Achtung bei Regen

Hohe Pollenlast

Wenn es regnet, neigen Allergiker dazu, die Fenster möglichst schnell zu öffnen und freuen sich über die oft lang ersehnte Erleichterung. Achten Sie unbedingt darauf, nicht zu früh zu lüften, denn in der ersten halben Stunde steigt die Pollenlast deutlich an. Der Regen drückt dabei schwebende Pollen in tiefere Luftschichten. Auch kann starker Regen die Samenbestände erst so richtig aufplatzen lassen und feinste allergene Partikel freisetzen. Seien Sie also etwas geduldig.