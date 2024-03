Basteln für Ostern leicht gemacht: einfache Osterdeko-Ideen

3. Aufhängen

Nehmen Sie eine Schnur und bringen eine Schlaufe an der Rückseite der Eier an. Nutzen Sie dazu Klebeband. Alternativ können Sie mithilfe des Lochers ein Loch in das Ei stanzen und die Schnur durch dieses fädeln. Hängen Sie Ihre Eier auf und erfreuen sich an Ihrer Kreativität.