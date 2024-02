Gerade gekauftes Haus wieder verkaufen: Tipps und Ratschläge

Rechenbeispiel

Beispiel Hausverkauf innerhalb von 2 Jahren

Wenn Sie innerhalb von zwei Jahren nach dem Kauf einer Immobilie überlegen, das Haus wieder zu verkaufen, sollten Sie die Spekulationssteuer fest im Blick haben. Stellen Sie sich vor, die Anschaffungskosten für Ihr Haus betrugen 400.000€ und Sie planen, es für 500.000€ zu veräußern. Die Differenz von 100.000€ fällt unter Ihren persönlichen Einkommensteuersatz.

Bei einem hypothetischen Einkommensteuersatz von 42% würden in diesem Fall 42.000€ an Spekulationssteuer anfallen, die Sie über die Einkommensteuererklärung an das Finanzamt abführen müssen. Um sicherzustellen, dass Sie die fällige Steuer problemlos begleichen können, wäre es ratsam, etwa die Hälfte des erzielten Gewinns, also rund 50.000€, als Rücklage zu bilden.