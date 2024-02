In der facettenreichen Welt der Immobilienbranche nimmt der Immobilienmakler bzw. die Immobilienmaklerin eine zentrale Position ein. Dieser Beruf, der eine Mischung aus Marktkenntnis, Verhandlungsgeschick und Kundenbetreuung erfordert, bietet zahlreiche Möglichkeiten für persönliches und berufliches Wachstum. In diesem Artikel bieten wir Ihnen eine umfassende Übersicht über die Aufgaben eines Immobilienmaklers und die notwendigen Voraussetzungen für den Einstieg in diesen Beruf.

Ob Sie eine Karriere in diesem Bereich anstreben oder einfach mehr über die Dienstleistungen erfahren möchten, die ein Immobilienmakler anbietet, dieser Leitfaden wird Ihnen tiefe Einblicke in diesen dynamischen Beruf geben.

Definition eines Immobilienmaklers

Ein Immobilienmakler oder eine Immobilienmaklerin ist ein Immobilienexperte, der als Vermittler zwischen den Verkäufern und Käufern von Immobilien fungiert. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, den Verkaufsprozess von Immobilien, insbesondere den Hausverkauf, zu erleichtern, indem sie ihr fundiertes Wissen und ihre Erfahrung nutzen, um die besten Deals für ihre Kunden zu erzielen. Für ihre Maklerleistung erhalten sie in der Regel eine Maklerprovision oder Courtage, die im Maklervertrag festgelegt ist.

Der Immobilienmakler ist nicht nur ein Kenner des aktuellen Immobilienmarktes, sondern auch ein erfahrener Verhandler, der in der Lage ist, die besten Bedingungen für seine Kunden auszuhandeln. Mit einem breiten Netzwerk an Kontakten in der Branche kann der Immobilienmakler verschiedene Dienstleistungen koordinieren, die den Immobilientransaktionsprozess erleichtern – von der Finanzierung bis zur rechtlichen Beratung.

Aufgaben eines Immobilienmaklers

Ein Immobilienmakler oder eine Immobilienmaklerin trägt viele Hüte und ist in verschiedenen Aspekten des Immobilienhandels tätig. Hier ist eine detaillierte Liste der vielfältigen Aufgaben, die ein Immobilienmakler oder eine Immobilienmaklerin in seinem bzw. ihrem Berufsalltag übernimmt:

Immobilienbewertung Ermittlung des Marktwerts einer Immobilie basierend auf verschiedenen Faktoren wie Lage, Zustand und aktuelle Markttrends. Kundenberatung Beratung von Klienten zu verschiedenen Aspekten des Immobilienkaufs oder -verkaufs, einschließlich der Beantwortung von aufkommenden Fragen und der Bereitstellung von Informationen zu vergleichbaren Objekten. Organisation von Besichtigungen Planung und Durchführung von Immobilienbesichtigungen für potenzielle Käufer, wobei der Makler als neutraler Beobachter und Berater fungiert. Begleitung bis zur Übergabe Unterstützung der Klienten bis zur endgültigen Übergabe der Immobilie, sowie die Koordination mit zuständigen Ämtern und die Beantwortung letzter Fragen. Vermarktung der Immobilie Entwicklung und Umsetzung von Marketingstrategien, um die Immobilie effektiv zu bewerben, einschließlich der Erstellung von hochwertigen Print-Exposés und virtuellen Rundgängen. Vertragsverhandlungen Führung von Verhandlungen zwischen Käufern und Verkäufern, um den besten Preis und die besten Bedingungen für beide Parteien zu erzielen. Verwaltung von Dokumenten und Unterlagen Zusammenstellung und Verwaltung der notwendigen Unterlagen für den Immobilienverkauf, einschließlich des aktuellen Grundbuchauszugs und anderer relevanter Dokumente. Netzwerkbildung und Zusammenarbeit mit anderen Anbietern Aufbau und Pflege eines Netzwerks von Kontakten in der Branche, um den Kunden zusätzliche Dienstleistungen wie Finanzierung und rechtliche Beratung anzubieten.

Durch die Übernahme dieser Aufgaben sorgt der Immobilienmakler für eine reibungslose und erfolgreiche Abwicklung des Immobiliengeschäfts, wobei er stets die Interessen seiner Klienten im Blick behält.

Voraussetzungen für den Beruf

Um als Immobilienmakler oder Immobilienmaklerin erfolgreich zu sein, müssen bestimmte Voraussetzungen und Qualifikationen erfüllt sein. Eine Maklererlaubnis und ein Gewerbeschein sind unerlässlich. Ein Abschlusszertifikat als Immobilienfachwirt kann zusätzliches Gewicht in der Maklersuche von Kunden hinzufügen. Hier ist eine Liste der wesentlichen Anforderungen und Eigenschaften, die ein angehender Immobilienmakler oder eine angehende Immobilienmaklerin mitbringen sollte:

Ausbildung und Qualifikation Eine fundierte Ausbildung im Immobilienbereich, die durch Studium, Ausbildung oder Weiterbildung erworben werden kann. Marktkenntnisse Ein tiefes Verständnis des aktuellen Immobilienmarktes, einschließlich der Kenntnis von Trends, Preisen und regionalen Besonderheiten. Maklererlaubnis Erwerb einer gültigen Maklererlaubnis, die den rechtlichen Rahmen für die Ausübung des Berufs bildet. Verhandlungsgeschick Die Fähigkeit, geschickt zu verhandeln und die besten Bedingungen für die Klienten zu erzielen. Netzwerkfähigkeiten Die Fähigkeit, ein breites Netzwerk an Kontakten in der Branche aufzubauen und zu pflegen, um den Klienten zusätzliche Dienstleistungen anzubieten. Kommunikationsfähigkeiten Hervorragende Kommunikationsfähigkeiten zur effektiven Interaktion mit Klienten, potenziellen Käufern und anderen Beteiligten. Organisationsfähigkeiten Die Fähigkeit, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu managen und den Überblick über alle Aspekte des Immobiliengeschäfts zu behalten. Rechtliche Kenntnisse Ein Grundverständnis der rechtlichen Aspekte des Immobilienhandels, einschließlich der Kenntnis der notwendigen Unterlagen und Verträge. Technologische Kompetenz Die Fähigkeit, moderne Technologien und Softwarelösungen im Immobilienbereich effektiv einzusetzen. Berufsethik und Integrität Ein hohes Maß an Berufsethik und Integrität, um die Interessen der Klienten zu wahren und vertrauenswürdige Beziehungen aufzubauen. Fortbildungspflicht und Weiterbildungspflicht Erfüllung der gesetzlichen Pflicht zur regelmäßigen Weiterbildung mit dem Ziel, auf dem neuesten Stand der Branche zu sein.

Diese Voraussetzungen bilden die Grundlage für eine erfolgreiche Karriere als Immobilienmakler und helfen dabei, den Klienten einen erstklassigen Service zu bieten.

Ausbildung und Berufswahl: Immobilienmakler

Der Weg zum Beruf des Immobilienmaklers oder der Immobilienmaklerin kann vielfältig sein, da es verschiedene Möglichkeiten gibt, in diesen dynamischen Beruf einzusteigen. Hier sind einige Schritte und Optionen, die Sie in Betracht ziehen können:

Studium: Ein Studium in Immobilienwirtschaft oder einem verwandten Bereich kann eine solide Grundlage für eine Karriere als Immobilienmakler sein.

Berufliche Perspektiven

Karrierewachstum: Mit Erfahrung können Immobilienmakler in höhere Positionen aufsteigen oder sich auf bestimmte Immobilienarten oder Regionen spezialisieren.

Herausforderungen und Anforderungen

Marktschwankungen: Immobilienmakler müssen in der Lage sein, sich an die wechselnden Bedingungen des Immobilienmarktes anzupassen.

Bedeutung eines Immobilienmaklers

In der komplexen Landschaft des Immobilienmarktes stellt der Immobilienmakler oder die Immobilienmaklerin eine zentrale Figur dar, die den Prozess des Kaufs oder Verkaufs einer Immobilie erheblich erleichtern kann. Durch ihre Expertise und ihr tiefes Verständnis des Marktes sind sie in der Lage, Klienten durch die vielschichtigen Phasen einer Immobilientransaktion zu führen, wobei sie stets darauf bedacht sind, die Interessen ihrer Klienten zu vertreten.

Ein Immobilienmakler bringt nicht nur Wert durch seine Marktkenntnisse und Verhandlungsfähigkeiten, sondern auch durch sein breites Netzwerk an Kontakten in verschiedenen Bereichen wie Finanzierung, rechtliche Beratung und Home-Staging. Diese Netzwerke ermöglichen es ihnen, den Klienten einen umfassenden Service zu bieten, der weit über das einfache Anzeigen von Immobilien hinausgeht.

Darüber hinaus fungiert der Immobilienmakler als neutraler Vermittler zwischen Käufer und Verkäufer oder Mieter und Vermieter, was dazu beiträgt, mögliche Konflikte zu minimieren und eine reibungslose Transaktion zu gewährleisten. Ihre Rolle als neutrale Partei ermöglicht es ihnen, beide Seiten objektiv zu beraten und dabei zu helfen, eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten zu schaffen.

In einem Markt, der ständigen Schwankungen unterliegt, bietet die Anwesenheit eines qualifizierten Maklers eine beruhigende Konstante, die sicherstellt, dass die Interessen der Klienten in jeder Phase des Prozesses geschützt sind.

Wichtig Maklervertrag vor der Betreuung Ein wichtiger Bestandteil der Zusammenarbeit zwischen Makler und Klient ist der Maklervertrag. Hierin wird unter anderem die Maklercourtage oder Maklerprovision festgelegt. Oft beinhaltet der Vertrag auch eine Maklerklausel, die die genauen Bedingungen der Zusammenarbeit und die Entlohnung des Maklers bei erfolgreichem Abschluss eines Immobiliengeschäfts definiert.

Der Maklervertrag kann unterschiedliche Formen annehmen, darunter Alleinaufträge, bei denen der Klient sich verpflichtet, ausschließlich mit einem bestimmten Makler zusammenzuarbeiten, oder einfache Makleraufträge, die eine Zusammenarbeit mit mehreren Maklern ermöglichen.

Es ist essentiell, dass dieser Vertrag klar und transparent gestaltet ist, um Missverständnisse zu vermeiden und eine erfolgreiche Zusammenarbeit zu gewährleisten. Er dient nicht nur dem Schutz des Maklers, sondern auch dem des Klienten, indem er die Rechte und Pflichten beider Parteien klar definiert.

Zertifizierung und Lizenzen

Für diejenigen, die eine Karriere als Immobilienmakler oder Immobilienmaklerin in Deutschland anstreben, ist es wichtig, die rechtlichen Voraussetzungen und Möglichkeiten zur Weiterbildung zu kennen. Neben der Maklererlaubnis ist es wichtig, sich regelmäßig fortzubilden. Das Gesetz schreibt eine Fortbildungspflicht sowie eine Weiterbildungspflicht für Immobilienmakler und Verwalter vor. Hier sind einige wesentliche Punkte, die Sie beachten sollten:

Gewerbeerlaubnis gemäß § 34c GewO Eine der grundlegenden Anforderungen ist die Erlangung einer Maklerzulassung, die durch die Vorlage eines polizeilichen Führungszeugnisses und einer Gewerbeerlaubnis gemäß § 34c der Gewerbeordnung (GewO) erreicht werden kann. Kaufmännisches und betriebswirtschaftliches Grundwissen Obwohl keine formelle Ausbildung erforderlich ist, ist ein grundlegendes Verständnis von kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Prinzipien von großem Vorteil, um in diesem Beruf erfolgreich zu sein. Keine zwingende Ausbildung Im Gegensatz zu vielen anderen Berufen ist für die Tätigkeit eines Immobilienmaklers keine spezifische Ausbildung erforderlich. Dies kann sowohl ein Vorteil als auch ein Nachteil sein, da der Qualifikationsgrad unter den vielen Quereinsteigern erheblich schwanken kann. Zielgruppe für IHK-Lehrgänge Die IHK-Lehrgänge stehen sowohl Neulingen in der Branche als auch Personen mit abgeschlossener Berufsausbildung offen, die ihre Kenntnisse erweitern möchten.

Weiterbildungsmöglichkeiten bei der IHK Für diejenigen, die ihre Kenntnisse und Fähigkeiten vertiefen möchten, bietet die Industrie- und Handelskammer (IHK) spezielle Grundlagenlehrgänge an. Diese Kurse sind ideal für Personen, die bereits in diesem Bereich tätig sind oder planen, in diesem Bereich tätig zu werden, und die ihre Qualifikationen verbessern möchten.

Erwerb einer Maklerzulassung

Um als Immobilienmakler oder Immobilienmaklerin in Deutschland tätig zu werden, ist der Erwerb einer Maklerzulassung ein wesentlicher Schritt. Diese Zulassung wird durch die zuständige Behörde erteilt, nachdem bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Zunächst muss der Antragsteller volljährig sein und ein einwandfreies polizeiliches Führungszeugnis vorweisen können. Darüber hinaus ist es notwendig, eine Gewerbeerlaubnis gemäß § 34c der Gewerbeordnung (GewO) zu beantragen. Dieser Prozess beinhaltet in der Regel die Überprüfung der Zuverlässigkeit und der finanziellen Stabilität des Antragstellers. Es ist zu beachten, dass eine spezifische Ausbildung oder ein Studium nicht zwingend erforderlich ist, um die Maklerzulassung zu erhalten, obwohl eine solide Ausbildung im Immobilienbereich sicherlich von Vorteil ist. Nach Erhalt der Zulassung kann der neue Makler oder die neue Maklerin offiziell mit seiner oder ihrer Tätigkeit beginnen, wobei stets die gesetzlichen Vorschriften und ethischen Richtlinien des Berufsstandes zu beachten sind.

Eine ausgefüllte Faxvorlage zur Beantragung eines polizeilichen Führungszeugnisses. (Foto: Tobias Kleinschmidt )

Was ist ein Sachkundennachweis für Immobilienmakler?

Am 22. Juni 2017 wurde eine geänderte Fassung des Gesetzentwurfs verabschiedet, die den Sachkundenachweis nicht mehr vorsah. Stattdessen trat am 1. August 2018 das „Gesetz zur Einführung einer Berufszulassungsregelung für gewerbliche Immobilienmakler und Wohnimmobilienverwalter“ in Kraft, welches eine regelmäßige Weiterbildungspflicht sowie eine Gewerbeerlaubnis nach § 34c Gewerbeordnung für Immobilienmakler und Verwalter vorschreibt.

Obwohl der Referentenentwurf keine konkreten Details zur inhaltlichen Ausgestaltung des Sachkundenachweises enthielt, sollte dessen Ziel sein, die Einstiegsbarrieren für Makler und Verwalter zu erhöhen und einen Branchenstandard zu etablieren. Dies hätte es insbesondere Eigentümern mit Verkaufswunsch erleichtert, langjährige, erfahrene Makler von unqualifizierten Quereinsteigern zu unterscheiden. Der Immobilienverband IVD hatte den Sachkundenachweis unterstützt, um die Qualität und Professionalität in der Branche zu fördern, da die Berufsbezeichnung „Immobilienmakler“ nicht geschützt ist und die Einstiegshürden relativ niedrig sind.

Zukunft des Berufs Immobilienmakler

In einer Branche, die ständig im Wandel ist, steht der Beruf des Immobilienmaklers oder der Immobilienmaklerin vor einer Zukunft, die von Innovationen und neuen Möglichkeiten geprägt ist. Der Immobilienmarkt ist bekanntermaßen einem ständigen Wandel unterworfen, beeinflusst durch wirtschaftliche Trends, technologische Entwicklungen und gesellschaftliche Veränderungen.

In den kommenden Jahren ist zu erwarten, dass die Digitalisierung weiterhin einen erheblichen Einfluss auf den Beruf des Immobilienmaklers haben wird. Die Nutzung moderner Technologien, wie virtuelle Immobilienbesichtigungen und automatisierte Bewertungstools, wird immer häufiger und bietet Maklern die Möglichkeit, ihren Service zu optimieren und ein breiteres Publikum zu erreichen.

Auch der Beruf des Immobilienmaklers entwickelt sich ständig durch die Digitalisierung weiter. (Foto: Canva )

Darüber hinaus wird die Nachhaltigkeit in der Immobilienbranche immer wichtiger. Immobilienmakler werden zunehmend in die Pflicht genommen, ihren Klienten umweltfreundliche Optionen und nachhaltige Immobilienlösungen anzubieten. Dies könnte auch eine Verschiebung in den Präferenzen der Käufer mit sich bringen, wobei ein größerer Fokus auf energieeffizienten und umweltfreundlichen Immobilien liegt.

Gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung und Betreuung ein wesentlicher Bestandteil des Berufs. Trotz der zunehmenden Digitalisierung wird die menschliche Komponente, die Fähigkeit, individuell auf die Bedürfnisse und Wünsche der Klienten einzugehen, weiterhin von zentraler Bedeutung sein.