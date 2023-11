Fertiggaragen Preise: Was kostet eine Fertiggarage?

Fertiggaragen haben sich als praktische Lösung für viele Hausbesitzer etabliert, die einen sicheren und geschützten Platz für ihre Fahrzeuge suchen. Sie sind nicht nur praktisch, sondern auch eine kostengünstige Alternative zu traditionellen Massivgaragen. Vor dem Kauf einer Fertiggarage ist es jedoch wichtig, sich einen Überblick über die Kosten zu verschaffen. Die Preise können je nach Material, Größe und Ausstattung stark variieren. In diesem Artikel konzentrieren wir uns insbesondere auf die Kosten von Betonfertiggaragen und geben Ihnen einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Preiskategorien und Optionen, die Ihnen zur Verfügung stehen.

Was ist eine Fertiggarage?

Eine Fertiggarage ist eine vorgefertigte Garage, die als Ganzes geliefert und am Bestimmungsort montiert wird. Dieser Garagentyp ist eine bequeme und oft kostengünstige Lösung für Hausbesitzer, die einen sicheren Abstellplatz für ihre Fahrzeuge benötigen. Fertiggaragen gibt es in verschiedenen Ausführungen und Materialien, wobei Fertiggaragen aus Beton und Stahl aufgrund ihrer Robustheit und Langlebigkeit besonders beliebt sind.

Fertiggaragen werden ähnlich wie Fertighäuser in vorgefertigten Teilen geliefert und vor Ort montiert. Je nach Modell bestehen sie aus einem oder mehreren Teilen, wobei das Dach, die Seitenwände (mit oder ohne Fenster und Türen) und das Garagentor variieren. Die Montage ist unkompliziert und kann oft vom Käufer selbst oder von einem Team des Lieferanten durchgeführt werden, wobei der Aufbau in der Regel nur einen halben Arbeitstag in Anspruch nimmt.

Bevor die Fertiggarage aufgestellt werden kann, muss jedoch ein geeignetes Fundament vorbereitet werden, wofür der Käufer verantwortlich ist. Außerdem ist zu klären, ob für die Aufstellung der Garage eine Baugenehmigung erforderlich ist. Mit der richtigen Vorbereitung und Planung ist die Fertiggarage eine schnelle und effiziente Lösung für die Unterbringung Ihres Fahrzeugs.

Vorteile von Fertiggaragen

Der Kauf einer Fertiggarage hat für den Kunden mehrere Vorteile. Zum einen der fest vereinbarte Preis und die individuelle Planung und Gestaltung. Hinzu kommen die Vorfertigung im Werk und die Unabhängigkeit von Witterungseinflüssen, was eine lange Lebensdauer von Putz und Dachabdichtung garantiert. Zudem erfolgt die Produktion unter strengen Qualitätskontrollen. Auch die Montage und der wetterfeste Anschluss der Fertiggarage an bestehende Gebäude beim Kunden vor Ort erfolgt innerhalb weniger Stunden, sodass die Fertiggarage sofort genutzt werden kann.

Faktoren, die die Kosten von Fertiggaragen beeinflussen

Die Kosten für Fertiggaragen werden durch verschiedene Faktoren beeinflusst. Einer der Hauptfaktoren ist die Größe der Garage. Je größer die Garage, desto höher sind in der Regel die Kosten. Die Materialwahl spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle. Während Betongaragen für ihre Langlebigkeit und Stabilität geschätzt werden, können sie teurer sein als Garagen aus anderen Materialien.

Die Ausstattung und das Zubehör der Garage beeinflussen ebenfalls den Preis. Extras wie Türen, zusätzliche Fenster oder eine Dachbegrünung können die Kosten erhöhen. Auch die Lage der Garage kann den Preis beeinflussen: Hier wird zwischen der freistehenden Garage, der Hanggarage und der Erdgarage unterschieden.

Zusätzlich können Liefer- und Montagekosten anfallen, die je nach Anbieter und Standort variieren. Es ist ratsam, diese Faktoren bei der Budgetplanung für Ihre Fertiggarage zu berücksichtigen.

Durchschnittliche Kosten für Fertiggaragen

Fertiggaragen sind in verschiedenen Materialien erhältlich, wobei jedes Material unterschiedliche Kosten mit sich bringt. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die durchschnittlichen Kosten für verschiedene Garagenarten:

Garagentyp Stahlgaragen Gedämmten Stahlgaragen Betongaragen Garagentyp Einzelgarage Stahlgaragen ab 5.000 € Gedämmten Stahlgaragen ab 10.000 € Betongaragen ab 7.000 € Garagentyp Doppelgarage Stahlgaragen ab 8.000 € Gedämmten Stahlgaragen ab 14.000 € Betongaragen ab 14.000 € Garagentyp Großraumgarage Stahlgaragen ab 11.000 € Gedämmten Stahlgaragen ab 15.000 € Betongaragen ab 20.000 €

Fertiggaragen werden industriell vorgefertigt und sind daher eher kostengünstiger als Massivgaragen und schnell zu montieren. Die Preise variieren je nach Material. Holzgaragen sind am günstigsten, während Garagen aus isoliertem Stahl teurer sind. Betonfertiggaragen liegen preislich dazwischen, bieten aber eine hervorragende Stabilität und Langlebigkeit.

Es ist wichtig zu beachten, dass es sich bei den oben genannten Preisen um Durchschnittswerte handelt, die je nach Anbieter, Region und zusätzlicher Ausstattung variieren können. Die Preise beinhalten in der Regel das Garagentor (Sektionaltor oder Schwingtor) und einfache Modelle ohne Zusatzausstattung. Für spezielle Ausstattungswünsche und individuelle Anpassungen können zusätzliche Kosten anfallen.

Kosten für das Garagenfundament

Das Fundament ist ein entscheidender Faktor für die Stabilität und Sicherheit einer Garage und trägt signifikant zu den Gesamtkosten bei. Die Art des benötigten Fundaments hängt vom Gewicht der Garage ab. Leichtere Garagen, wie Holzgaragen oder Stahlgaragen, benötigen meist ein einfacheres und kostengünstigeres Streifen- oder Punktfundament.

Hinweis Wie entstehen die Kosten? Die Kosten für ein Fundament bewegen sich üblicherweise zwischen 70 und 100 Euro pro Quadratmeter. Diese Kosten variieren je nach Art und Größe des Fundaments sowie den geologischen Gegebenheiten des Baugrunds. Bei der Kalkulation der Gesamtkosten für Ihre Fertiggarage sollten Sie daher unbedingt die Fundamentkosten mit einbeziehen. Diese Investition ist notwendig, um die Langlebigkeit und Funktionalität Ihrer Garage zu gewährleisten und sollte nicht vernachlässigt werden.

Zusätzliche Kosten beim Kauf einer Fertiggarage

Neben den Aufwänden für die Garage selbst und das Fundament können weitere Kosten anfallen. Die Lieferkosten sind oft nicht im Grundpreis enthalten und variieren je nach Entfernung und Anbieter. Auch die Montage durch Fachpersonal verursacht zusätzliche Kosten, es sei denn, Sie entscheiden sich dafür, diese selbst vorzunehmen.

Die Gestaltung der Zufahrt, ob gepflastert oder asphaltiert, muss ebenfalls budgetiert werden. Wasser- und Stromanschlüsse in der Garage sind praktisch, verursachen aber zusätzliche Kosten. Wenn Sie Ihre Garage mit weiteren Extras wie einem elektrischen Garagentoröffner oder einem Fingerabdrucksensor ausstatten möchten, erhöht dies ebenfalls den Preis.

Erddruck Doppelgarage am Haus. (Foto: Pfaff GmbH Fertiggaragen )

Auch individuelle Wünsche wie spezielle Vordächer oder Dachvarianten (Flachdach, Unterflur, Giebeldach, Schrägdach, Satteldach, Walmdach) können den Endpreis beeinflussen. Es ist ratsam, all diese zusätzlichen Faktoren zu berücksichtigen, um später nicht von unerwarteten Kosten überrascht zu werden. Planen Sie also Ihr Budget sorgfältig und berücksichtigen Sie alle möglichen Zusatzkosten.

FAQs zu den Kosten von Fertiggaragen

Was kostet eine Beton-Fertiggarage? Eine Einzel-Beton-Fertiggarage kostet durchschnittlich ca. 7.000 Euro netto. Dieser Preis kann je nach Größe, Anbieter und Ausstattung variieren. Was kostet eine Beton-Fertiggarage mit Fundament? Die Kosten für eine einzelne Betongarage liegen bei ca. 7.000 Euro. Je nach Abmessungen, Bewehrung und Betonkosten liegen die Kosten für das Streifenfundament bei ca. 2.000 Euro. Was kostet eine Fertiggarage komplett? Die Gesamtkosten einer Fertiggarage setzen sich aus den Kosten für die Garage, das Fundament und eventuelle Zusatzkosten zusammen. Für eine komplette Einzelgarage aus Beton inklusive Fundament und Standardausstattung sollten Sie mit Kosten ab ca. 9.000 Euro rechnen. Was kostet eine Beton Doppel-Fertiggarage? Eine Beton-Doppel-Fertiggarage kostet durchschnittlich etwa 14.000 Euro. Dieser Preis kann jedoch je nach Anbieter, Region und zusätzlichen Ausstattungsmerkmalen variieren. Was kostet eine Doppel-Fertiggarage mit Fundament? Eine Doppel-Fertiggarage aus Beton kostet durchschnittlich 14.000 Euro. Mit den zusätzlichen Fundamentkosten von ca. 1.260 bis 1.800 Euro (bei 18 Quadratmetern) und eventuellen Zusatzkosten sollten Sie mit einem Gesamtpreis ab ca. 15.260 Euro rechnen.

Fazit: Fertiggaragen Kosten

Beim Kauf einer Fertiggarage spielen verschiedene Kostenfaktoren eine Rolle. Neben den Anschaffungskosten für die Garage selbst sind die Kosten für das Fundament, die Anlieferung, die Montage und eventuelle Extras zu berücksichtigen. Die Wahl des Materials, insbesondere die Unterscheidung zwischen Holz, Stahl und Beton, beeinflusst den Preis erheblich. Betonfertiggaragen sind aufgrund ihrer Langlebigkeit und Stabilität eine beliebte Wahl. Die Kosten für eine solche Garage beginnen bei ca. 7.000 Euro netto, wobei Doppelgaragen und zusätzliche Ausstattungsmerkmale den Preis erhöhen können. Eine sorgfältige Planung und Budgetierung ist daher unerlässlich, um unerwartete Kosten zu vermeiden und eine Garage zu erhalten, die Ihren Bedürfnissen und finanziellen Möglichkeiten entspricht. Berücksichtigen Sie alle genannten Faktoren, um eine fundierte Entscheidung zu treffen und langfristig mit Ihrer Investition zufrieden zu sein.