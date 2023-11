Unsere Reise führt uns in die charmante Hafenstadt Romanshorn am schweizerischen Bodensee. Hier, auf dem Gelände einer ehemaligen Drahtseilfabrik, erhebt sich die frisch renovierte „Villa Sonnegg“.

Der Name „Sonnegg“ war im Laufe der letzten 120 Jahre fast gänzlich von der krönenden Sandsteintafel im Giebel verschwunden. Die Villa bekommt im Laufe des Tages Sonne von allen Himmelsrichtungen, „allen Ecken“. Der Name sollte Bestand haben. Ein Künstler aus St. Gallen wurde beauftragt, die historische Tafel nach alten Postkarten und verbliebenen Fotos aus dem Stadtarchiv aufwändig zu reproduzieren.

Ein Stück Geschichte: Vom Schulhaus zur Villa

Ursprünglich erbaut im Jahr 1907, hatte das Gebäude im Laufe der Jahre seine Pracht verloren. Es diente zunächst als Schulhaus und später als Arbeiterwohnungen. Vor 20 Jahren kaufte sich ein Ehepaar die Villa und verschob die Sanierung auf das Rentenalter. Jetzt mit fast 70 Jahren gehen die beiden das aufwändige Sanierungsprojekt des denkmalgeschützten Altbaus an. Vollständig entkernt und bis auf die letzte Fliese abgetragen, werden nun die drei Geschosse aufwändig und detailgetreu im alten Stil restauriert.

Altbau sanieren

Die Sanierung begann im Frühjahr mit der Renovierung des Dachs und der Putzfassade. Bereits im Sommer ging es weiter mit dem Innenausbau. Beim Betreten der Villa fällt auf, dass nach dem vollständigen Rückbau neue Wände eingezogen wurden. Dabei offenbaren sich viele versteckte Details, wie zum Beispiel die filigran verzierten Deckenbalken, die sorgfältig restauriert wurden.

Die Liebe der Sanierung steckt im Detail. So wurden zum Beispiel die filigran verzierten Deckenbalken aufwändig saniert. (Foto: BAUEN & WOHNEN )

Erhalt der alten Fenster und Buntglas

Ein besonderes Augenmerk liegt auf den alten Fenstern, die trotz der Installation neuer, dreifach isolierter Fenster erhalten blieben. Das Buntglasfenster wurde wieder in das Innere der modernen Fenster integriert, wobei beschädigte Teile ausgetauscht und alle Bleiruten erneuert wurden. So verschmelzen historischer Charme und moderne Energieeffizienz harmonisch miteinander.

Auch das Buntglas wurde erhalten und in moderne Fenster aufwändig integriert, um den ursprünglichen Charme der Villa zu erhalten. (Foto: BAUEN & WOHNEN )

Hochsommer in der Villa

Nach unserem letzten Besuch im Hochsommer sind mittlerweile drei weitere Monate vergangen und der Herbst klopft an die Tür. Viele Hürden im Vorfeld, die mit der Planung und Baufreigabe und dem Denkmalschutz verbunden waren, sind vergessen.

Auf der Baustelle herrscht reges Treiben – Messen, Reparieren, Sägen und Hämmern. Fliesenleger, Schreiner und Küchenmonteure arbeiten gleichzeitig daran, die Villa in neuem Glanz erstrahlen zu lassen.

Fliesen in Jugendstil und Meisterwerke des Handwerks

Die Fliesenleger haben sich hier einer besonderen Herausforderung gestellt. Klassische Jugendstil-Paneel Fliesen schmücken die Bäder. Der Fliesenleger, mit stolzen 43 Jahren Berufserfahrung, erzählt von der Schwierigkeit, den geschwungenen Formen der Fliesen zu folgen. Nach einigen Probeläufen fand er eine Lösung: Er füllte eine alte Silikonspritze mit der Masse und verteilte so die Masse in die Fugen.

Bodenfliesen aus Italien

Die Bodenfliesen der Bäder stammen aus Italien, ganz im Stil der damaligen Zeit.

Das Badezimmer im Dachgeschoss ist bereits fertiggestellt. Es fehlen nur noch die Keramikaccessoires.

Die Porzellanserie „Somerset garden“ der Fa. Traditional Bathroom vereint klassisch viktorianische Waschtische mit einem tollen sommerlichen Blumenmuster in Blau. Das passte optimal zu unseren Vorstellungen. Frau Mock, Hausbesitzerin

Die stilvolle englische Badgestaltung war dem Ehepaar wichtig und hat einiges an Zeit gekostet. (Foto: BAUEN & WOHNEN )

Das filigrane Design dieser Keramik im viktorianischen Stil wird durch das leichte florale Muster perfekt unterstrichen. Ganz nebenbei besticht es mit einer außergewöhnlichen Robustheit und einer sprichwörtlichen Langlebigkeit. Die Porzellan-Kollektionen werden aus den berühmten Tonerden Cornwalls gefertigt. Sie werden in einer Dicke glasiert, die den Industriestandard bei weitem überschreitet und dreimal im Ofen gebrannt.

Für die besonders stilvolle englische Badgestaltung im klassischen Stil hat das Ehepaar lange gesucht und ist schlussendlich in einer Ausstellung in der Schweiz fündig geworden.

Stuckrosetten und Stuckleisten

In den unteren Etagen sind nur noch wenige Handgriffe der Fliesenleger nötig. In der Zwischenzeit haben die Maler ihre Arbeit aufgenommen, Tapeten geklebt und filigrane Sstuckleisten und Deckenrosetten aus Gips verklebt.

Die passende Landhausküche

In der mittleren Etage wird eine der beiden Küchen geliefert und aufgebaut. Die Küche ist eine Landhausküche mit vielen Extras. Wir begleiten auch hier den Aufbau. Nach dem Ausrichten der Schränke folgen die Ober­schränke. Dank der hohen Deckenhöhe werden diese zweireihig übereinandergesetzt. Das gibt enormen Stauraum. Es folgt die Küchenarbeitsplatte aus massivem Nussholz. Sie bekam eine hochwertige Stilkantenfräsung. Besondere Aufmerksamkeit erfordert die Wand, an der die Leitungen verlaufen und die für Wartungsarbeiten erreichbar bleiben muss.

Die Küche: hochwertige Materialien für eine lange Lebensdauer

Ein großer Wert wurde auf die Auswahl hochwertiger Materialien gelegt. Das Renter Ehepaar möchte nach der Sanierung des Altbaus ihr Rentenalter genießen. Eine langfristige Investition in eine hochwertige Küche soll dann dafür sorgen, dass weitere Sanierungsmaßnahmen im hohen Alter nicht mehr gemacht werden müssen.

Die Planung der Küche war etwas Besonderes: Eine Landhausküche, aber nicht in klassisch weiß oder creme, sondern in modernen Grüntönen. Claudis Hilziger, Geschäftsführer von Plana Singen

Frau Mock ist sehr glücklich mit Ihrer Landhausküche in modernen Grüntönen. (Foto: BAUEN & WOHNEN ) Die hochwertige Massivholzplatte in Nussholz wurde mit Stilkantenfräsung gewählt. (Foto: BAUEN & WOHNEN )

Claudis Hilziger, Geschäftsführer von Plana Singen:

„Die Planung der Küche war etwas Besonderes: Eine Landhausküche, aber nicht in klassisch weiß oder creme, sondern in modernen Grüntönen. Zu den Massivholz-Fronten und Deckenrahmen, die lackiert sind, also pflegeleicht und stilistisch schön in das Haus passen, konnten wir eine sehr hochwertige Massivholzarbeitsplatte in Nussholz mit Stilkantenfräsung einbauen. Die Farben harmonieren mit einer hochwertigen Massivholzarbeitsplatte. Beides kein Standarddesign.“

Die Vorfreude auf den Einzug

Mit viel Liebe zum Detail und Sorgfalt wurde die Villa Sonneck von einem verwitterten Gebäude zu einem wahren Juwel der Architektur verwandelt. Die zukünftigen Bewohner können es kaum erwarten, in ihre neu restaurierte Villa einzuziehen, die nach fünf Jahren Planung und Baustellenatmosphäre endlich in ihrem alten Glanz erstrahlt.

Fortsetzung der Sanierung

Im Frühjahr 2024 werden wir wieder auf der Baustelle sein und den Einbau des aufwendigen Parkettbodens begleiten, der mit kunstvollen Intarsien verlegt wird. Dieser Bodenbelag rundet die aufwendige Sanierung der "Villa Sonnegg" perfekt ab. Schon bald wird das rüstige Renter Ehepaar einziehen können.

Die Villa Sonnegg ist ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie eine aufwändige Altbausanierung dazu beitragen kann, den Charme und die Geschichte eines Gebäudes zu bewahren. Selbst ein bald 90-jähriger ehemaliger Bewohner des Hauses wird dann zur Einweihungsparty eingeladen sein und alte Geschichten erzählen.