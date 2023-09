Eine erstklassige Küche aus dem Küchenstudio oder dem Möbelhaus begleitet Sie durchschnittlich 20 bis 30 Jahre. Dies trifft natürlich nicht auf eine einfache und günstige Küche vom Möbeldiscounter mit Kunststoffoberflächen zu. In diesem Artikel möchten wir Ihnen aufzeigen, wie Sie durch eine durchdachte Sanierung Ihrer Küche nicht nur einen neuen Look verleihen, sondern sie auch fit für Ihre zukünftige Wohnwelt machen können.

Die Küche als Lebensraum

Unser Küchenexperte von Miele Maier in Ravensburg ist sogar der Meinung: "Die Küche ist ein absoluter Lebensraum geworden, und alle Kunden haben den gleichen Wunsch: Die Küche soll in den Lebensalltag integriert werden. Früher war es so, dass die Küche separiert und klein war, und irgendjemand war dahinter. Das ist heute anders. Die Kunden wollen zusammen sein, möglichst auch mit Freunden kochen. Die Küche benötigt Platz und das Kochen wird zum Event."

Eine moderne Küche in dunklen Tönen, kombiniert mit warmem Holz, liegt voll im Trend (Foto: BAUEN & WOHNEN )

Möglichkeiten der Küchensanierung

Sie stehen vor der Entscheidung, Ihre bestehende Küche auszutauschen? Sie suchen nach Küchen Ideen und brauchen einen groben Überblick, was eine neue Küche kostet? Dann haben Sie zwei Optionen. Die erste Möglichkeit ist ein einfacher Austausch, bei dem Sie die alte Küche durch eine neue ersetzen. Hierbei ändert sich jedoch wenig an der Raumaufteilung und dem Gesamtkonzept. Diese Variante eignet sich gut, wenn Sie mit der aktuellen Raumnutzung zufrieden sind und lediglich eine moderne Optik wünschen.

Küchensanierung: Mehr als nur Möbel

Die zweite Möglichkeit ist eine umfassende Raumgestaltung. Sie könnten beispielsweise in Erwägung ziehen, Wände zu verschieben, die Position von Geräten anzupassen oder eine verbesserte Beleuchtung zu integrieren. In einem solchen Fall greifen Sie das Gesamtkonzept des Raums auf, angefangen vom Boden bis zur Decke. Diese Herangehensweise ermöglicht es Ihnen, die Küche an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen und den Raum optimal zu nutzen. Vielleicht können Sie jetzt sogar eine Küche mit Insel in Betracht ziehen.

Ob Küche im Landhausstil, moderne Küche, eine Küche mit Insel: Eine Küchensanierung geht über die reinen Möbel hinaus. Sie umfasst drei Hauptbereiche:

1. Möbel Neue Küchenschränke, Regale & Co.

2. Geräte Neue Küchengeräte wie Kochfelder, Backöfen, Geschirrspüler, Dampfgarer & Co.

3. Umfeld Unter Umfeld fallen Elemente wie die Wahl der Küchenarbeitsplatte, Spülbecken, Wasserhahn und Beleuchtung.

Die richtige Abstimmung dieser Bereiche beeinflusst Form, Funktion, Technik, Farbe und Preis Ihrer neuen Küche. Die Raumgestaltung spielt dabei eine wichtige Rolle, denn der Raum muss den Rahmen schaffen, in dem die neue Küche perfekt wirkt.

Was kostet eine Küchensanierung?

Die Kosten für eine Küchensanierung können variieren. Wenn Sie sparsam vorgehen, können Sie Ihre Küche möglicherweise schon ab 10.000 Euro sanieren. Je nachdem, welche Extras und Verbesserungen Sie wünschen, kann der Preis jedoch steigen. Eine umfassende Sanierung mit Raumgestaltung kann zwischen 12.000 Euro und 30.000 Euro liegen. Hierbei haben Sie die Möglichkeit, den Umfang der Sanierung selbst zu bestimmen.

Küche renovieren oder sanieren: Eine Kostenübersicht (Foto: BAUEN & WOHNEN )

Die richtige Planung und Umsetzung

Die Planung einer Küchensanierung erfordert eine sorgfältige Auswahl von Elementen wie Möbeln, Geräten und Beleuchtung. Ein erfahrener Experte kann Ihre Wünsche aufnehmen und eine maßgeschneiderte Lösung entwickeln. Dieser Experte koordiniert auch den Sanierungsprozess, von der Entfernung der alten Küche bis zur Neugestaltung des Raums. Die Dauer der Sanierung hängt vom Umfang ab und kann zwischen einer Woche und 4 Wochen variieren.

Die Bedeutung der Raumgestaltung

Die heutige Küche ist mehr als nur ein Ort zum Kochen. Sie ist ein Lebensraum, der in den Alltag integriert wird. Kunden wünschen sich, dass die Küche nahtlos in ihren Lebensstil passt. Daher ist eine Raumgestaltung oft unumgänglich, um den Raum optimal zu nutzen und ein neues Lebensgefühl zu schaffen. Eine sorgfältige Planung und Umsetzung durch erfahrene Experten sorgen dafür, dass Sie am Ende ein Ergebnis erhalten, das nicht nur optisch überzeugt, sondern auch funktional perfekt zu Ihnen und Ihrem Leben passt.

Die Sanierung Ihrer Küche ist eine spannende Möglichkeit, Ihrem Zuhause einen frischen Look zu verleihen. Durch die richtige Planung und Gestaltung können Sie nicht nur die Optik, sondern auch die Funktionalität und Effizienz Ihrer Küche verbessern. Egal, ob Sie nur eine kleine Veränderung wünschen oder einen umfassenden Umbau planen, eine gelungene Küchensanierung kann Ihr Kocherlebnis und Ihr Zuhause auf ein neues Level heben.