Die Sehnsucht nach einem gemütlichen Kaminfeuer in den eigenen vier Wänden ist groß, besonders in den kalten Monaten. Doch nicht jeder hat das Glück, einen echten Kamin zu besitzen oder installieren zu dürfen – besonders in Mietwohnungen.

Hier bietet sich eine kreative und praktikable Lösung an: der selbstgebaute Deko-Kamin. Diese DIY-Idee (Do-it-yourself) ist nicht nur eine kostengünstige Alternative, sondern auch eine stilvolle Ergänzung für jedes Zuhause.

Unsere Redakteurin und ihre Kollegin Luna bauen für Lunas Mietwohnung einen sogenannten Fake Kamin. Denn in Ihrer Mietwohnung kann sie keinen anderen Kamin installieren.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie mit einfachen Materialien und in nur fünf Schritten einen Dekokamin selber bauen können.

DIY Anleitung als Video

Vorteile von Dekokaminen

Dekokamine sind die perfekte Lösung für alle, die den Charme eines Kamins genießen möchten, ohne sich mit Installation, Wartung und Rauchentwicklung auseinandersetzen zu müssen.

Sie sind besonders geeignet für Mietwohnungen, da sie keine baulichen Veränderungen oder Genehmigung (beispielsweise vom Vermieter) erfordern. Zudem bieten Dekokamine eine flexible Gestaltungsmöglichkeit – sie können nach Belieben umgestellt oder neu dekoriert werden.

Auswahl und Materialien für Dekokamine

Der Bau eines Dekokamins beginnt mit der Auswahl der richtigen Materialien. Wie im Video beschrieben, kann man mit einfachen Mitteln wie Holzplatten, Montagekleber und Holzlack eine beeindruckende Kamin-Attrappe selber bauen. DIY-Ideen können an die individuellen Bedürfnisse und den verfügbaren Raum angepasst werden. So kann man beispielsweise Wandregale als Basis für den Korpus verwenden.

Designs und Individualisierung der Kamin-Attrappe

Die Gestaltungsmöglichkeiten eines Dekokamins sind nahezu grenzenlos. Ob klassisch weiß oder in einer kräftigen Farbe, schlicht oder mit dekorativen Stuckleisten – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Ein individuell gestalteter Dekokamin kann ein echter Hingucker und zugleich der eigenen Persönlichkeit Ausdruck verleihen.

Warum Dekokamine für Mietwohnungen ideal sind

In Mietwohnungen sind bauliche Veränderungen oft nicht gestattet. Ein Dekokamin ist daher die ideale Alternative zu einem echten Kamin. Er kann ohne viel Aufwand und ohne das Risiko, die Mietkaution zu verlieren, aufgestellt werden. Zudem kann der Dekokamin bei einem Umzug einfach mitgenommen werden.

Informationen zur Bauanleitung Ursprünglich hatten wir eine Internetanleitung, mussten aber improvisieren, da die Materialien nicht verfügbar waren. Also entschieden wir uns für furnierte Wandregalbretter von Ikea als Basis. Wer sich entscheidet den Dekokamin lieber zu schrauben als zu kleben, dem empfehlen wir, die Schraublöcher im Vorfeld vorzubohren, um hässliches Splittern der Holzbretter zu vermeiden. Werkzeuge Pinsel

Farbrolle

Kleiner Spachtel

Pistole (für Montagekleber)

Optional: Akkuschrauber (für alle, die lieber schrauben statt kleben)

Optional: Maßband, Stift, Säge und Schleifpapier, um die Stuckleisten auf Maß zu bringen Materialliste Holzplatten

Montagekleber (alternativ Winkel und Schrauben)

Holzspachtel

weißen Holzlack (+ optional Grundierung)

eine dünnere Holzplatte

Stuckleisten (bereits auf Maß gesägt)

Dekoration wie LED Kerzen und mehr

Schritt-für-Schritt-Anleitung: Dekokamin / Kamin-Attrappe ganz einfach selber bauen Schritt 1: Aufbau des Korpus Beginnen Sie mit dem Aufbau des Korpus. Statt Schrauben verwenden wir Montagekleber, um die Bretter zu befestigen. Dieser Kleber trocknet schnell, also arbeiten Sie zügig. Legen Sie die vier Wandregale nacheinander bündig an den kurzen Seiten aneinander und drücken Sie sie fest. So entsteht ein quadratischer Korpus. Für Anfänger: Alles kann geklebt werden, auch die Seiten. Schritt 2: Der Zusammenbau Es ist hilfreich, diesen Schritt zu zweit zu machen. Wenn der erste Teil -der Rahmen aus den vier Wandregalbrettern - fest ist, kleben Sie das fünfte Regal obendrauf. Lassen Sie den Kleber über Nacht trocknen. Schritt 3: Das Holzbrett montieren Am nächsten Tag kleben Sie das zusätzliche, dünne Brett mittig oben auf den Dekokamin. Nutzen Sie hierfür, wie in den Schritten zuvor, Montagekleber. Schritt 4: Verzieren mit Stuckleisten Fügen Sie nun unterhalb des Brettes rundherum Stuckleisten hinzu. Kleben Sie diese ebenfalls mit Montagekleber an. Achten Sie darauf, dass die Stuckleisten fest sitzen. Füllen Sie im Anschluss eventuelle Lücken (zwischen Brett und Leisten und zwischen den Regalbrettern des Rahmens) mit Holzspachtelmasse auf und lassen die Spachtelmasse anschließend trocknen. Schritt 5: Der Anstrich Nun ist es Zeit für den Anstrich. Streichen Sie den Kamin mit weißem Holzlack an und lassen Sie die Farbe gut trocknen. Optional können Sie den Korpus im Vorfeld auch grundieren. Jetzt ist Ihre Kamin-Attrappe fast fertig! Schritt 6: Die Dekoration Für das perfekte Kaminfeeling stellen Sie noch ein paar LED-Kerzen in unterschiedlichen Größen hinein. Bitte verwenden Sie keine echten Flammen, da es sich um einen Deko-Kamin handelt.

Fazit: Chic und schnell gemacht

Mit etwas Kreativität und den richtigen Materialien können Sie sich den Traum eines Kamins auch in einer Mietwohnung erfüllen. Dieser DIY Deko-Kamin ist nicht nur ein Blickfang, sondern bringt auch Gemütlichkeit in Ihr Zuhause.