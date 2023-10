Was ist Wasserretention?

Die „Wasserretention“ bezieht sich auf die Fähigkeit eines Bodens oder eines anderen Substrats, Wasser zu speichern und zurückzuhalten, anstatt es schnell abfließen zu lassen oder zu versickern.

Ein Boden mit hoher Wasserretention kann Wasser effektiv aufnehmen und speichern, was für das Pflanzenwachstum von Vorteil ist, da die Wurzeln Zugang zu einer konstanten Quelle von Feuchtigkeit haben. Dies ist besonders wichtig in trockenen Perioden, in denen Pflanzen auf die in der Erde gespeicherte Feuchtigkeit angewiesen sind.