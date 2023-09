Viele Menschen legen großen Wert auf einen harmonischen und geschützten Garten. Dabei ist es besonders attraktiv, auf natürliche Lösungen zurückzugreifen. Das Pflanzen eines Sichtschutzes ermöglicht nicht nur eine effektive Abgrenzung, sondern schafft auch eine grüne Oase der Ruhe und Ästhetik. In diesem Artikel erklären wir Ihnen, was Sie beim Pflanzen eines Sichtschutzes beachten sollten.

Warum ist ein Sichtschutz aus Pflanzen im Außenbereich eine gute Idee?

Ein privater Rückzugsort sollte vor neugierigen Blicken geschützt sein. Ein Schutz aus Pflanzen bietet hier eine natürliche und ästhetische Alternative zu Zäunen oder Mauern. Sichtschutzpflanzen fügen sich harmonisch in die Umgebung ein und schaffen eine angenehme Atmosphäre. Darüber hinaus wirken sie sich positiv auf das Wohlbefinden aus, indem sie Privatsphäre und Geborgenheit vermitteln. Das Pflanzen eines Sichtschutzes trägt zur ökologischen Vielfalt bei, indem Lebensräume und Nahrungsquellen für Vögel, Insekten und andere Tiere geschaffen werden.

Welche Eigenschaften sollten Sichtschutzpflanzen erfüllen?

Bei der Auswahl von Pflanzen für den Sichtschutz müssen verschiedene Eigenschaften berücksichtigt werden, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Hier sind einige wichtige Eigenschaften, die Sichtschutzpflanzen idealerweise haben sollten:

Dichter Wuchs

Winterhart

Pflegeleicht

Schnittverträglich, wenn als Hecke gepflanzt

Darüber hinaus sollten Sie auch andere Faktoren berücksichtigen, die von Ihren individuellen Bedürfnissen und Standortbedingungen abhängen. Dazu gehören:

die Größe der Pflanzen,

die gewünschte Höhe des Sichtschutzes,

die Boden- und Sonnenlichtverhältnisse, sowie

die örtlichen Klimabedingungen.

Es ist ratsam, sich vor dem Kauf von Sichtschutzpflanzen über deren spezifische Anforderungen zu informieren, um sicherzustellen, dass sie für den Standort und die eigenen Vorlieben geeignet sind.

Welche Pflanzen eignen sich besonders gut als Sichtschutz?

Wichtig ist in diesem Zusammenhang vor allem die Berücksichtigung der spezifischen Ansprüche der Pflanzen. Schnell wachsende Pflanzen wie Bambus oder Liguster bieten eine schnelle Abgrenzung und einen dichten Sichtschutz. Immergrüne Pflanzen wie Buchsbaum oder Thuja behalten ihre Blätter das ganze Jahr über und bieten somit einen ganzjährigen Schutz. Folgende Pflanzen eignen sich besonders gut:

Liguster Liguster ist eine schnellwachsende Pflanze, die sich gut als Heckenpflanze eignet. Er bietet einen dichten Sichtschutz und lässt sich leicht auf die gewünschte Höhe und Form schneiden. Kirschlorbeer Kirschlorbeer ist eine immergrüne Pflanze, die eine dichte Hecke bildet und einen guten Sichtschutz bietet. Er wächst schnell und ist pflegeleicht. Efeu Ein wahrer Klassiker für die Begrünung von Mauern und Fassaden. Als Kletterpflanze eignet sich der Efeu besonders für die kreativen Sichtschutzmöglichkeiten. Duftblüte (Osmanthus burkwoodii) Die Duftblüte kann mit ihrem dichten Wuchs und immergrünen Blättern als natürlicher Sichtschutz in Gärten dienen, während sie gleichzeitig die Umgebung mit ihrem angenehmen Duft bereichert. Hainbuche Die Hainbuche ist eine laubabwerfende Pflanze, die im Sommer eine dichte Sichtschutzhecke bildet. Im Winter verliert sie ihre Blätter, bietet aber dennoch einen gewissen Schutz. Rhododendron Ein Stolz eines jeden Gärtners - die farbenfrohen Blüten und die immergrünen Blätter können einen guten Sichtschutz bieten, der allerdings viel Platz in der Breite benötigt. Eibe Eiben lassen sich perfekt als immgrüne und frostsichere Hecken plfanzen. Rotbuche (Fagus sylvatica) Die Rotbuche besticht durch eine hohe Schnittverträglichkeit und der Bereitschaft sich zu verzweigen. Portugiesischen Lorbeer Der Portugisiche Kirschlorbeer wächst bis zu drei Metern hoch und sorgt dadurch für einen perfekten Sichtschutz, auch in den Wintermonaten.

Kübelpflanzen dienen besonders gut als Sichtschutz auf dem Balkon. Sie bieten Flexibilität und können je nach Bedarf platziert und umgestellt werden. Bei der Auswahl der Pflanzen sollte auf Winterhärte, Pflegeleichtigkeit und den gewünschten Wuchs geachtet werden

Wie wähle ich den richtigen Standort für den Sichtschutz?

Die Wahl des Standorts ist entscheidend, um einen Sichtschutz zu pflanzen. Dabei sollten folgenden Faktoren berücksichtigt werden:

Bodenbeschaffenheit

Sonneneinstrahlung

Windverhältnisse

Jede Pflanzenart hat unterschiedliche Standortansprüche, die für ein gesundes Wachstum beachtet werden müssen.

Für besonders sonnige Standorte und zur Verschönerung bestehender Mauern, Sichtschutzelemente oder Grenzzäune eignen sich Kletterpflanzen wie Kletterrosen oder Clematis. Auch Garten-Rutenhirse (Panicum) oder Reitgras (Calamagrostis) halten der starken Sonneneinstrahlung stand und bieten ausreichenden Schutz.

Im Halbschatten eignet sich das Geißblatt, welches allerdings eine Rankhilfe benötigt, als Sichtschutz. Die immergrüne Pflanze wächst auch im tiefen Schatten. Auch Heckengehölze wie der Feldahorn oder die Eibe vertragen halbschattige bis schattige Bedingungen gut.

Wenn es in Ihrem Garten oft sehr windig ist, sollten Sie auf Ziergräser zurückgreifen. Diese halten auch starkem Wind stand, ohne zu brechen.

Tipps zur Pflege von Pflanzen für den Sichtschutz

Wir geben Ihnen einige Tipps an die Hand, damit Sie sich lange an Ihrem neuen Sichtschutz erfreuen können. Wenn Sie die folgenden Pflegetipps einhalten, steht einem gesunden Pflanzenwuchs nichts mehr im Weg.

Kreative Sichtschutzgestaltung

Die Integration von Pflanzen als Sichtschutz kann auf kreative Weise erfolgen, um den Garten optisch ansprechend zu gestalten. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Verschiedene Pflanzenarten können miteinander kombiniert werden, um einen vielfältigen und abwechslungsreichen Sichtschutz zu schaffen.

Sichtschutz pflanzen mit Rankhilfe (Foto: Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. )

Zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten bieten Rankhilfen wie Rankgitter oder Spaliere. Sie ermöglichen das Wachstum von Kletterpflanzen wie Clematis oder Efeu, die den Schutz auf natürliche Weise ergänzen. Zusätzlich können dekorative Elemente wie Steinmauern, Gabionen oder Holzelemente die Bepflanzung des Sichtschutzes ergänzen und dem Garten eine individuelle Note verleihen.

Wie kann ich Sichtschutzpflanzen kreativ in die Gartengestaltung integrieren?

Sichtschutzpflanzen bieten vielfältige Möglichkeiten, um sie kreativ in die Gartengestaltung zu integrieren. Hier sind einige Ideen:

Sichtschutzhecke Verwenden Sie Sichtschutzpflanzen wie Eibe, Liguster oder Kirschlorbeer, um eine dichte und undurchsichtige Hecke zu schaffen. Sie können verschiedene Pflanzenarten miteinander kombinieren, um eine abwechslungsreiche und natürliche Optik zu erzielen. Gemischte Pflanzungen Stellen Sie Sichtschutzpflanzen in Kombination mit anderen Gartenpflanzen auf. Verwenden Sie verschiedene Farben, Formen und Höhen, um interessante Kontraste zu erzeugen. Eine geschickte Pflanzenauswahl kann den Schutz optisch ansprechend und abwechslungsreich gestalten. Mobile Sichtschutzelemente Wenn Sie einen flexiblen Schutz wünschen, können Sie mobile Pflanzkübel oder Sichtschutzwände verwenden. Diese können je nach Bedarf platziert und umgestaltet werden, um den gewünschten Schutz zu bieten. Licht und Schatten Pflanzen Sie Sichtschutzpflanzen in der Nähe von Lichtquellen, wie zum Beispiel Gartenlampen. Durch das Spiel von Licht und Schatten entstehen interessante Effekte und eine stimmungsvolle Atmosphäre. Natürliche Grenzen Verwenden Sie Sichtschutzpflanzen, um natürliche Grenzen im Garten zu schaffen. Sie können sie entlang von Wegen, Terrassen oder Gartenrändern anordnen, um eine klare Abgrenzung zu schaffen und gleichzeitig eine natürliche Atmosphäre zu bewahren. Rankhilfen und Spaliere Installieren Sie Rankhilfen oder Spaliere, um Kletterpflanzen wie Clematis, Blauregen, Trompetenblume oder Kletterrosen zu unterstützen. Diese Pflanzen wachsen an den Rankhilfen empor und bilden einen vertikalen Sichtschutz. Dadurch entsteht eine grüne Wand, die gleichzeitig Schutz und Ästhetik bietet. Steinmauern oder Gabionen Kombinieren Sie Sichtschutzpflanzen mit dekorativen Elementen wie Steinmauern oder Gabionen. Diese Elemente können als Rankhilfe für Efeu oder Wilden Wein dienen und einen zusätzlichen visuellen Reiz schaffen. Gartenarchitektur Nutzen Sie die Sichtschutzpflanzen, um bestimmte Bereiche im Garten hervorzuheben oder abzutrennen. Durch geschickte Platzierung können Sie gemütliche Sitzecken, Ruhezonen oder Gartenbereiche mit besonderen Funktionen schaffen. Kombination mit Wasser Platzieren Sie Sichtschutzpflanzen in der Nähe von Wasserelementen wie einem Teich oder Brunnen. Das Zusammenspiel von grüner Vegetation und fließendem Wasser schafft eine beruhigende und harmonische Umgebung. Kreativer Formschnitt Einige Sichtschutzpflanzen wie Buchsbäume oder Eiben eignen sich gut für den Formschnitt. Durch kunstvolles Schneiden können Sie interessante Formen und Muster erzeugen, die den Sichtschutz zu einem dekorativen Element im Garten machen.

Fazit

Ein natürlicher Sichtschutz im Garten bietet nicht nur Schutz vor neugierigen Blicken, sondern schafft auch eine angenehme Atmosphäre und erhöht die ökologische Vielfalt. Durch die Auswahl geeigneter Sichtschutzpflanzen, die Beachtung der Standortbedingungen und regelmäßige Pflege können Sie einen dichten und ästhetischen Schutz gestalten. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und integrieren Sie Pflanzen als Sichtschutz auf vielfältige Weise in Ihre Gartengestaltung. So schaffen Sie einen harmonischen Außenbereich, in dem Sie Ruhe und Privatsphäre genießen können.