In einer Welt, in der die Herkunft unserer Lebensmittel immer wichtiger wird, bietet der Anbau im eigenen Gewächshaus nicht nur frische Ernte, sondern auch die Kontrolle über Ihre Nahrung. Erfahren Sie, wie Sie mit unseren Tipps und Ratschlägen den grünen Daumen entwickeln und erfolgreich eigenes Gemüse anbauen.

Experten - Tipps vom Profi

Wir hatten die Gelegenheit, mit einem Profigärtner über Wissenswertes zum Gemüseanbau zu erfahren:

Im Vergleich zum Freilandanbau kann man in einem Gewächshaus nicht nur einmal, sondern bis zu fünfmal im Jahr eine reichhaltige Ernte einfahren. Dieter Baader | Beckmann KG

Warum wachsen Pflanzen in Gewächshäusern besonders gut?

Ein Gewächshaus ist der ideale Ort, um Ihr eigenes Gemüse im Garten anzubauen. Im Gegensatz zum Gemüsegarten oder Hochbeet, ist Ihr Gemüse im Gewächshaus vor Regen, Wind und Schnee geschützt und die Anzucht gelingt auch für Anfänger wesentlich besser als im Freien. Zudem ist die Aussaat mehrere Wochen früher möglich, was Ihre Erntezeit deutlich verlängert.

Gewächshaus kaufen: Unterschiede bei Gewächshäusern

Um die richtige Wahl bei den Gewächshäusern zu treffen, sollten Sie sich mit Experten austauschen und die verschiedenen Rahmen- und Aufbauqualitäten näher in Betracht ziehen. Besonderes Augenmerk sollte auf das Thema Licht gelegt werden, und es ist wichtig zu überlegen, welche Arten von Glaselementen empfehlenswert sind.

Beim Kauf eines Gewächshauses gibt es viele Aspekte zu beachten, da es unterschiedliche Gewächshaus-Arten und Materialien gibt:

1. Die Rahmenkonstruktion

Für die Rahmenkonstruktion ist Aluminium besonders zu empfehlen, da es leicht und korrosionsfrei ist und somit langlebig.

2. Die Verglasung

Als Verglasung ist echtes Glas nach wie vor das beste und langlebigste Material. Wenn Sie in eine hochwertige Lösung investieren möchten, können Sie eine isolierende Doppelverglasung in Betracht ziehen. Eine kostengünstige Option sind Stegplatten aus Kunststoff.

3. Weitere Aspekte

Der Verwendungszweck

Der geeignete Standort

Ihr Budget

Baurechtliche Aspekte

Bevor Sie sich für den Kauf eines Gewächshauses entscheiden, sollten Sie klären, worauf Sie beim Kauf achten sollten und mit welchen Kosten Sie rechnen müssen.

Ein Gewächshaus sollte mindestens 20 Jahre halten, was es zu einer Anschaffung für Jahrzehnte macht. Gewächshausexperte Baader

Nutzung des Gewächshauses

In einem unbeheizten Modell kann man Pflanzen vorziehen, mediterranes Gemüse kultivieren und mediterrane Kübelpflanzen überwintern. Wer ganzjährig ernten möchte, oder tropische Pflanzen zu überwintern möchte, sollte ein beheizbares Gewächshaus kaufen. In diesem Fall müssen Sie auch an Stromanschlüsse denken, die für Feuchträume geeignet sind. Wer keine Heizung einbauen möchten, kann das Gewächshaus im Winter auch isolieren, etwa mit einer Luftpolsterfolie. Damit es im Sommer nicht zu heiß im Glashaus wird, sollten Sie auch an Zubehör wie Dachfenster denken. Eine Halbtür ist praktisch, sie lässt unbeliebte Gäste wie Mäuse oder Schnecken draußen.

Der obere Teil kann aber in verschiedenen Lüftungsstellungen geöffnet werden. So herrscht eine optimale Belüftung ohne Zugluft. Ein mildes Lüftchen ist gewollt. Ventilatoren gewährleisten ebenso eine optimale Zirkulation. Treten im Herbst aber starke Winde auf, muss vor dem Aufbau des Gewächshauses für Standfestigkeit gesorgt werden – mit einem Fundament. Wenn euer Gewächshaus auf einer ebenerdigen Fläche stehen soll und noch keine bestehenden Fundamente vorhanden sind, ist der Fundamentrahmen genau das Richtige! Er ist fest mit dem Boden verankert. Mit der der integrierten Schneckensperre sind eure Pflanzen zudem stets hervorragend vor gefräßigen Besuchern geschützt.

Bewässerung im Gewächshaus

Damit Pflanzen wie Gurken und Tomaten in Ihrem Gewächshaus ausreichend Wasser erhalten, sollten Sie von Anfang an Alternativen zur Gießkanne in Betracht ziehen.

Die beste Option ist die Verwendung von Regenwasser zur Bewässerung Ihrer Pflanzen. Sie können Regenwasser in einer Regentonne im Garten sammeln und es später zum Gießen nutzen. Im Vergleich zu Leitungswasser ist Regenwasser kalkarm und daher gut für alle Pflanzen geeignet. Viele Bewässerungssysteme können direkt an eine Zisterne angeschlossen werden.

Bei automatischen Bewässerungssystemen verlaufen Schläuche mit Tropfern durch das Beet. Der Hauptanschluss ist entweder mit dem Wasseranschluss des Gewächshauses verbunden oder direkt mit einer Zisterne verknüpft.

Mit einem vollautomatischen Bewässerungssystem können Sie den Aufwand für die Pflege Ihres Gewächshauses minimieren. Die Menge und der Zeitpunkt der Wasserzufuhr werden über einen Bewässerungscomputer eingestellt, sodass Sie sich nicht mehr manuell um die Bewässerung kümmern müssen. Dies ist besonders praktisch für große Gärten oder wenn Sie längere Zeit abwesend sind, wie zum Beispiel im Urlaub, da die automatische Bewässerung die Pflege Ihrer Tomaten, Gurken und Kräuter im Garten übernimmt.

Der richtige Standort für Ihr Gewächshaus

Ihr Glas Gartenhaus kann auch im Winter genutzt werden, beispielsweise zur Überwinterung von Pflanzkübeln. In diesem Fall ist eine Ausrichtung von Ost nach West empfehlenswert. Wenn Sie jedoch nur im Sommer Gemüse anbauen möchten, ist eine Nord-Süd-Ausrichtung entlang der Längsachse sinnvoll, um eine maximale Sonneneinstrahlung zu gewährleisten.

Für Anlehngewächshäuser, die an Hauswänden platziert werden, ist die Ausrichtung nach Süden am besten geeignet.

Mini Gewächshaus: Große Ernten auf kleinem Raum

Sie verfügen leider nur über einen Mini-Garten oder einen Balkon? Kein Problem, denn selbst auf begrenztem Raum gibt es Lösungen, um eine reichhaltige Ernte zu erzielen. Natürlich haben wir auch die Kosten für diese kleinen Gewächshäuser recherchiert.

Fazit

Egal, ob Sie viel Platz im Garten haben oder sich mit einer kleinen Terrasse begnügen müssen - es gibt passende Gewächshausmodelle und Lösungen für jede Situation. Gewächshäuser bieten eine großartige Möglichkeit, reichhaltige Ernten zu erzielen und gleichzeitig die Herkunft Ihrer Lebensmittel zu kontrollieren.

Erfahren Sie in unserer TV-Sendung „BAUEN & WOHNEN“ mehr über Gewächshäuser, um Ihr eigenes Gartenprojekt zu starten!