Wohntrends 2023: Einrichtungsdesigns für Ihr Wohnzimmer

Die Wohntrends der letzten Jahre waren vielfältig und haben die Inneneinrichtung von Menschen auf den Kopf gestellt. Während minimalistische Designs und nachhaltige Möbel an Beliebtheit gewonnen haben, ist gleichzeitig auch der Maximalismus zurück: bunte Farben und reichlich Deko. Wir zeigen Ihnen die Wohntrends 2023, die Sie nicht verpassen sollten.

Welcher Wohnstil ist angesagt?

2023 bekommen alte Trends eine neue Form: Auf den Minimalismus folgt Japandi – eine Symbiose japanischer und skandinavischer Einrichtungsstile. Beliebte Klassiker feiern ihr Comeback. Ob auffällig und verspielt oder lässig und kühl – bei den Trends in diesem Jahr ist für jeden Geschmack etwas dabei. Wir zeigen Ihnen, welche Wohntrends sich in Ihren vier Wänden jetzt besonders gut machen.

Wohnzimmer einrichten – mit Geschmack und Stil

Japandi

Ein Trend, der Ordnung und Ruhe verkörpert: Der Japandi-Stil verwandelt Ihre Wohnung mit schlichten Designs, natürlichen Farben, Holz als bodenständigem und nachhaltigem Material und minimalistischer Deko in einen entspannenden Rückzugsort. Japanische und skandinavische Einflüsse sorgen für ein einfaches und doch edles Gesamtbild.

Eklektizismus

Wer von minimalistischen Einrichtungsstilen genug hat und am liebsten umgeben von bunten Möbeln und auffälliger Deko lebt, kann sich freuen: Der Eklektizismus – Motto: mehr ist mehr – hat es in den Mainstream geschafft. Mit diesem Trend wird Ihr Wohnzimmer zu einem richtigen Hingucker – denn hier können Sie sich bei Farben, Mustern, Materialien und Dekoartikeln austoben. Ob vintage oder modern: Lassen Sie Ihrer kreativen Freiheit freien Lauf.

Modern wohnen – mit der Neuinterpretation von beliebten Klassikern

Art déco

Die glamourösen 20er-Jahre feiern ihr Comeback in Einrichtung und Design. Denn der Art-déco-Stil ist zurück, und zwar modern interpretiert. Mit geometrischen Mustern, Samtpolstermöbel und goldener Deko verleiht er Ihrer Wohnung einen extravaganten Look – vom Teppich über die Möbel bis zur Wandfarbe. Petrolgrün und altrosa sind Trendfarben und echte Hingucker. Und weil sie eher gedämpft als knallig daherkommen, sieht man sich auch nicht so schnell an ihnen satt.

Marmor

Dieser Trend kommt überraschend: Denn wann war Marmor eigentlich wirklich out? Schließlich findet man das Material schon seit Jahren in Küchen und Badezimmern. Doch in diesem Jahr können Sie das beliebte Gestein auch in anderen Räumen in Szene setzen und beispielsweise in Ihrem Wohnzimmer zu einem echten Hingucker machen.

In ist bunter Marmor. Ob rosa, sandrot, hellblau oder dunkelgrün: Der farbige Marmor eignet sich hervorragend, um in Einrichtung und Design Akzente zu setzen, und vereint den klassischen Marmor mit schicken Trendfarben.

Wohntrends an der Wand: Welche Wandfarben sind in?

Digital Lavender

Farb- und Textilfachleute sagen: „Digital Lavender‟ ist die Trendfarbe des Jahres 2023. Der helle Violettton verleiht Ihren Zimmern Farbe, ohne dabei zu sehr aufs Auge zu drücken. Sanft und charmant hilft der Farbton Ihnen dabei, leichte Farbakzente zu setzen und Räume aufblühen zu lassen.

Gerade neutralen Räumen verleiht „Digital Lavender‟ eine traumhafte Atmosphäre. Trauen Sie sich! Der verträumte Farbton lässt sich besonders gut mit weißen, hellen Möbeln aus Holz oder mit hellen Teppichen kombinieren und passt sehr gut zu Metallapplikationen in Messing und Gold. Wenn Sie Ihre Wohnung einrichten, denken Sie gern auch Ihre Zimmerpflanzen mit – diese werden vor einer Wand in „Digital Lavender‟ sehr schön in Szene gesetzt.

Beige

Wem „Digital Lavender” zu bunt ist, dem kommt 2023 ein anderer Wohntrend entgegen: Der Klassiker Beige ist zurück und die Trendfarbe für Wände schlechthin. Beigetöne sind perfekt für Minimalisten, Boho- und Japandi-Fans: Sie werten sparsam eingerichtete Räume auf und sorgen für eine entspannte Atmosphäre.

Beigefarbene Wände lassen sich besonders gut mit beigen Einrichtungsgegenständen und hellen Möbeln aus Holz oder einem hellen Teppich kombinieren. Die unaufdringliche Farbe ist aber auch der perfekte Hintergrund für Ihre eigenen Experimente in Sachen Einrichtung und Design: Warum nicht mal Lichtinstallationen, Makramee oder Hängepflanzen ausprobieren?

Wohntrends 2023: Welche Tapeten sind 2023 im Trend?

Art-déco-Tapeten

Mit dem Art-déco-Stil sind auch wieder Art-déco-Tapeten in Mode. Der Klassiker sind samtgrüne Tapeten mit goldenem Muster. Ob Federn oder geometrische Aneinanderreihungen: Die Auswahl ist schier unendlich. Art-déco-Tapeten gibt es in vielen verschiedenen Farben und mit unterschiedlichen Mustern. Doch eines haben sie alle gemeinsam: Sie versetzen einen in die „Roaring Twenties” und erinnern an den extravaganten Salon des Great Gatsby.

Lookalike-Tapeten

Marmor feiert 2023 ein heißes Wohntrend-Comeback. Da wäre eine bunte Marmorwand im Wohnzimmer eigentlich ein Traum – wären da nur nicht die hohen Kosten und die aufwendige Umsetzung. Zum Glück gibt es eine praktische Alternative: die Lookalike-Tapete. Sie bekommen sie im gut sortierten Baumarkt in verschiedenen Motiven – von Marmor- über Eisen- und Backstein- bis hin zur Betonoptik. Und die Lookalike-Tapete lässt sich auch ganz einfach anbringen.

Motivtapeten sind ein echter Hingucker. Aber Vorsicht: Sie sollten Räume mit Motivtapete nicht auch noch mit Dekoration und Einrichtungsgegenständen überfrachten. Sonst kann die Lookalike-Tapete an der Wand nicht ihre volle Wirkung entfalten.

Wohntrends 2023 – stylische und geschmackvolle Designs für jeden

Es gibt viele Möglichkeiten, Ihre Wohnung 2023 modern und trendig einzurichten. Aber keine Sorge, Sie müssen Ihr Raumkonzept nicht völlig umwerfen. Auch kleine Accessoires aus der einen oder anderen Stilrichtung werten Ihre Räume auf und setzen stimmig neue Akzente. Haben Sie Mut, sich ein wenig auszuprobieren!