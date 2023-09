Wenn Sie leidenschaftlich gerne im Garten arbeiten und Ihre eigenen frischen Lebensmittel anbauen, dann gibt es eine interessante Entwicklung bei den Gewächshäusern. Durch seine Form, die eher an eine Kathedrale erinnert und einem neuen Belüftungskonzept soll das neue Gewächshaus aus Glas noch effizienter zu bewirtschaften sein.

Neues Gewächshaus Design - mehr Möglichkeiten

Das neue Gewächshaus zeichnet sich durch seine einzigartige, runde Form aus. Im Gegensatz zu traditionellen Giebelgewächshäusern bietet es zahlreiche Vorteile. Emilio Beckmann von der Beckmann GmbH in Wangen erklärt: „Die neue, geschwungene Form der Seiten ermöglicht die Installation von Schiebefenstern rund um das Gewächshaus. Dadurch eröffnen sich völlig neue Möglichkeiten für den Gemüseanbau und die Gartenarbeit.“

Praktischer Anbau von Gemüse und anderen Arten

Eine Funktion des Gewächshauses ist die Möglichkeit, Ihr Gemüse von außen anzupflanzen und zu pflegen. Gewächshaus-Experte Emilio Beckmann zeigt dies an einem Beispiel: „Normalerweise müssen Pflanzen im Inneren des Gewächshauses platziert werden, was den Zugang erschwert. Mit den Schiebefenstern kann bequem von außen auf die Pflanzen zugreifen, was die Gartenarbeit erheblich erleichtert.“

Durch die großen Schiebefenster kann das neue Gewächshaus nicht nur von innen, sondern auch von außen bepflanzt werden. (Foto: BAUEN & WOHNEN )

Optimale Belüftung für gesunde Pflanzen

Das neue Gewächshaus bietet eine sehr gute Belüftung, besonders wichtig in den Sommermonaten. Beckmann erklärt: „Durch die großen Schiebefenster haben die Besitzer die Möglichkeit, eine hervorragende Luftzirkulation zu schaffen. Dies trägt dazu bei, die Temperatur im Gewächshaus zu regulieren und die Gesundheit die Pflanzen zu fördern.“ Da die Pflanzen auch bei offenen Fenstern von oben zum Beispiel starken Regen geschützt sind, ist das ein Plus für Tomaten und andere Pflanzen, die das nicht mögen.

Vielfalt in Größe und Preis vom Gewächshaus

Das neue Gewächshaus ist in verschiedenen Größen erhältlich, von einer Breite von 3 Metern und Längen zwischen 2,60 Metern und 6,40 Metern. Frau Meier erklärt: „Wir bieten eine breite Palette von Größen, um den Bedürfnissen aller Gärtner gerecht zu werden“, so Emilio Beckmann. Preislich startet dieses innovative Gewächshaus bei weniger als 3.000 €, was es attraktiv für Gartenliebhaber macht.

Das neue Gewächshaus ähnelt von außer eher einer Kathedrale in der Form. Preislich liegt das Einstiegsmodell bei unter 3.000 Euro. (Foto: BAUEN & WOHNEN )

Neues Gewächshaus: viel Spaß und reichhaltige Ernte

Das neue Gewächshaus verspricht eine aufregende Zeit für alle Gartenfreunde. Mit seinem neuen Design, der Möglichkeit des Anbaus von außen und einer ausgezeichneten Belüftung wird es sicherlich für reichhaltiger Ernten bei den Besitzern sorgen. Eines wussten schon unsere Eltern und Ur-Eltern – frischer Salat und frisches Gemüse aus dem eigenen Garten ist gesund und hat viel mehr Geschmack.