In der aktuellen Ära, in der das traditionelle Sparbuch und das Festgeld an Attraktivität verloren haben, suchen immer mehr Anlegerinnen und Anleger nach rentablen Möglichkeiten, ihr Kapital zu vermehren. Die Investition in eine Immobilie als Kapitalanlage erscheint als eine solide Option, die sowohl Wertsteigerungspotential als auch laufende Mieteinnahmen verspricht. Bevor jedoch der Sprung ins Immobilieninvestment gewagt wird, sollten die Chancen und Risiken sorgfältig abgewägt werden.

Warum Immobilien als Kapitalanlage?

Immobilien sind seit Jahrzehnten eine bevorzugte Anlageform, die viele Anleger in ihre Investmentportfolios einbeziehen. Die Gründe für die Popularität von Immobilien als Kapitalanlage sind vielfältig. Hier sind einige der Hauptgründe, die sie zu einer attraktiven Anlageoption machen:

Langfristige Stabilität: Immobilien sind in der Regel weniger anfällig für Wertschwankungen im Vergleich zu anderen Anlageformen wie Aktien oder ETFs. Diese Stabilität macht sie zu einer sicheren Wahl für Anleger mit einer niedrigen Risikobereitschaft.

Wertsteigerung: Immobilien neigen dazu, im Laufe der Zeit eine kontinuierliche Wertsteigerung zu erfahren, insbesondere in Regionen mit einer positiven Makrolage. Dies bietet Investoren die Möglichkeit, von potenziellen Preissteigerungen zu profitieren.

Was ist eine Makrolage? Die Makrolage beschreibt die übergeordnete, regionale Umgebung eines Immobilienstandorts. Faktoren wie Wirtschaftsentwicklung, Infrastruktur und Bevölkerungsentwicklung beeinflussen die Bewertung der Makrolage für Investitionen.

Mieteinnahmen: Eine der größten Attraktionen bei der Investition in eine Wohnung als Kapitalanlage ist die Möglichkeit, regelmäßige Mieteinnahmen zu erzielen. Diese können eine konstante Einkommensquelle darstellen und zur Deckung von Darlehenszinsen oder Instandhaltungskosten verwendet werden.

Steuerliche Vorteile: Immobilieninvestments können auch einige steuerliche Vorteile bieten. Zum Beispiel können Erhaltungsaufwand und Modernisierungskosten oft steuerlich geltend gemacht werden, was die steuerliche Belastung mindert.

Diversifikation des Portfolios: Die Aufnahme von Immobilien in ein Anlageportfolio kann dazu beitragen, das Klumpenrisiko zu verringern. Es ermöglicht den Kapitalanlegern, ihr Portfolio zu diversifizieren und somit ein ausgewogenes Anlegerprofil zu pflegen.

Schutz gegen Inflation: Immobilien können als ein natürlicher Schutz gegen Inflation dienen, da die Miete und der Immobilienwert in der Regel mit der Inflationsrate steigen, was die Kaufkraft des Kapitals schützt.



Bevor Sie jedoch den Schritt wagen, sollten Sie eine gründliche Analyse durchführen und Faktoren wie die Mietrendite, die Nettorendite und den Mietpreismultiplikator berechnen, um ein klares Bild von der potenziellen Rendite Ihres Immobilieninvestments zu bekommen. Beachten Sie außer den Kaufnebenkosten, die bei einem Immobilienkauf anfallen, auch ausreichende Instandhaltungsrücklagen. Mit diesen sind Sie gegen zukünftige Sanierungen oder Reparaturen gewappnet. Ein fundiertes Wissen und eine gut durchdachte Strategie können Ihnen helfen, das Beste aus Ihrer Immobilieninvestition herauszuholen.

Wohnung als Kapitalanlage: Chancen & Risiken

In der Immobilienbranche hat sich der Begriff „Betongold“ etabliert, welcher Investoren signalisiert, dass vermietete Wohnungen eine sichere Geldanlage sind. Auch wenn eine Immobilie einen soliden Sachwert repräsentiert, dürfen mögliche Verluste nicht außer Acht gelassen werden. Wie bei jeder Kapitalanlage ist es daher ratsam, sowohl die potenziellen Gewinne als auch die Risiken gründlich zu analysieren.

Der Begriff ‚Betongold‛ signalisiert Sicherheit in der Immobilienbranche. Doch wie bei jeder Kapitalanlage gilt es, Chancen und Risiken genau zu prüfen. (Foto: Christin Klose/dpa-tmn/Illustration )

Chancen einer Wohnung als Kapitalanlage

Viele Aspekte sprechen dafür, eine Wohnung als Kapitalanlage in Erwägung zu ziehen, darunter insbesondere die Aussicht auf beständige Mieteinnahmen. Im besten Fall bieten diese einen Inflationsschutz, vor allem wenn ein Indexmietvertrag abgeschlossen wird, der die Miete an die Lebenshaltungskosten koppelt.

Was ist ein Indexmietvertrag? Ein Indexmietvertrag bindet die Miete an einen Preisindex, üblicherweise den Verbraucherpreisindex. Mietanpassungen erfolgen periodisch basierend auf der allgemeinen Preisentwicklung, was Mieterschutz und Vermieterinteressen berücksichtigt.

Darüber hinaus können Immobilien in guten und gefragten Lagen einen Wertzuwachs erfahren, der nach einer Haltedauer von mehr als zehn Jahren steuerfreie Gewinne bei einem Verkauf ermöglichen kann. Eine vermietete Wohnung repräsentiert zudem einen realen Sachwert, was ein Investment „zum Anfassen“ schafft und einen Totalverlust somit ausschließt. Die Hebelwirkung des Fremdkapitals kann zudem eine sehr gute Eigenkapitalrendite bewirken.

Risiken einer Wohnung als Kapitalanlage

Dennoch birgt der Kauf einer Wohnung als Kapitalanlage auch Risiken, die im Voraus gründlich betrachtet werden sollten. Hierzu zählen potenzielle Leerstände oder Mietausfälle, sei es durch säumige Mieter oder Renovierungsarbeiten. Um hier sicher zu agieren, sollte man eventuelle Ausfälle bereits in der Baufinanzierung berücksichtigen und Strategien zur Auswahl zuverlässiger Mieter entwickeln. Dabei kann auch eine Immobilienagentur unterstützen.

Ebenso kann es passieren, dass die Sanierungskosten höher ausfallen als ursprünglich angenommen, was eine gut durchdachte Finanzierungsplanung unerlässlich macht, um teure Nachfinanzierungen oder gar einen Zwangsverkauf zu vermeiden. Eine umfassende Information über den Zustand der Immobilie sowie der Eigentümergemeinschaft kann hierbei von großem Nutzen sein.

Zudem kann eine Verschärfung des Mietrechts, wie der Mietendeckel in Berlin oder die Mietpreisbremse, die Ertragsmöglichkeiten potenziell beeinträchtigen. Daher sollte die Kalkulation der Mieteinnahmen, je nach Region, konservativ gestaltet sein. Des Weiteren dürfen Anleger nicht vergessen, dass der anhaltende Aufwärtstrend der Immobilienpreise keine Garantie für die Zukunft ist und eine sorgfältige Auswahl der Lage das Risiko eines Wertverlusts minimieren kann.

Vor- und Nachteile von Immobilien als Geldanlage

Vor der Entscheidung für eine Immobilie als Kapitalanlage sollten Sie sich ein umfassendes Bild über die Vor- und Nachteile verschaffen. Indem Sie eine fundierte Entscheidung treffen, können Sie optimale Renditen erzielen und mögliche Risiken minimieren. Lassen Sie uns beide Aspekte näher betrachten:

Vorteile einer Immobilie als Kapitalanlage

Als sicher geltende Wertanlage: Immobilien haben den Ruf, eine sichere Wertanlage zu sein, da sie in der Regel eine langfristige Stabilität und Wertsteigerung bieten.

Immobilien haben den Ruf, eine sichere Wertanlage zu sein, da sie in der Regel eine langfristige Stabilität und Wertsteigerung bieten. Steuervorteile: Abhängig von den spezifischen Umständen können Sie durch den Erwerb von Denkmalobjekten oder Anlageimmobilien möglicherweise steuerliche Vorteile nutzen.

Abhängig von den spezifischen Umständen können Sie durch den möglicherweise steuerliche Vorteile nutzen. Attraktive Renditechancen: Durch geschicktes Immobilienmanagement und eine positive Entwicklung des Immobilienmarktes können attraktive Renditen erzielt werden.

Durch geschicktes Immobilienmanagement und eine positive Entwicklung des Immobilienmarktes können attraktive Renditen erzielt werden. Beständige Sachwerte: Immobilien repräsentieren einen realen, greifbaren Wert, der nicht von Marktvolatilitäten betroffen ist, wie es bei einigen anderen Anlageformen der Fall ist.

Immobilien repräsentieren einen realen, greifbaren Wert, der nicht von Marktvolatilitäten betroffen ist, wie es bei einigen anderen Anlageformen der Fall ist. Langfristige Wertsteigerung der Immobilien: In Gebieten mit stetiger Nachfrage kann eine Immobilie eine langfristige Wertsteigerung erfahren, die den Kaufpreis im Laufe der Zeit übersteigt.

Immobilien als Inflationsschutz: Immobilien bieten einen natürlichen Schutz gegen Inflation, da die Mieten und Immobilienwerte tendenziell mit der Inflation steigen.

Immobilien bieten einen natürlichen Schutz gegen Inflation, da die Mieten und Immobilienwerte tendenziell mit der Inflation steigen. Eigennutzung des Objekts: Bei Bedarf kann die Immobilie für die eigene Nutzung verwendet werden, was zusätzliche Flexibilität und Sicherheit bietet.

Nachteile einer Immobilie als Kapitalanlage

Starke Nachfrage, geringes Angebot: In vielen Ballungsgebieten übersteigt die Nachfrage das Angebot, was zu steigenden Kaufpreisen und einer möglichen Immobilienblase führen kann.

In vielen Ballungsgebieten übersteigt die Nachfrage das Angebot, was zu steigenden Kaufpreisen und einer möglichen Immobilienblase führen kann. Steuernachteile bei frühzeitigem Verkauf: Der frühzeitige Verkauf einer Immobilie kann zu Steuernachteilen führen, da bestimmte Steuervorteile nur bei langfristigem Besitz anwendbar sind.

Der frühzeitige Verkauf einer Immobilie kann zu Steuernachteilen führen, da bestimmte Steuervorteile nur bei langfristigem Besitz anwendbar sind. Lange Kapitalbindung: Immobilieninvestitionen erfordern eine langfristige Kapitalbindung, was die Liquidität einschränken kann.

Immobilieninvestitionen erfordern eine langfristige Kapitalbindung, was die Liquidität einschränken kann. Kosten für Instandhaltung oder Modernisierung: Eigentümer müssen regelmäßig in die Instandhaltung und Modernisierung ihrer Immobilien investieren, was zusätzliche Kosten verursacht.

Eigentümer müssen regelmäßig in die Instandhaltung und Modernisierung ihrer Immobilien investieren, was zusätzliche Kosten verursacht. Hoher Verwaltungsaufwand: Die Verwaltung einer Immobilie kann zeit- und arbeitsintensiv sein, insbesondere wenn es um die Bewirtschaftung von Mehrfamilienhäusern geht.

Die Verwaltung einer Immobilie kann zeit- und arbeitsintensiv sein, insbesondere wenn es um die Bewirtschaftung von Mehrfamilienhäusern geht. Leerstände und Mietausfälle: Leerstände können die erwarteten Mieteinnahmen reduzieren und die Bruttorendite beeinträchtigen.

Leerstände können die erwarteten Mieteinnahmen reduzieren und die Bruttorendite beeinträchtigen. Klumpenrisiko: Eine Investition in eine Einzelimmobilie kann ein Klumpenrisiko darstellen, da ein großer Teil des Eigenkapitals in ein einzelnes Objekt gebunden ist.

Eine Investition in eine Einzelimmobilie kann ein Klumpenrisiko darstellen, da ein großer Teil des Eigenkapitals in ein einzelnes Objekt gebunden ist. Viel Startkapital notwendig: Der Erwerb einer Immobilie erfordert oft ein erhebliches Startkapital, was eine hohe Eintrittsbarriere darstellen kann.

Immobilie als passive Einnahmequelle

In einer Welt, in der finanzielle Stabilität und Unabhängigkeit hochgeschätzt werden, öffnet der Besitz einer Immobilie als Kapitalanlage die Tür zu einer passiven Einnahmequelle. Mieteinnahmen können eine solide finanzielle Grundlage schaffen, die es Ihnen ermöglicht, ein stabiles Einkommen zu genießen, ohne täglichen Arbeitsaufwand investieren zu müssen.

Das Konzept hinter dem Erwerb einer Wohnung oder einer anderen Art von Immobilie zur Erzielung von Mieteinnahmen ist einfach: Sie investieren in eine attraktive Anlageimmobilie, die über die Zeit nicht nur ihren Wert behält, sondern auch eine stetige Rendite durch Mieterlöse generiert. Diese Art von Investition wird oft als „Geld, das für Sie arbeitet“ betrachtet.

Natürlich ist es von wesentlicher Bedeutung, die richtige Immobilie zu wählen. Hier kommt die Beachtung von Faktoren wie der Makrolage, der potenziellen Mietrendite und der Qualität der Immobilie ins Spiel. Ein kluger Immobilieninvestor wird auch den erforderlichen Verwaltungsaufwand und die Instandhaltungsrücklage berücksichtigen, um sicherzustellen, dass die Nettorendite attraktiv bleibt.

Immobilieninvestition: Möglichkeiten und Anforderungen

Verschiedene Immobilienarten bringen unterschiedliche Chancen, aber auch spezifische Anforderungen mit sich. Hier wollen wir einige beliebte Investitionsmöglichkeiten und die jeweils damit einhergehenden Anforderungen vorstellen.

Eigentumswohnungen

Eine Eigentumswohnung als Kapitalanlage bietet langfristige Stabilität und die Möglichkeit zur Wertsteigerung, gepaart mit regelmäßigen Mieteinnahmen für Investoren. (Foto: Canva )

Möglichkeiten Eigentumswohnungen bieten eine oft erschwinglichere Einstiegsmöglichkeit in den Immobilienmarkt. Sie eignen sich gut zur Vermietung und können stabile Mieteinnahmen generieren. Anforderungen Als Mitglied einer Eigentümergemeinschaft müssen Sie sich an bestimmte Regeln halten. Es entstehen oft zusätzliche Kosten wie Hausgeld und möglicherweise Sonderumlagen für gemeinschaftliche Sanierungen oder Modernisierungen.

Mehrfamilienhäuser

Mehrfamilienhäuser als Kapitalanlage bieten durch Mieteinnahmen Stabilität und langfristige Wertsteigerung. Eine sorgfältige Auswahl und professionelle Verwaltung sind entscheidend. (Foto: Canva )

Möglichkeiten Ein Mehrfamilienhaus kann eine Quelle signifikanter Mieteinnahmen sein und bietet die Möglichkeit, durch Skalierung die Rendite zu erhöhen. Anforderungen Die Verwaltung kann komplexer und zeitintensiver sein, insbesondere wenn es mehrere Mietparteien gibt. Auch die Instandhaltungsrücklage sollte entsprechend geplant werden.

Einfamilienhaus

Einfamilienhäuser als Kapitalanlage bieten langfristige Stabilität und Vermögensaufbau. Standortwahl, Mietrendite und Wertsteigerungspotenzial sind entscheidende Faktoren für eine erfolgreiche Investition. (Foto: Canva )

Möglichkeiten Einfamilienhäuser bieten oft ein hohes Wertsteigerungspotenzial und können eine attraktive Option für Familien sein, die zur Miete wohnen möchten. Anforderungen Der Verwaltungsaufwand kann vergleichsweise geringer sein. Jedoch ist die Mietrendite oft etwas niedriger als bei Mehrfamilienhäusern, da die Miete nur von einer Partei gezahlt wird.

Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung

Einfamilienhäuser mit Einliegerwohnung bieten ideale Möglichkeiten für Kapitalanleger, durch Mieteinnahmen zusätzliches Einkommen zu generieren und langfristig Vermögen aufzubauen. (Foto: Canva )

Möglichkeiten Hier kombinieren Sie die Vorteile eines Einfamilienhauses mit zusätzlichen Mieteinnahmen durch die Einliegerwohnung. Anforderungen Es gilt, einen guten Ausgleich zwischen den Bedürfnissen der Mieter und den eigenen zu finden, falls Sie selbst in einem Teil des Hauses wohnen.

Reihenhaus

Reihenhäuser als Kapitalanlage bieten Stabilität und langfristige Wertsteigerung. Die nachhaltige Nachfrage und Mietrendite machen sie attraktiv für Investoren. (Foto: Canva )

Möglichkeiten Reihenhäuser können eine erschwinglichere Option für den Einstieg in den Immobilienmarkt darstellen und bieten dennoch gute Möglichkeiten zur Wertsteigerung. Anforderungen Ähnlich wie bei Eigentumswohnungen können bestimmte Regeln und Vorschriften gelten, insbesondere in Bezug auf gemeinschaftliche Bereiche und Einrichtungen.

Diversifikation der Anlagestrategie

In einem gut ausbalancierten Portfolio sind Immobilien nicht nur eine interessante, sondern oft auch eine essenzielle Komponente. Sie erlauben es Anlegerinnen und Anlegern, ihre Anlagestrategie zu diversifizieren, Risiken zu minimieren und in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit eine stabile Einnahmequelle zu schaffen. Hier erörtern wir, wie die Ergänzung von Immobilien in Ihrem Portfolio eine sinnvolle Diversifikation ermöglichen kann.

Stabilität durch beständige Sachwerte Im Vergleich zu volatileren Anlageformen wie Aktien oder ETFs bieten Immobilien eine größere Beständigkeit. Der Immobilienmarkt reagiert tendenziell weniger sensibel auf kurzfristige wirtschaftliche Schwankungen, was Ihr Portfolio gegen größere Verluste absichert. Mieteinnahmen als stetige Einkommensquelle Die regelmäßigen Mieteinnahmen aus einer Anlageimmobilie können als stabilisierender Faktor in Ihrem Portfolio dienen. Diese konstante Einkommensquelle kann helfen, das Risiko in Phasen zu mildern, in denen andere Investitionen unterdurchschnittlich abschneiden. Inflationsschutz durch Immobilien Historisch gesehen haben Immobilien einen gewissen Schutz gegen Inflation geboten. In Zeiten steigender Preise tendiert auch der Wert von Immobilien sowie die Mieteinnahmen dazu, anzusteigen, was dazu beiträgt, den realen Wert Ihres Portfolios zu erhalten. Diversifikation durch verschiedene Immobilienarten Innerhalb des Immobiliensegments haben Sie auch die Möglichkeit, weiter zu diversifizieren, indem Sie in verschiedene Arten von Immobilien investieren, wie z.B. Wohnimmobilien, Gewerbeimmobilien oder Pflegeimmobilien. Diese Vielfalt kann dabei helfen, das Klumpenrisiko zu verringern. Ergänzung durch Immobilienfonds und Crowdinvesting Abgesehen von direkten Immobilieninvestitionen können Kapitalanleger auch durch Immobilienfonds oder Crowdinvesting-Plattformen wie Exporo und Zinsland in den Immobilienmarkt investieren. Diese Anlageformen erlauben eine Beteiligung am Immobilienmarkt mit oft geringerem Kapitalbedarf und ermöglichen eine breitere Streuung des Risikos.

Steuern absetzen beim Kauf einer Immobilie als Kapitalanlage

Die Investition in eine Immobilie als Kapitalanlage kann eine vielversprechende Strategie für den Vermögensaufbau sein. Aber wie bei jeder Anlageform gibt es spezifische steuerliche Aspekte, die es zu berücksichtigen gilt. Hier wird erklärt, welche steuerlichen Implikationen es gibt und wie Sie Möglichkeiten zur Optimierung nutzen können.

Wenn Sie den Schritt wagen und in den Immobilienmarkt investieren, ist es wichtig zu wissen, welche Ausgaben Sie bereits beim Erwerb einer Immobilie steuerlich geltend machen können. Die Kapitalkosten, die beim Kauf anfallen, können erheblichen Einfluss auf die Rentabilität Ihrer Investition haben.

Kapitalkosten als Betriebsausgaben

Im Rahmen des Immobilienkaufs entstehen verschiedene Kapitalkosten, die Sie als Betriebsausgaben absetzen können. Dazu gehören:

Darlehenszinsen: Zinsen für das Darlehen, das Sie zur Finanzierung der Immobilie aufnehmen, können abgesetzt werden.

Zinsen für das Darlehen, das Sie zur Finanzierung der Immobilie aufnehmen, können abgesetzt werden. Maklergebühren, Notarkosten, Grundbuchgebühren: Diese Kosten, die im Zusammenhang mit dem Immobilienkauf stehen, können als Werbungskosten geltend gemacht werden.

Abschreibung für Abnutzung (AfA)

Eine erhebliche steuerliche Entlastung bietet die Abschreibung für Abnutzung (AfA), bei der ein Großteil der Anschaffungs- und Herstellungskosten über einen bestimmten Zeitraum abgeschrieben wird. Die AfA-Berechnung unterscheidet sich je nach Baujahr des Gebäudes:

Gebäude vor 1925: Eine Abschreibung von 2,5 % über 40 Jahre ist möglich.

Eine Abschreibung von 2,5 % über 40 Jahre ist möglich. Gebäude ab 1925: Hier gilt eine Abschreibung von 2 % über einen Zeitraum von 50 Jahren.

Hier gilt eine Abschreibung von 2 % über einen Zeitraum von 50 Jahren. Denkmalgeschützte Gebäude: Für diese Immobilien gelten gesonderte Regelungen.

Erwerbsnebenkosten

Die Erwerbsnebenkosten, die zusätzlich zum Kaufpreis anfallen, erhöhen die Bemessungsgrundlage für die AfA. Dazu gehören:

Grunderwerbsteuer: Diese variiert je nach Bundesland zwischen 3,5 % und 6,5 % des Kaufpreises.

Diese variiert je nach Bundesland zwischen 3,5 % und 6,5 % des Kaufpreises. Maklergebühren: Anteilige Kosten des Käufers können hinzugefügt werden.

Anteilige Kosten des Käufers können hinzugefügt werden. Notargebühren: Diese fallen für die Beurkundung des Kaufvertrages an.

Diese fallen für die Beurkundung des Kaufvertrages an. Grundbucheintragung: Die Gebühren für die Eintragung des Eigentümerwechsels ins Grundbuch sind ebenfalls Teil der Bemessungsgrundlage.

Die Gebühren für die Eintragung des Eigentümerwechsels ins Grundbuch sind ebenfalls Teil der Bemessungsgrundlage. Weitere Kosten: Auch Kosten für Gutachten und ähnliche Aufwendungen erhöhen die AfA-Bemessungsgrundlage.

Anteil für Grund und Boden

Von der Bemessungsgrundlage für die AfA auszunehmen ist der Anteil der Kosten, der aufgrund und Boden entfällt, da nur Gebäude, nicht jedoch Grundstücke, einer Abnutzung unterliegen. Eine präzise Aufteilung des Gebäude- und Grundstückswertes im Kaufvertrag kann spätere Diskussionen mit dem Finanzamt verhindern.

Kosten für Kreditbeschaffung und Vermietung

Die meisten Käufer finanzieren den Erwerb einer Mietimmobilie über einen Kredit. Die Zinskosten für dieses Darlehen, sowie die Gebühren für den Notar und die Grundbucheinträge, die mit der Kreditbeschaffung zusammenhängen, dürfen als Werbungskosten abgesetzt werden. Gleiches gilt für Maklerkosten, die im Zuge der Vermietung des Objekts entstehen; diese können ebenfalls von den Mieteinkünften abgezogen werden.

2023: Sonderabschreibung nach § 7b Einkommensteuergesetz

Um die angespannte Wohnlage in vielen Regionen zu lindern, hat der Gesetzgeber eine zusätzliche Sonderabschreibung nach § 7b des Einkommensteuergesetzes eingeführt, die seit dem 1. Januar 2023 gilt. Investoren, die neuen Wohnraum zur Vermietung schaffen, können über drei Jahre zusätzlich zur regulären Abschreibung von 2 % jährlich weitere 5 % der Anschaffungskosten abschreiben. Die Inanspruchnahme dieser Sonder-AfA ist abhängig von verschiedenen Faktoren und sollte steuerlich beraten werden.

Die Berechtigung zur Nutzung der Sonder-AfA besteht für Wohnungen, die zwischen dem 31. August 2018 und dem 1. Januar 2022 oder zwischen dem 31. Dezember 2022 und dem 1. Januar 2027 durch einen Bauantrag oder eine Bauanzeige entstehen. Die Wohnungen müssen den Bestimmungen des § 181 Absatz 9 des Bewertungsgesetzes entsprechen und zur Vermietung für mindestens zehn Jahre vorgesehen sein.

Die Bemessungsgrundlage für diese Sonderabschreibung beträgt bis zu 2.000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche bzw. bis zu 2.500 Euro für energieeffiziente Wohnungen, wobei die maximalen Kosten je nach Datum des Bauantrags oder der Bauanzeige variieren - entweder nicht mehr als 3.000 Euro je Quadratmeter bis zum 1. Januar 2022 oder nicht mehr als 4.800 Euro je Quadratmeter bis zum 1. Januar 2027.

Fazit

Investitionen in Immobilien stellen eine facettenreiche und langfristige Möglichkeit zur Kapitalanlage dar. Durch die diversen Vorteile wie Inflationsschutz und mögliche attraktive Renditen, gekoppelt mit den neuesten steuerlichen Begünstigungen, bieten Immobilieninvestitionen eine stabile Säule im Portfolio vieler Investoren.

Doch sollte man auch die Herausforderungen nicht außer Acht lassen, die eine Immobilieninvestition mit sich bringen kann, einschließlich des hohen Kapitalbedarfs und möglicher Verwaltungsaufgaben.

Daher ist es ratsam, bei Immobilieninvestitionen sorgfältig vorzugehen und möglicherweise den Rat eines Experten einzuholen, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können. Letztendlich bleibt die Immobilieninvestition eine bewährte Strategie, um langfristig ein substantielles Vermögen aufzubauen.