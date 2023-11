Urban Jungle

Pflanzen in den eigenen vier Wänden sorgen nicht nur für bessere Luftqualität, sondern auch für ein gesteigertes Wohlbefinden. Besonders in städtischen Umgebungen, in denen der Kontakt zur Natur oft fehlt, wird der eigene Wohnraum zur grünen Oase. Man kann auch prüfen lassen, ob eine Anlage zur kontrollierten Be- und Entlüftung nachgerüstet werden kann. Bei Häusern, in denen diese Anlagen verbaut sind, werden Feuchtigkeit und Gerüche ohne Wärmeverlust und Zugluft nach außen abgeführt. Das sorgt für gesündere Luft und spart Energie.