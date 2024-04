Beim Bau eines eigenen Hauses steht man vor vielen wichtigen Entscheidungen. So müssen Sie sich für einen passenden Baupartner entscheiden und sich der Frage stellen: Soll es ein Fertighaus oder ein Massivhaus werden? Dies ist nicht nur eine Frage der persönlichen Präferenz, sondern auch eine der praktischen Überlegungen. In diesem Artikel beleuchten wir detailliert die Vor- und Nachteile beider Bauweisen, um Ihnen eine fundierte Entscheidungshilfe zu bieten.

Was ist ein Fertighaus?

Fertighäuser bieten eine moderne und effiziente Alternative zum traditionellen Massivbau. Charakteristisch für diese Bauweise ist die hohe Vorfertigung der Bauelemente in einer Fabrik, die dann zum Bauplatz transportiert und dort montiert werden. Ein wesentliches Merkmal vieler Fertighäuser ist die Holztafelbauweise. Als Grundkonstruktion dienen sogenannte Holzrahmenelemente, die im Werk nach den Konstruktionsplänen computergestützt vorproduziert werden. In der Regel ist die Elektroinstallation und auch die Dämmung bereits enthalten und die Wände sind innen wie außen beplankt, das heißt die Außenwand ist witterungsgeschützt. Diese Bauteile werden unter gleichbleibenden Bedingungen in trockenen Werkshallen hergestellt, weshalb diese Bauweise eine schnelle Montage auf der Baustelle ermöglicht. In der Regel ist das Haus komplett innerhalb ein bis zwei Tage aufgebaut. Darüber hinaus gilt ein Fertighaus als besonders energieeffizient und der Baustoff Holz bietet als natürlicher und nachwachsender Rohstoff viele ökologische Vorteile und trägt zu einem angenehmen Raumklima bei.

Fertighaus Vorteile

Die Entscheidung für ein Fertighaus bringt zahlreiche Vorteile mit sich, die es zu einer attraktiven Option für Bauherren machen. Von der Planung bis zur Umsetzung bietet das Fertighaus eine Kombination aus Effizienz, Qualität und Flexibilität. Im Folgenden werden die wichtigsten Vorteile detailliert beleuchtet, die ein Fertighaus gegenüber einem traditionellen Massivhaus bietet.

Koordinierter Komplettservice Bei einem Fertighaus profitieren Sie von der einfachen Koordination und einem zentralen Ansprechpartner. Von der ersten Beratung bis zur Schlüsselübergabe – und sogar darüber hinaus – bietet beispielsweise Schwörer einen umfassenden Service, inklusive Kundendienst und Modernisierungsservice. Finanzielle Sicherheit durch Festpreisgarantie Eine hohe Planungssicherheit ist durch die Festpreisgarantie gegeben. Nach Vertragsabschluss sind Sie vor unerwarteten Kosten geschützt, was den Preis für ein Fertighaus oft günstiger als den für ein Massivhaus macht. Freiheit in Planung und Design Fertighäuser bieten eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten, sowohl in der Planung als auch in der Ausstattung. Mit der Unterstützung von Architekten können Ihre persönlichen Wünsche realisiert werden. Sehr attraktiv für angehende Bauherren, die ihr Budget streng im Blick haben, sind die Aktionshausangebote, mit denen gerade bei Fertighausherstellern Geld gespart werden kann. Zuverlässige überwachte Qualität Die Qualität von Fertighäusern unterliegt strengen Kontrollen durch Organisationen wie dem QDF (Qualitätsgemeinschschaft Deutscher Fertigbau), was eine gleichbleibend hohe Qualität sicherstellt. Bei der Auswahl des passenden Baupartners sollten auf firmeneigenes Qualitätsmanagement und regelmäßige externe Zertifizierungen geachtet werden. Auch das CE-Zeichen stellt eine wichtige Qualitätsgarantie dar. Ökologischer Bau mit Holz Die Verwendung von Holz reduziert den CO₂-Ausstoß und trägt zu einem nachhaltigen Bau bei. Holz-Fertighäuser haben somit eine positive Ökobilanz und bieten ein gesundes Wohnklima. Dies wird noch unterstrichen, wenn die Hersteller Holz mit Nachhaltigkeitszertifikat (zum Beispiel PEFC) aus der Region beziehen, nachweislich auf chemischen Holzschutz verzichten und zusätzlich, auf konstruktiven Holzschutz achten. Optimierte Energieeffizienz Fertighäuser übertreffen oft die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) und bieten damit langfristige Energiekosteneinsparungen. Erhöhter Wohnkomfort durch Schallschutz Lange wurde Holz-Fertighäusern nachgesagt, dass sie beim Schallschutz nicht so gut abschneiden. Deshalb sollte man bei der Wahl der Partner dieses Thema direkt ansprechen und sich die Maßnahmen erklären lassen. Ein mehrschichtiger Wand- und Deckenaufbau sind hier von Vorteil. SchwörerHaus zum Beispiel setzt auf zementgebundene Holzwerkstoffplatten in der Außenwand und Geschossdecken. Langfristige Wertbeständigkeit Eine Lebensdauer von über 100 Jahren macht Fertighäuser zu einer langfristigen Investition. Flexibilität bei Umbauten Durch genaue Baupläne sind Um- und Anbauten auch viele Jahre später problemlos durchführbar. Effiziente Bauweise mit kurzer Bauzeit Die Vorfertigung ermöglicht ein schnelles und wetterunabhängiges Bauen. Außerdem werden die Qualitätskriterien durch ein Qualitätsmanagement-System eingehalten.

Fertighaus Nachteile

Trotz der zahlreichen Vorteile gibt es auch einige nachteilige Aspekte, die bei der Entscheidung für ein Fertighaus berücksichtigt werden sollten:

Klare Vertragsgestaltung notwendig Bei den Ausbaustufen eines Fertighauses ist es entscheidend, alle Details vertraglich genau zu regeln, um spätere Unstimmigkeiten zu vermeiden. Hilfreich ist hier eine detaillierte Bau- und Leistungsbeschreibung, so können angehende Bauherren die Angebote vergleichen. Möglicherweise niedrigerer Wiederverkaufswert Sowohl bei konventionell gebauten Massivhäusern wie bei Fertighäusern gibt es Qualitätsunterschiede, deshalb ist es wichtig, die Angebote, die Bauweise, die Ausführung, die Baubeschreibung etc. genau unter die Lupe zu nehmen. Manche Banken stehen Fertighäusern skeptischer gegenüber, deshalb lohnt sich ein Gespräch und der Nachweis über eine hochwertige Ausführung. Bei namhaften Firmen gibt es in der Bewertung des Wiederverkaufswerts in aller Regel keine Unterschiede. Selbstverständlich ist auch der Zustand des Hauses zum Zeitpunkt des Verkaufs entscheidend. Begrenzte Individualisierungsmöglichkeiten Trotz der Flexibilität in der Planung bieten Fertighäuser unter Umständen weniger Individualisierungsmöglichkeiten als Massivhäuser, insbesondere wenn es um Änderungen an der Grundstruktur geht. Deshalb lohnt auch hier ein genauer Vergleich der Angebote. Es gibt Fertighaushersteller, die sehr individuelle Planungen anbieten. Jedoch spielt die Art und Weise der Konstruktion, also die Statik eine Rolle, die bei der Planung berücksichtigt werden müssen. Es empfiehlt sich bereits bei der Wahl der Architekten nach der Erfahrung in Holz- oder Massivbau zu fragen.

Was ist ein Massivhaus?

Das Massivhaus, traditionell aus Stein oder Beton in der nassbauweise gebaut, wird oft mit Robustheit und Langlebigkeit assoziiert. Wobei das Fertighaus dem Massivhaus in der Robustheit nicht nachsteht. Diese Bauweise ist in Deutschland sehr verbreitet und geschätzt, da sie individuelle Gestaltungsmöglichkeiten und eine hohe Wertbeständigkeit bietet. Bei einem Massivhaus werden die Wände vor Ort gemauert oder gegossen, was eine hohe Flexibilität in der Planung und beim Bauen ermöglicht. Diese Methode erlaubt es, individuelle architektonische Wünsche und Anforderungen umzusetzen.

Massivhaus Vorteile

Langfristige Wertstabilität Massivhäuser sind für ihre Langlebigkeit und hohe Wertbeständigkeit bekannt, was sie zu einer sicheren langfristigen Investition macht. Exzellenter Schallschutz Aufgrund der massiven Bauweise bieten diese Häuser einen hervorragenden Schallschutz, was für eine ruhige und angenehme Wohnatmosphäre sorgt. Individuelle Gestaltungsfreiheit Die Vielfalt an Baumaterialien und Bauweisen ermöglicht eine große Bandbreite an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, sowohl in architektonischer als auch in ästhetischer Hinsicht. Im Gegensatz zu einem Fertighaus, bei dessen Planung viele Entscheidungen weit im Vorfeld getroffen werden müssen, können beim konventionellen Bau manche Entscheidungen noch auf der Baustelle spontan getroffen werden. Hoher Umfang an Eigenleistungen Bei einem Massivhaus können handwerklich versierte Bauherren mehr Eigenleistung einbringen, zum Beispiel auch bei Gewerken wie Elektro- und Sanitärinstallation oder Heizung. Beim Fertighaus werden diese Gewerke bereits im Fertigungsprozess in der Fabrik erledigt. Bei einem Massivhaus finden die Gewerke auf der Baustelle statt, das erlaubt mehr Eigenleistung. Beim Fertighaus liegen diese eher im dekorativen Bereich wie Böden legen, und Wände tapezieren etc. Das Einsparpotential durch Eigenleistung bei Fertighäusern ist also etwas geringer.

Massivhaus Nachteile

Höhere Baukosten Massivhäuser können aufgrund der Materialien und des Arbeitsaufwands bei der Errichtung oft teurer sein als Fertighäuser. Längere Bauzeit Durch das traditionelle Bauen vor Ort kann es zu einer längeren Bauzeit kommen, besonders wenn Wetterbedingungen den Bauprozess beeinträchtigen. Umfangreiche Planung notwendig Ein Massivhaus erfordert eine detaillierte und oft zeitaufwändige Planung, da es die Bauherren in aller Regel mit vielen Gewerken, sprich Handwerksbetrieben zu tun haben. Das erfordert ein gewisses Baumanagement und erhöhte Kontrollaufgaben auf Seiten der Bauherren. Abhängigkeit von Wetterbedingungen Der Bau eines Massivhauses ist stark wetterabhängig, was zu Verzögerungen führen kann und die Planbarkeit erschwert.

Vergleich von Fertighaus und Massivhaus: Vor- und Nachteile für Bauherren

Bei der Wahl zwischen einem Fertig- und einem Massivhaus stehen zukünftige Eigenheimbesitzer vor einer weitreichenden Entscheidung, die von verschiedenen Faktoren wie Bauzeit, Kosten und Gestaltungsfreiheit abhängt. Die Vergleichstabelle soll als praktische Entscheidungshilfe dienen und die wesentlichen Aspekte von Fertig- und Massivhäusern gegenüberstellen, um Bauherren bei ihrer Entscheidungsfindung optimal zu unterstützen.

Eigenschaft Fertighäuser Massivhäuser Bauweise Vorfertigung von Bauelementen in Fabriken; Holztafelbauweise; schnelle Montage auf der Baustelle. Vor Ort gemauert oder gegossen aus Stein oder Beton; individuelle architektonische Umsetzung möglich. Bauzeit Sehr kurz, Hausaufbau in der Regel innerhalb von ein bis zwei Tagen. Längere Bauzeit, abhängig von Wetterbedingungen und Bauprozess. Kosten Festpreisgarantie bietet finanzielle Sicherheit und oft günstiger als Massivhaus. Kann aufgrund der Materialien und des Arbeitsaufwands teurer sein. Qualität & Kontrolle Strenge Kontrollen durch akkreditierte unabhängige Institute; hohe, gleichbleibende Qualität durch Fertigung unter gleichbleibenden Bedingungen in den Werkshallen. Qualität abhängig von Handwerksarbeit vor Ort; individuelle Kontrolle notwendig Gestaltungsfreiheit Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten; Planung mit Architekten für persönliche Wünsche. Hohe individuelle Gestaltungsfreiheit; spontane Entscheidungen auf der Baustelle möglich. Energieeffizienz & Ökologie Besonders energieeffizient; Nutzung von Holz reduziert CO2-Ausstoß und trägt zu nachhaltigem Bau bei. Energieeffizienz abhängig von Bauweise und Material; individuelle Anpassungen möglich Nachteile Klare Vertragsgestaltung notwendig; begrenzte Individualisierungsmöglichkeiten bei Grundstrukturänderungen. Höhere Baukosten; längere Bauzeit; umfangreiche und zeitaufwändige Planung; Abhängigkeit von Wetterbedingungen. Vorteile Schnelle und wetterunabhängige Bauweise; langfristige Wertbeständigkeit; Flexibilität bei Umbauten. Langfristige Wertstabilität; hoher Umfang an Eigenleistungen möglich; hervorragender Schallschutz.

Schwörer Fertighäuser schließen effektiv die Lücke zwischen Kosten und Individualität. Mit umfangreichen Individualisierungsmöglichkeiten und einer schnellen Bauweise sind sie insbesondere für Bauherren interessant, die zeitnah in ihr Eigenheim einziehen möchten. Zudem stehen moderne Fertighäuser in ihrer Lebensdauer und Qualität der konventionellen Bauweise nicht mehr nach. Das umfassende Portfolio von Schwörer, welches Sie mit dem Hausfinder durchsuchen können, bietet für nahezu jeden Anspruch und jedes Budget eine passende Lösung.

Die Hauptfrage für viele Bauherren sind die Kosten. Wenn Sie alle Ihre Wünsche mit einem Fertighaus realisieren können, ist dies oft die effizientere und praktikablere Wahl. Jedoch bleibt für diejenigen, die größten Wert auf Individualität und traditionelle Bauweise legen, das Massivhaus eine attraktive Option.

Fazit: Fertighaus vs. Massivhaus

Die Entscheidung zwischen einem Fertighaus und einem Massivhaus hängt letztendlich von individuellen Bedürfnissen und Prioritäten ab. Während Fertighäuser durch den ökologischen Baustoff, die kurze Bauzeit, der Festpreisgarantie, der hohen Energieeffizienz und der Qualitätskontrollen überzeugen, bieten Massivhäuser eine hohe individuelle Gestaltungsfreiheit und mehr Möglichkeiten umfangreiche Eigenleistungen einzubringen.

Fazit ist aber auch, dass nicht pauschal die Bauweise für die Qualität verantwortlich ist, sondern die Leistungen der Baufirmen genau unter die Lupe genommen werden müssen. Auch das Thema Garantie und Service sollte in die Entscheidungen mit einfließen. Nicht die Bauweise entscheidet über die Lebensdauer, sondern die sachgemäße Pflege, daher lohnt sich ein regelmäßiger Hauscheck.