Anja-Katharina Neumann weiß genau, worauf es ankommt, wenn Sie ein Fertighaus kaufen wollen. Welche Fragen Sie einem Bauberater stellen sollten, hat sie uns im Interview verraten. Eine solide und vertrauensvolle Fertighaus-Beratung ist der Anfang des Weges zu Ihrem Traumhaus.

Frau Neumann, wie können sich angehende Bauherren optimal auf ein Beratungsgespräch vorbereiten?

Zunächst einmal sollte man umfassende Informationen zu der Baufirma einholen.

Wie sicher ist das Unternehmen aufgestellt?

Wie sieht es mit der Bonität aus?

Was besitzt die Firma?

Hat sie überhaupt ein eigenes Werk, ein eigenes Ausstattungszentrum?

Sind auf der Website das Crefozert-Bonitätssiegel mit aktuellem Score-Wert sowie weitere Qualitätszertifikate zu sehen?

Wie lange ist das Unternehmen am Markt, ist es gesund gewachsen?

Was ist das Crefozert-Bonitätssiegel? Das CrefoZert-Bonitätssiegel ist ein Zertifikat, das von der Creditreform Rating AG vergeben wird. Es bescheinigt Unternehmen eine gute Bonität und bestätigt deren finanzielle Stabilität. Das Siegel basiert auf einer umfassenden Bonitätsprüfung und dient als Vertrauenssignal für Geschäftspartner, Kunden und Lieferanten. Unternehmen, die das CrefoZert-Bonitätssiegel tragen, haben somit eine positive Bewertung ihrer Zahlungsfähigkeit erhalten.

Bauherren müssen sich schließlich darauf verlassen können, dass die Firma auch morgen noch existiert.

Tipp Nur auf und mit Unternehmen bauen, die ein gutes Standing im Markt haben!

Woher weiß man, dass man sein Geld in seriöse Hände gibt?

Ganz wichtig: Fragen Sie nach dem geltenden Zahlungsplan und nach einer Festpreisgarantie. Es ist entscheidend, wann welche Zahlung fällig wird. Seien Sie sofort misstrauisch, wenn Sie in Vorleistung treten sollen, bevor der erste Spatenstich getan ist.

Der andere Punkt ist die Festpreisgarantie. Bestehen Sie darauf, dass sie transparent dargestellt wird. Die Kostensicherheit ist in diesen herausfordernden Zeiten – mit Inflation und steigenden Zinsen – essenziell. Bei guten Firmen läuft die Festpreisgarantie mit den Lieferzeiten mit.

Aber wenn es heißt, das Fertighaus sei für einen bestimmten Preis schlüsselfertig, dann kann man doch zuschlagen, oder?

Nein, aufgepasst! Der Begriff „schlüsselfertig‟ ist in keiner Weise geschützt und besagt nicht, dass das Haus dann bezugsfähig wäre. In vielen Fällen bedeutet schlüsselfertig lediglich, dass das Haus bis auf die Malerarbeiten und Bodenbeläge fertig ist. Es ist leider oft so, dass der Kunde etwas anderes versteht als der Bauberater meint. Fragen Sie also immer nach, welche Leistungen beim Kauf eines Fertighauses im Preis genau inbegriffen sind. Drängen Sie auf Transparenz!

Was steht im Angebot eines seriösen Fertighaus-Herstellers?

Wenn Sie ein Fertighaus kaufen, sollte das Angebot auf keinen Fall nur eine Seite mit einem Preis sein. Ein seriöses Angebot ist kleinteilig, transparent und für den Kunden in allen Punkten nachvollziehbar. Interessenten müssen genau überprüfen können, was sie für welchen Preis bekommen.

Kann der Bauberater mir den Bauprozess erklären?

Selbstverständlich. Zu einer guten Fertighaus-Beratung gehört, dass der Bauberater Ihnen zum Beispiel darstellt, ob Sie wirklich alles aus einer Hand bekommen oder ob verschiedene Firmen und Subunternehmer beteiligt sind.

Faustregel Je mehr der Fertighaushersteller selbst übernimmt, desto besser.

Bei manchen Anbietern macht eine andere Firma den Keller oder übernimmt die Bauleitung.

Wenn ich ein Fertighaus kaufen möchte, weiß ich ja nicht, welche Baustoffe verwendet werden, oder?

Die Frage nach den Baustoffen sollte in einer Fertighaus-Beratung unbedingt erörtert werden, denn die Qualität schwankt erheblich zwischen einzelnen Anbietern.

Achten Sie auf die Baustoffe, die in der Bauleistungsbeschreibung aufgeführt werden. (Foto: Canva )

Für alle im Haus verwendeten Stoffe und Materialien gibt es eine sogenannte Bauleistungsbeschreibung. Diese sollten Sie unbedingt einfordern. Darin steht zum Beispiel, womit das Dach gedeckt wird oder wie die Wände aufgebaut sind. In dieser Beschreibung können Sie genau sehen, was Sie für den Preis bekommen. Auch wenn es etwas mühsam sein kann: Lesen Sie sich das Heft genau durch. Das erspart Ihnen hinterher böse Überraschungen.

Was macht einen guten Bauberater aus?

Dass er Sie durch den gesamten Prozess begleitet und ehrlich und transparent auf alle Ihre Fragen antwortet. Wichtig ist sicherlich auch, dass die Chemie zwischen Ihnen stimmt. Sie müssen ihm vertrauen können und sich in sicheren Händen fühlen.

Fragen Sie ihn unbedingt, wie lange er für Sie da ist. Im schlimmsten Fall sehen Sie ihn zum letzten Mal bei der Unterzeichnung des Bauvertrages. Seriöse Bauberater begleiten Sie bis ins fertige Haus hinein, sind die Schnittstelle zu allen beteiligten Fachleuten und Gewerken und stehen Ihnen auch noch nach Ihrem Einzug zur Seite.

Worauf muss ich sonst noch bei der Fertighaus-Beratung achten?

Zum Beispiel darauf, was mit „Standard-Ausstattung‟ gemeint ist. Manche Firmen haben zum Beispiel nur fünf verschiedene, sehr einfache Fliesen zur Auswahl. Jeder Qualitätssprung geht dann richtig ins Geld. Dasselbe trifft dann auf die Sanitärobjekte, die Bodenbeläge, die Türblätter, die Griffe, die Dacheindeckung, die Fenster etc. zu. Achten Sie auf Transparenz und darauf, dass der Standard hochwertig ist. Das geht tatsächlich bis zu Details wie der Anzahl der Steckdosen im Haus. Seien Sie wachsam, denn Sonderausstattungen summieren sich schnell in fünfstellige Höhe!

Fragen Sie Ihren Bauberater auch, wie es mit den individuellen Möglichkeiten der Grundrissgestaltung aussieht. Ist das Fertighaus komplett von der Stange, oder können die Raumgrößen, Fenster- und Türposition etc. Ihren Wünschen angepasst werden?

Mögliche Grundrissgestaltung für Ihr Eigenheim. (Foto: Schwäbische.de )

Welches Fertighaus ist zu empfehlen?

Auf jeden Fall eines, bei dem die Fertighaus-Bauberatung so aussieht wie gerade beschrieben. Vor allem der Preis, den Sie für das Fertighaus zahlen, sollte bis ins letzte Detail transparent sein. Gehen Sie alle Punkte in Ruhe mit Ihrem Bauberater durch. Achten Sie darauf, ob er offen ist und alle Fragen geduldig beantwortet oder ausweichend antwortet und zeitlichen Druck ausübt. Bei Letzterem: Finger weg von diesem Anbieter! Vertrauen ist die wichtigste Grundlage für so eine große Entscheidung.