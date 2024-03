Schimmel in Wohnungen ist ein weit verbreitetes Problem, das nicht nur die Wohnqualität beeinträchtigt, sondern auch gesundheitliche Risiken birgt. In Deutschland ist Schimmel in Wohnräumen ein besonders akutes Thema, bedingt durch klimatische Bedingungen und Bauweisen.

Ursachen von Schimmel in der Wohnung

Sporen haben wir immer in der Luft, und dann gibt’s irgendwo in der Regel eine kalte Ecke, in der sich die Sache kondensieren kann. Eberhard Ruetz, Sachverständiger

Schimmel entsteht dort, wo Feuchtigkeit, geeignete Temperaturen und Schimmelsporen zusammenkommen. Besonders gefährdet sind kalte Ecken, in denen sich Feuchtigkeit kondensiert. Ein typisches Beispiel hierfür ist „Schimmel unten an der Wand“, dessen Ursache oft in mangelnder Isolation oder schlechter Lüftung liegt.

Am gefährdetsten sind Außenecken in Räumen, die wenig beheizt sind.

Häufigste Ursachen für Schimmel

Hohe Luftfeuchtigkeit : Durch Kochen, Duschen oder Trocknen von Wäsche innen .

: Durch oder . Mangelnde Belüftung : Ungenügendes oder seltenes Lüften führt zu Feuchtigkeitsstau .

: oder führt zu . Kältebrücken : Schlecht isolierte Wände, Fenster oder Außenecken , an denen sich Feuchtigkeit niederschlägt.

: , an denen sich Feuchtigkeit niederschlägt. Wasserschäden : Durch Lecks in Rohren oder Dach , die zu anhaltender Feuchtigkeit führen.

: Durch , die zu anhaltender Feuchtigkeit führen. Heizverhalten : Unzureichendes Heize n führt zu kühlen Oberflächen und Kondensation.

: n führt zu Bau- und Materialfehler: Fehlerhafte Bauweisen oder Materialien, die Feuchtigkeit anziehen oder einschließen.

Erkennen von Schimmelproblemen

Die Erkennung von Schimmel in der Wohnung ist entscheidend für eine zeitnahe Behandlung. Gesundheitlich kann Schimmel das Immunsystem beeinträchtigen, insbesondere bei Personen, die anfällig für Atemwegserkrankungen sind.

Schimmel ist oft anhand seines Aussehens und Geruchs erkennbar. Typischerweise zeigt er sich als Flecken oder Verfärbungen an Wänden, Decken oder anderen Oberflächen und kann verschiedene Farben wie schwarz, weiß, grün oder rosa annehmen. Ein muffiger, erdiger Geruch ist ebenfalls ein häufiges Anzeichen für Schimmel. In manchen Fällen kann Schimmel hinter Tapeten, Fliesen oder anderen Verkleidungen verborgen sein, was die Erkennung erschwert. Achten Sie auf Anzeichen von Feuchtigkeit oder Wasserschäden, da diese oft Vorläufer von Schimmel sind.

Vor allem in Raumecken kann sich leicht Schimmel bilden. (Foto: Canva )

Was tun bei Schimmel in der Wohnung

Wenn es im Putz sitzt und wenn es größer ist, dann auf jeden Fall ein Profi dazuziehen. Eberhard Ruetz

Sobald Schimmel entdeckt wird, ist schnelles Handeln gefragt. Für kleine Flächen kann der Einsatz von hochprozentigem Alkohol oder Wasserstoffperoxid eine Lösung sein. Bei größeren Befällen oder unsicheren Situationen sind die Konsultation eines Fachmanns empfehlenswert.

Diese vier Dinge sollten Sie beachten:

Stelle reinigen Reinigen Sie die betroffene Stelle am besten mit hochprozentigem Alkohol oder Wasserstoffperloxid bei kleinen Flächen. Ursache identifizieren Mangelndes Lüften, zu hohe Luftfeuchtigkeit? Sie sollten in jedem Fall der Ursache genauer auf den Grund gehen. Belüftung Reduzieren Sie die Luftfeuchtigkeit durch regelmäßiges Stoßlüften. Fachmann konsultieren Sollte der Schimmelbefall wiederkehren oder der Befall größer sein, konsultieren Sie einen Fachmann und verlieren Sie keine Zeit. Er kann die Ursache ermitteln und den Schimmelbefall effektiv behandeln.

Prävention von Schimmelbildung

Ich würde sagen, je kühler der Raum ist, desto geringer sollte auch die Luftfeuchtigkeit sein. Sachverständiger Ruetz

Vorbeugung ist der beste Schutz gegen Schimmel. Dies umfasst eine angemessene Raumhygiene, regelmäßiges Lüften und die Aufrechterhaltung einer idealen Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit. Die Verwendung schimmelresistenter Materialien wie Lehm- oder Kalkputz kann ebenfalls hilfreich sein.

Raufasertapeten sammeln Feuchtigkeit und sind damit anfälliger für Schimmelbefall, während Kalkputz besser mit Feuchtigkeit umgehen kann.

Wer seine Luftqualität im Raum genau wissen möchte, der kann sich ein Messgerät kaufen. Diese starten ab zirka 20 Euro. Sie messen Temperatur, Luftfeuchtigkeit und den Co2-Wert. Luxusgeräte können mehr auswerten. Bis zu 15 verschiedene Werte lesen solche Geräte und sagen dementsprechend mehr über die Qualität der Raumluft aus.

Eine App wertet aus, ob die Raumluft insgesamt die eigene Leistung beeinträchtigt oder nicht. Es ist sogar ablesbar, ob jemand mit einer Erkältung im Raum ist oder sich jemand gerade Gel oder Haarspray in die Haare gegeben hat.

Umgang mit Schimmel in Mietwohnungen

Im Umgang mit Schimmel in Mietwohnungen ist die Kommunikation zwischen Mieter und Vermieter entscheidend. Entdecken Mieter Schimmel, sollten sie diesen umgehend dem Vermieter melden und gegebenenfalls Fotoaufnahmen machen.

Es ist wichtig, die Ursache zu klären: Handelt es sich um ein Problem, das durch falsches Lüften oder Heizen seitens des Mieters entstanden ist, oder liegt ein Baumangel vor? In einigen Fällen kann es notwendig sein, einen Sachverständigen hinzuzuziehen, um die Ursache genau zu bestimmen und entsprechende Maßnahmen zur Beseitigung des Schimmels festzulegen. Vermieter sind in der Regel für die Beseitigung von Baumängeln verantwortlich, während Mieter für eine angemessene Nutzung und Belüftung der Räume sorgen sollten.

Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen. (Foto: Canva )

Fazit

Schimmel entsteht durch Feuchtigkeit und Schimmelsporen, vor allem in kalten Ecken. Daher sollten Raumecken regelmäßig kontrolliert werden. Falls Schimmel entdeckt wird, ist schnelles Handeln wichtig. Vorgebeugt werden kann durch Raumhygiene, regelmäßiges Lüften und schimmelresistente Materialien. In Mietwohnungen ist Kommunikation zwischen Mieter und Vermieter entscheidend.