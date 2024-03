Das Erben eines Hauses kann sowohl eine finanzielle Chance als auch eine emotionale Herausforderung darstellen. Wenn mehrere Geschwister gemeinsam erben, stehen sie oft vor der Frage: Sollen sie das Haus gemeinsam verwalten oder sich gegenseitig auszahlen?

Was ist eine Erbengemeinschaft?

Gemäß § 2032 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) entsteht eine Erbengemeinschaft, wenn mehrere Personen gemeinsam erben. Alle Miterben sind zu gleichen Teilen Eigentümer des Nachlasses, in diesem Fall des Hauses. Das bedeutet, dass Entscheidungen bezüglich des Hauses nur gemeinsam getroffen werden können.

Bei einer Erbengemeinschaft erben mehrere Personen gemeinsam. (Foto: Canva )

Erbengemeinschaft vs. Pflichtteil

Sowohl die Erbengemeinschaft als auch der Pflichtteil sind Begriffe aus dem deutschen Erbrecht, die sich auf die Rechte von Erben und enterbten Angehörigen beziehen. Obwohl sie miteinander in Zusammenhang stehen können, haben sie unterschiedliche Bedeutungen und Implikationen. Hier ist eine klare Unterscheidung:

Erbengemeinschaft:

Definition Eine Erbengemeinschaft entsteht, wenn mehrere Personen gemeinsam erben, sei es durch gesetzliche Erbfolge oder durch ein Testament. Sie sind gemeinschaftliche Eigentümer des gesamten Nachlasses. Rechte und Pflichten Mitglieder einer Erbengemeinschaft haben gemeinsame Rechte und Pflichten bezüglich des Nachlasses. Entscheidungen, die den Nachlass betreffen, müssen grundsätzlich gemeinsam getroffen werden. Aufteilung Die Erbengemeinschaft ist nicht auf Dauer angelegt. Sie soll in der Regel aufgelöst werden, indem der Nachlass geteilt wird – entweder einvernehmlich oder durch eine gerichtliche Teilungsversteigerung. Rechtsgrundlage Die Regelungen zur Erbengemeinschaft finden sich in den §§ 2032 bis 2046 BGB.

Pflichtteil:

Definition Der Pflichtteil ist ein gesetzlich festgelegter Mindestanteil am Erbe, der bestimmten nahen Angehörigen zusteht, wenn sie durch ein Testament oder einen Erbvertrag von der Erbfolge ausgeschlossen wurden. Rechte Der Pflichtteil berechtigt nicht zum Erwerb von Sachwerten aus dem Nachlass, sondern lediglich zu einem Geldanspruch in Höhe der Hälfte des gesetzlichen Erbteils. Berechtigte In Deutschland sind die Kinder, der Ehepartner oder der eingetragene Lebenspartner sowie die Eltern des Erblassers pflichtteilsberechtigt. Rechtsgrundlage Die Regelungen zum Pflichtteil finden sich in den §§ 2303 bis 2338 BGB.

Erbübertragung: Erbteil an Geschwister abgeben

Wenn es darum geht, den eigenen Erbteil an ein Geschwister zu übertragen, stehen verschiedene Optionen zur Verfügung. Die Wahl der Methode für die Erbübertragung hängt von den individuellen Umständen und den Wünschen der Beteiligten ab. Hier ein Überblick über die gängigsten Varianten:

Verkauf des Erbteils Der Erbteil kann an einen Käufer, beispielsweise ein Geschwisterteil, aber auch an eine andere Person, verkauft werden. Hierbei wird der Erbteil gegen einen vereinbarten Kaufpreis abgetreten. Dieser Schritt muss notariell beurkundet werden, um rechtlich bindend zu sein.

Schenkung des Erbteils Möchte man den Erbteil unentgeltlich an ein Geschwisterteil übertragen, spricht man von einer Schenkung. Damit hierbei die Rechtssicherheit gewährleistet ist, muss auch diese Form der Übertragung notariell beurkundet werden.

Abschichtung Ein weniger bekanntes, aber dennoch effektives Mittel ist die sogenannte Abschichtung. Dabei wird der Erbteil eines Erben an die gesamte Erbengemeinschaft übertragen. Der Erbe, der sich für die Abschichtung entscheidet, scheidet somit aus der Erbengemeinschaft aus. Der Erbteil verteilt sich dann anteilig auf die verbleibenden Erben, wie beispielsweise die Geschwister.

Auszahlung der Geschwister

Wenn ein Geschwisterteil seinen Anteil am Haus nicht behalten möchte oder die Geschwister unterschiedliche Vorstellungen von der Nutzung des Hauses haben, kann eine Auszahlung eine Lösung sein. Hierbei zahlt ein Geschwisterteil den anderen aus, indem es ihm den Wert seines Erbteils auszahlt. Dies erfordert eine Bewertung des Hauses, damit der genaue Wert und somit der Auszahlungsbetrag bestimmt werden kann.

Gründe für die Auszahlung

Es gibt verschiedene Gründe, warum Geschwister eine Auszahlung bevorzugen könnten:

Finanzielle Bedürfnisse Ein Geschwisterteil benötigt Geld für andere Investitionen oder Schulden. Unterschiedliche Lebensumstände Ein Geschwisterteil lebt weit entfernt und kann das Haus nicht nutzen. Emotionale Gründe Das Haus weckt vielleicht zu viele Erinnerungen und ein Geschwister möchte damit abschließen.

Ablauf der Auszahlung

Bewertung des Hauses durch einen Gutachter.

durch einen Bestimmung des Erbanteils jedes Geschwisterteils.

jedes Geschwisterteils. Einigung über den Auszahlungsbetrag.

über den Notarielle Beurkundung der Auszahlung und Übertragung des Erbanteils gemäß § 2042 BGB.

Steuerliche Aspekte

Bei der Auszahlung von Geschwistern können Steuern anfallen. Gemäß dem Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz (ErbStG) gibt es Freibeträge für Erbschaften, die je nach Verwandtschaftsgrad variieren. Es ist ratsam, sich über mögliche Steuerfolgen zu informieren und gegebenenfalls steuerliche Beratung in Anspruch zu nehmen.

Steuern: Geerbtes Haus selbst bewohnen

Möchte die auszahlende Partei der Erbengemeinschaft das geerbte Haus selbst bewohnen, so bringt dieses einen Vorteil bei der Erbschaftssteuer. Entscheidend ist hierbei der Zeitpunkt des Einzugs und Auszugs:

Einziehen innerhalb von sechs Monaten Zieht der Erbe innerhalb von sechs Monaten nach dem Erbfall in die geerbte Immobilie ein, wird ihm die Erbschaftssteuer für diese Immobilie erlassen. Dies kann zu erheblichen Einsparungen führen, insbesondere bei hochwertigen Immobilien. Ausziehen innerhalb von zehn Jahren Es gibt jedoch eine Bedingung, die beachtet werden muss: Der Erbe muss die Immobilie mindestens zehn Jahre lang selbst bewohnen. Zieht er vor Ablauf dieser Frist aus, wird die Erbschaftssteuer nachträglich fällig.

Begrenzung der Wohnfläche:

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Größe der Immobilie:

Bis zu 200 m² Die Steuerbefreiung bei Eigennutzung gilt für Immobilien mit einer Wohnfläche von bis zu 200 m². Das bedeutet, dass diese Fläche komplett von der Erbschaftssteuer befreit ist, wenn die oben genannten Bedingungen erfüllt sind. Über 200 m² Hat das geerbte Haus eine größere Wohnfläche, beispielsweise 300 m², dann muss für die überschreitenden 100 m² Erbschaftssteuer gezahlt werden. Dieser Bereich der Immobilie unterliegt der regulären Besteuerung im Rahmen der Erbschaftssteuer.

Freibeträge nutzen und Steuerfalle vermeiden

Beim Erben und Schenken in Deutschland sind oft erhebliche Steuerbeträge fällig. Allerdings gewährt der Gesetzgeber auch großzügige Freibeträge, die es ermöglichen, Erbschafts- und Schenkungssteuer zu reduzieren oder sogar ganz zu vermeiden. Wer diese Freibeträge klug nutzt und sich rechtzeitig informiert, kann Steuerfallen umgehen.

Freibeträge sind Beträge, bis zu denen Erbschaften oder Schenkungen steuerfrei bleiben. Sie sind abhängig vom Verwandtschaftsgrad zum Erblasser oder Schenker.

Höhe der Freibeträge:

Ehepartner und eingetragene Lebenspartner: 500.000 Euro

Kinder und Stiefkinder: 400.000 Euro

Enkel: 200.000 Euro

Eltern und Großeltern (bei Erbschaft): 100.000 Euro

Sonstige Erwerber (z. B. Geschwister, Nichten, Neffen, Freunde): 20.000 Euro

Der Freibetrag für Schenkungen kann alle zehn Jahre erneut in Anspruch genommen werden. Das bedeutet, dass beispielsweise Eltern ihren Kindern alle zehn Jahre bis zu 400.000 Euro steuerfrei schenken können. Über die Jahre hinweg können so erhebliche Vermögenswerte steuerfrei übertragen werden.

Bei der Übertragung von Immobilien ist die Bewertung entscheidend für die Höhe der Steuer. Es kann sinnvoll sein, ein Verkehrswertgutachten erstellen zu lassen, um die tatsächliche Höhe des zu versteuernden Betrags zu ermitteln.

Nießbrauch als steuerlichen Vorteil nutzen

Wenn eine Immobilie zu Lebzeiten verschenkt wird, aber ein Nießbrauch vorbehalten wird, reduziert sich der Wert der Schenkung um den Wert des Nießbrauchs. Das bedeutet, dass die Bemessungsgrundlage für die Schenkungssteuer niedriger ist. Dies kann insbesondere bei Immobilien mit hohem Wert zu erheblichen Steuerersparnissen führen.

Geschwister auszahlen am Beispiel eines Hauses

Beispielrechnung Angenommen, ein Haus hat einen Wert von 300.000 Euro und es gibt drei Geschwister. Wenn einer der Miterben ausbezahlt werden möchte, würde er oder sie einen Anteil von 100.000 Euro erhalten. Die anderen beiden Geschwister könnten diesen Betrag gemeinsam aufbringen oder einen Kredit aufnehmen, um den Miterben auszuzahlen.

Ähnlich wie bei der Schenkungssteuer reduziert ein vorbehaltener Nießbrauch den Wert des Erbes und somit die Bemessungsgrundlage für die Erbschaftssteuer. Wenn beispielsweise Eltern ihre Immobilie an ihre Kinder vererben, aber ein lebenslanges Wohnrecht (eine Form des Nießbrauchs) behalten, wird der Wert dieses Wohnrechts vom Wert des Erbes abgezogen.

Für die steuerliche Bewertung des Nießbrauchs gibt es eine bestimmte Tabelle, die sich unter anderem nach dem Alter des Nießbrauchsberechtigten richtet. Je älter der Nießbrauchsberechtigte, desto geringer ist der steuerliche Wert des Nießbrauchs.

Professionelle Beratung für eine Erbengemeinschaft unter Geschwistern

Eine Erbengemeinschaft unter Geschwistern kann komplexe Herausforderungen mit sich bringen, da jedes Mitglied unterschiedliche Vorstellungen und Bedürfnisse bezüglich des Erbes haben kann. In solchen Fällen ist professionelle Beratung oft unerlässlich, um Konflikte zu vermeiden und eine faire sowie rechtlich korrekte Aufteilung des Erbes zu gewährleisten.

Wichtige Beratungsbereiche:

Rechtliche Beratung Ein erfahrener Anwalt oder Notar kann die Erbengemeinschaft über ihre Rechte und Pflichten aufklären, sowie bei der Auslegung testamentarischer Verfügungen und gesetzlicher Regelungen unterstützen. Steuerliche Beratung Ein Steuerberater kann wertvolle Hinweise zur Minimierung der Erbschaftssteuer geben und dabei helfen, steuerliche Fallstricke zu vermeiden. Vermögensberatung Ein Finanz- oder Vermögensberater kann Ratschläge zur optimalen Verwaltung und Investition des geerbten Vermögens bieten.

Fazit: Haus erben & Geschwister ausbezahlen

Das Erben eines Hauses stellt Geschwister oft vor schwierige Entscheidungen. Ob eine Auszahlung sinnvoll ist, hängt von den individuellen Umständen und Wünschen der Geschwister ab. Es ist wichtig, offen zu kommunizieren und gegebenenfalls professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen. So können mögliche Konflikte frühzeitig vermieden und die Erbengemeinschaft zügig aufgelöst werden. Mit der Auszahlung der Geschwister kann das geerbte Haus in Ihr Alleineigentum übergehen und von Ihnen bewohnt oder vermietet werden.