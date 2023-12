Bienen sind unermüdliche Bestäuber von Pflanzen und haben eine entscheidende Rolle in der Natur. Sie tragen zur Erhaltung der Artenvielfalt und zur Produktion von Lebensmitteln bei. Leider sind Bienenpopulationen weltweit bedroht. Eine Möglichkeit, die Insekten zu unterstützen, besteht darin, bienenfreundliche einjährige Pflanzen, Stauden und Gehölze in Ihrem Garten zu pflanzen. Diese blühfreudigen Pflanzen locken Wildbienen, Honigbienen, Hummeln und andere Insekten an, bieten Nektar und Pollen als Nahrungsangebot und schaffen so einen Lebensraum, der für die Bienen essenziell ist.

Warum sind bienenfreundliche Pflanzen wichtig?

Der Schutz der Bienen und vielen weiteren Insekten ist von immensem Wert für das Ökosystem und hat weitreichende Auswirkungen auf die Natur und den Menschen. Bienen sind nicht nur Honigproduzenten, sondern vor allem unverzichtbare Bestäuber von Pflanzen. Ihre Rolle bei der Bestäubung ist von grundlegender Bedeutung für die Erhaltung der Artenvielfalt.

Bienen tragen dazu bei, dass viele Pflanzen Früchte und Samen bilden können.

Ohne die Bestäubung durch Bienen würden zahlreiche Nutzpflanzen wie Obstbäume, Gemüsepflanzen und Feldfrüchte erhebliche Einbußen in ihren Ernteerträgen verzeichnen. Dies hätte nicht nur ökologische, sondern auch ökonomische Folgen, da viele Branchen von der landwirtschaftlichen Produktion abhängen.

Die Bestäubungstätigkeit der Bienen sorgt nicht nur für die Fortpflanzung von Pflanzen in Ihrem Garten, sondern auch für die Verbreitung von genetischer Vielfalt. Dies ist essenziell, um Nutzpflanzen an sich verändernde Umweltbedingungen anzupassen und somit die Biodiversität aufrechtzuerhalten.

Bienen sind somit maßgeblich daran beteiligt, dass Ökosysteme gesund bleiben und stabile Nahrungsnetze aufrechterhalten werden.

Tipp In Regionen mit trockenen Sommern kann es für Insekten schwierig sein, ausreichend Wasser zu finden. Eine einfache Lösung besteht darin, eine flache Schale mit Steinen und einer geringen Menge Wasser in Ihrem Garten bereitzustellen. Die Steine dienen als Landeplätze, während der niedrige Wasserstand es den Tieren ermöglicht, sicher an das Wasser zu gelangen. Dies ist eine hilfreiche Maßnahme, um Insekten mit einer lebenswichtigen Wasserquelle zu versorgen.

Die Schaffung von Lebensräumen für Bienen und andere Insekten in Ihrem Garten ist essenziell, um die ökologische Balance zu wahren und so zur Erhaltung der Artenvielfalt beizutragen. Die Wahl von winterharten, insektenfreundlichen Pflanzen in Gärten und Landschaften ist ein praktischer Schritt, um Bienen und andere Insekten anzulocken und ihre lebenswichtige Arbeit als Bestäuber zu unterstützen.

Merkmale bienenfreundlicher Pflanzen

Bienenfreundliche Pflanzen zeichnen sich durch eine Vielzahl von Merkmalen aus, die sie für Bienen und andere Insekten besonders attraktiv machen. Diese Merkmale tragen dazu bei, dass die Blühpflanzen als wertvolle Nahrungsquellen und Lebensräume für Bienen dienen. Hier sind einige der wichtigsten Eigenschaften, die bienenfreundliche Pflanzen auszeichnen und die Sie als Gartenbesitzer beachten sollten:

Blütenform und -struktur: Bienen bevorzugen Blüten mit einfachen, offenen Formen und keine gefüllten Blütenstände, da diese keine Nahrungsquelle für Insekten darstellen. Diese erlauben den Insekten leichteren Zugang zu Nektar und Pollen .

Bienen bevorzugen Blüten mit einfachen, offenen Formen und keine gefüllten Blütenstände, da diese keine Nahrungsquelle für Insekten darstellen. Diese erlauben den Insekten . Farbenvielfalt: Bienen sind sensibel gegenüber Farben, insbesondere Ultraviolett. Blüten in verschiedenen Farben, von Gelb über Blau bis hin zu Lila, ziehen Bienen mit ihrer speziellen Sehfähigkeit an.

Bienen sind sensibel gegenüber Farben, insbesondere Ultraviolett. Blüten in verschiedenen Farben, von Gelb über Blau bis hin zu Lila, ziehen Bienen mit ihrer speziellen Sehfähigkeit an. Nektar- und Pollenproduktion: Bienenfreundliche Pflanzen produzieren ausreichend Nektar und Pollen. Die Pflanzen bieten den Bienen ein reichhaltiges Nahrungsangebot , das für ihre Energieversorgung und die Fütterung der Brut unerlässlich ist.

Bienenfreundliche Pflanzen produzieren ausreichend Nektar und Pollen. Die Pflanzen bieten den Bienen ein , das für ihre Energieversorgung und die Fütterung der Brut unerlässlich ist. Lang anhaltende Blütezeit: Pflanzen, die über einen längeren Zeitraum blühen, bieten den Bienen eine kontinuierliche Nahrungsquelle. Frühblühende Pflanzen im Frühling, Sommerblüher und spätblühende Pflanzen im Herbst sind gleichermaßen wichtig, um die Honigbienen über die gesamte Saison hinweg zu versorgen.

Pflanzen, die über einen längeren Zeitraum blühen, bieten den Bienen eine kontinuierliche Nahrungsquelle. im Frühling, Sommerblüher und im Herbst sind gleichermaßen wichtig, um die Honigbienen über die gesamte Saison hinweg zu versorgen. Duftstoffe: Wildbienen orientieren sich auch mithilfe von Düften und sind häufig auf bestimmte Pflanzenarten spezialisiert. Blüten mit angenehmen Aromen locken Bienen an und helfen ihnen, Nektarquellen zu finden.

Wildbienen orientieren sich auch mithilfe von Düften und sind häufig auf bestimmte Pflanzenarten spezialisiert. Blüten mit angenehmen Aromen an und helfen ihnen, Nektarquellen zu finden. Winterhärte: Bienenfreundliche Pflanzen sollten den örtlichen Witterungsbedingungen standhalten können. Winterharte, bienenfreundliche Pflanzen überstehen die kalte Jahreszeit und bieten den Honigbienen im Frühjahr und Herbst weiterhin Nahrung. Sie können auch durch einjährige, insektenfreundliche Blumen ergänzt werden.

Empfehlungen für bienenfreundliche Pflanzen

Wenn es darum geht, einen bienenfreundlichen Garten anzulegen oder Balkone mit blühfreudigen Pflanzen zu verschönern, gibt es eine Vielzahl von Optionen, die sowohl für Bienen als auch für die Menschen Freude bereiten. Hier sind einige Empfehlungen für bienenfreundliche Pflanzen, die in verschiedenen Kategorien angebaut werden können:

Einheimische Pflanzen

Einheimische Pflanzen sind besonders wertvoll für Bienen, da sie an die örtlichen Bedingungen angepasst sind und den Bienen eine vertraute Nahrungsquelle bieten. Hier sind einige einheimische Pflanzen, die bienenfreundlich sind:

Kornblume (Centaurea cyanus) q Sonnenhut (Echinacea purpurea) q Wilde Malve (Malva sylvestris) q Gewöhnlicher Natternkopf (Echium vulgare) q Flockenblume (Centaurea scabiosa) q Wilder Thymian (Thymus serpyllum) q Zwiebelblumen (Allium) q

Bienenfreundliche Blumenwiesen

Bienenfreundliche Blumenwiesen können in privaten Gärten, auf öffentlichen Flächen oder sogar auf brachliegenden Grundstücken angelegt werden. Sie sind nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern tragen auch aktiv dazu bei, gefährdete Bestäuberpopulationen zu unterstützen und die ökologische Gesundheit zu fördern. Die Anlage einer solchen Wiese kann von jedem Einzelnen mit dem notwendigen Wissen durchgeführt werden. Fachbetriebe des GaLaBaus können Sie bei der Anlange von bienenfreundlichen Blumenwiesen unterstützen. Blumenwiesen leistet einen wertvollen Beitrag zum Schutz der Bienen und zur Förderung der Artenvielfalt.

Einjährige Pflanzen

Einjährige Pflanzen blühen oft schnell und bieten den Wildbienen eine reiche Nahrungsquelle für die gesamte Saison. Sie bieten sich vor allem als bienenfreundliche Balkonblumen an. Hier sind einige bienenfreundliche einjährige Pflanzen:

Ringelblume (Calendula officinalis) q Kapuzinerkresse (Tropaeolum majus) q Kornblume (Centaurea cyanus) q Cosmea (Cosmos bipinnatus) q Studentenblume (Tagetes) q Zinnie (Zinnia elegans) q

Bienenfreundliche Gemüsebeete

Wenn es um bienenfreundliche Pflanzen geht, denken viele zuerst an einen Blumen- oder Kräutergarten. Doch auch im Gemüsegarten gibt es zahlreiche Optionen, die Bienen anlocken und unterstützen können. Einige der bienenfreundlichen Gemüsepflanzen sind zum Beispiel:

Zucchini q Tomaten q Paprika q Kürbis q Erbsen q Bohnen q

Bienenfreundliche Stauden

Stauden sind langlebige und mehrjährige Pflanzen, die Jahr für Jahr blühen und den Bienen eine zuverlässige Nahrungsquelle bieten. Hier sind einige bienenfreundliche Stauden:

Lavendel (Lavandula) q Katzenminze (Nepeta) q Fetthenne (Sedum) q Rittersporn (Delphinium) q Staudensonnenhut (Rudbeckia) q Frauenmantel (Alchemilla) q

Bienenfreundliche Sträucher

Sträucher sind ideale Lebensräume für Bienen, die darin Nahrung und Schutz finden. Hier sind einige bienenfreundliche Sträucher:

Schmetterlingsstrauch (Buddleja davidii) q Weigelie (Weigela) q Kolkwitzie (Kolkwitzia) q Heckenkirsche (Lonicera) q Haselnuss (Corylus avellana) q

Indem Sie eine Vielzahl dieser blühfreudigen Pflanzen in Ihren Garten oder auf Ihren Balkon integrieren, schaffen Sie nicht nur eine blühende Oase, sondern leisten auch einen wertvollen Beitrag zum Schutz der Bienen. Die verschiedenen Pflanzenarten bieten den Insekten eine abwechslungsreiche Nahrungsquelle und sorgen für ein buntes und lebendiges Umfeld.

Standortwahl und Pflege

Damit bienenfreundliche Pflanzen optimal gedeihen und den Bienen und Insekten eine attraktive Nahrungsquelle bieten können, ist die richtige Standortwahl und regelmäßige Pflege entscheidend. Hier sind einige wichtige Aspekte zu beachten:

Wo sollten bienenfreundliche Pflanzen platziert werden?

Sonneneinstrahlung Die meisten bienenfreundlichen Pflanzen bevorzugen sonnige Standorte. Stellen Sie sicher, dass die Pflanzen genügend Sonnenlicht erhalten, um kräftig zu wachsen und reichlich blühen. Bodenbeschaffenheit Unterschiedliche Pflanzenarten haben unterschiedliche Bodenpräferenzen. Einige bevorzugen durchlässigen Boden, während andere auch mit lehmigem Boden zurechtkommen. Achten Sie darauf, die Bodenbedürfnisse der ausgewählten Pflanzen zu berücksichtigen.

Wie sollten bienenfreundliche Pflanzen gepflegt werden?

Bewässerung Regelmäßige, tiefgründige Bewässerung ist wichtig, besonders in trockenen Perioden. Achten Sie darauf, den Boden gleichmäßig feucht zu halten, ohne jedoch Staunässe zu verursachen. Perfekte Gartenbewässerung Schädlingsbekämpfung Vermeiden Sie den Einsatz von chemischem Pflanzenschutz, da diese auch schädliche Auswirkungen auf Insekten haben können. Stattdessen können Sie auf natürliche Methoden wie das Anlocken von Nützlingen setzen. 7 Hausmittel gegen Schädlinge Düngung Verwenden Sie einen organischen Dünger, um die Pflanzen mit den notwendigen Nährstoffen zu versorgen. Achten Sie darauf, die Düngermenge gemäß den Anweisungen auf der Verpackung zu dosieren. Rasen düngen im Frühjahr Rückschnitt Einige Pflanzen profitieren von einem regelmäßigen Rückschnitt, um ihre Blütenproduktion zu fördern und ihre Form zu erhalten. Achten Sie darauf, den Rückschnitt zur richtigen Jahreszeit durchzuführen. Herbstschnitt

Beitrag zum Bienenschutz

Wild- und Honigbienen sowie weitere Insekten und Schmetterlinge spielen eine entscheidende Rolle in unserer natürlichen Umwelt, insbesondere bei der Bestäubung von Nutzpflanzen, die für die Nahrungsmittelproduktion unverzichtbar sind.

Eine fleißige Biene bestäubt in eine Rapspflanze. (Foto: Michael Reichel/dpa-Zentralbild/dpa )

Indem jeder von uns bienenfreundliche Pflanzen in seinem Umfeld anbaut, kann ein bedeutender Beitrag zum Schutz dieser wichtigen Insekten geleistet werden. Hier sind einige Schritte, wie Sie aktiv werden können:

Bewusste Pflanzenauswahl: Entscheiden Sie sich bewusst für blühfreudige Pflanzen, die Bienen anlocken und ernähren. Blumen mit einfachen, offenen Blüten sind oft besonders attraktiv für Bienen.

Entscheiden Sie sich bewusst für blühfreudige Pflanzen, die Bienen anlocken und ernähren. Blumen mit einfachen, offenen Blüten sind oft besonders attraktiv für Bienen. Vielfalt schaffen: Bemühen Sie sich um eine Vielfalt an Pflanzenarten mit unterschiedlichen Blühzeiten. So bieten Sie Bienen ein kontinuierliches Nahrungsangebot über die verschiedenen Jahreszeiten hinweg.

Bemühen Sie sich um eine Vielfalt an Pflanzenarten mit unterschiedlichen Blühzeiten. So bieten Sie Bienen ein kontinuierliches Nahrungsangebot über die verschiedenen Jahreszeiten hinweg. Standortoptimierung: Wählen Sie geeignete Standorte für Ihre Pflanzen, je nach ihren Sonnenlicht- und Bodenanforderungen. Dies fördert ihr gesundes Wachstum und maximiert ihre Blütenproduktion.

Wählen Sie geeignete Standorte für Ihre Pflanzen, je nach ihren Sonnenlicht- und Bodenanforderungen. Dies fördert ihr gesundes Wachstum und maximiert ihre Blütenproduktion. Gartenpflege: Sorgen Sie für regelmäßige Pflege, Bewässerung und ökologische Düngung Ihrer Pflanzen. Gesunde Pflanzen produzieren mehr Blüten und Nektar.

Bienenfreundliche Oasen auf begrenztem Raum

Mit Terrassen- oder Balkonpflanzen können Sie auch auf kleinen Flächen bienenfreundliche Oasen schaffen:

Blumentöpfe und Behälter Verwenden Sie Blumentöpfe und Balkonkästen, um eine Vielzahl von Pflanzen anzubauen. Denken Sie an Kräuter wie Lavendel, Minze und Thymian, die Bienen anziehen. Diese Balkonpflanzen locken nicht nur Bienen an, sondern verleihen Ihrem Balkon auch eine farbenfrohe und lebendige Atmosphäre.

Vertikales Gärtnern Nutzen Sie vertikale Strukturen wie Rankgitter oder Wandtaschen, um Pflanzen in die Höhe wachsen zu lassen und den begrenzten Platz optimal zu nutzen. Vertikale Gärten

Hängeampeln Hängeampeln eignen sich ideal für hängende Pflanzen wie Fuchsien oder Hängepetunien, die nicht nur schön anzusehen sind, sondern auch Wildbienen anlocken.

Schaffung von Lebensräume für Bienen

Die Schaffung geeigneter Lebensräume für Bienen ist entscheidend für ihren Erhalt und die Förderung ihrer wichtigen Bestäubungsleistung. Nisthilfen wie Bienenhotels oder Insekten-Nistkästen bieten den Bienen Schutz und Unterschlupf. Diese Strukturen imitieren natürliche Nistplätze und können in Gärten, Parks und öffentlichen Grünflächen aufgestellt werden. Darin können die Wildbienen ihre Eier ablegen und ihre Larven sicher aufwachsen. Ebenso wichtig sind Wasserquellen, die den Bienen Zugang zu sauberem Wasser ermöglichen. Diese dienen nicht nur als Versorgung, sondern auch der Kühlung des Bienenstocks.

Wir bauen ein Bienenhotel (Foto: Stefanie Lanin )

Wie kann man andere dazu motivieren, bienenfreundliche Pflanzen zu wählen?

Soziale Medien nutzen: Teilen Sie Bilder und Updates Ihrer bienenfreundlichen Bemühungen in den sozialen Medien. Dies kann andere Gartenbesitzer inspirieren, Ihrem Beispiel zu folgen.

Teilen Sie Bilder und Updates Ihrer bienenfreundlichen Bemühungen in den sozialen Medien. Dies kann andere Gartenbesitzer inspirieren, Ihrem Beispiel zu folgen. Workshops und Veranstaltungen: Organisieren Sie Workshops oder Veranstaltungen, um Interessierte über bienenfreundliche Pflanzen und ihre Bedeutung aufzuklären.

Organisieren Sie Workshops oder Veranstaltungen, um Interessierte über bienenfreundliche Pflanzen und ihre Bedeutung aufzuklären. Bildung fördern: Schulen Sie Ihr Umfeld über die wichtige Rolle der Bienen in der Natur. Je mehr Menschen informiert sind, desto eher werden sie sich für den Bienenschutz engagieren.

Fazit

Durch die Integration bienenfreundlicher Pflanzen in Ihrem Garten oder auf Ihrem Balkon leisten Sie einen wertvollen Beitrag zum Schutz der bedrohten Bestäuberinsekten. Diese blühfreudigen Pflanzen ziehen nicht nur Bienen an, sondern schaffen auch eine blühende Oase, die das Ökosystem bereichert und belebt. Machen Sie Ihren Garten zu einem sicheren Hafen für Bienen und Insekten und unterstützen Sie aktiv die Erhaltung unserer Natur.

Um die richtigen, bienenfreundlichen Pflanzen für Ihren Garten oder Balkon auszuwählen, ist es empfehlenswert, sich an Fachbetriebe im Garten- und Landschaftsbau zu wenden. Diese Experten können Ihnen bei der Auswahl der geeigneten Pflanzen helfen und Sie beraten, wie Sie diese am besten in Ihrem Garten integrieren können.