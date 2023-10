Ein Senkgarten, auch bekannt als versunkener Garten, ist eine Gartenform, die in Privatgärten zwar noch selten anzutreffen ist, jedoch einen ganz besonderen Charme und zahlreiche Vorteile mit sich bringt. Die Idee hinter einem Senkgarten besteht darin, einen bestimmten Bereich des Gartens tieferzulegen, was nicht nur eine visuelle Dynamik schafft, sondern auch praktische Vorzüge wie Wind- und Sichtschutz bietet. Diese moderne Interpretation eines klassischen Gartentyps hat in den letzten Jahren immer mehr Anhänger gefunden, da sie eine einzigartige Gestaltungsmöglichkeit bietet, die den Außenbereich auf unkonventionelle Weise aufwertet.

Moderner Senkgarten: Gestaltungsideen

Die Gartengestaltung eines modernen Senkgartens eröffnet eine Welt voller kreativer Möglichkeiten. Zur modernen Unterteilung der eher eintönig wirkenden Rasenflächen bietet sich solch ein versunkener Garten an. Von minimalistischer Eleganz bis hin zu harmonischen Kontrasten - hier sind einige inspirierende Ideen, wie ein Senkgarten gestaltet werden kann:

Puristische Eleganz Ein moderner Senkgarten kann durch klare Linien und eine reduzierte Farbpalette geprägt sein. Setzen Sie auf symmetrische Strukturen und hochwertige Materialien wie Beton oder Edelstahl für die Einfassungen. Diese schlichte Eleganz schafft eine zeitlose Atmosphäre. Feuerstelle als Blickfang Eine Feuerstelle im Senkgarten ist nicht nur ein Blickfang, sondern sorgt auch für eine behagliche Atmosphäre. Ob als zentrales Element oder in Gartenecken platziert - eine Feuerstelle lädt zum Verweilen ein und ermöglicht gemütliche Stunden im Freien, selbst an kühleren Abenden. Grüne Vielfalt Integrieren Sie eine abwechslungsreiche Bepflanzung aus Gräsern, Stauden und Blütenpflanzen. Diese Vielfalt sorgt für eine lebendige Optik und bietet Lebensraum für Insekten und Vögel. Natürliche Materialien Verleihen Sie Ihrem Garten eine organische Note, indem Sie natürliche Materialien wie Holz und Naturstein verwenden. Ein Holzdeck oder Holzstufen können einen warmen Kontrast zu den umgebenden Pflanzen bieten. Großformatige Natursteinplatten können den Weg durch den Garten definieren und für ein harmonisches Gesamtbild sorgen. Wasserelemente Ein kleiner Teich oder ein Wasserspiel kann das Ambiente im Senkgarten bereichern. Das sanfte Plätschern des Wassers schafft eine beruhigende Kulisse und verleiht dem Garten eine besondere Ausstrahlung. Beleuchtung Moderne Beleuchtungskonzepte setzen den Garten auch nach Sonnenuntergang in Szene. Verwenden Sie dezente, warmweiße LED-Leuchten, um Wege und Pflanzungen zu akzentuieren und eine stimmungsvolle Atmosphäre zu schaffen.

Ein Senkgarten ist eine einladende Bühne für moderne Gestaltungsideen, die es ermöglichen, Ihren Garten zu einem einzigartigen Rückzugsort zu machen. Ganz gleich, ob Sie auf klare Linien oder natürliche Elemente setzen, ein moderner Senkgarten bietet Raum für individuelle Kreativität und Innovation. In Kombination mit einer Feuerstelle wird er zu einem Ort der Entspannung und des geselligen Miteinanders.

Kreative Senkgarten Ideen

Senkgärten sind eine Leinwand für individuelle Kreativität. Hier finden Sie einige Inspirationen und Ideen, wie der eigene Garten einzigartig gestaltet werden kann.

Terrassen für Vielseitigkeit Gestalten Sie Ihren Senkgarten mit Terrassen, die den Hang in mehrere Ebenen gliedern. Diese Terrassen können für verschiedene Zwecke genutzt werden, von gemütlichen Sitzflächen bis hin zu kleinen Pflanzenbeeten oder Wasserelementen. Das schafft nicht nur optische Tiefe, sondern ermöglicht auch eine optimale Nutzung des Hanges.

Vertikale Gärten Nutzen Sie die Wände und Böschungen, um vertikale Gärten anzulegen. Hängende Pflanzgefäße, Rankgitter oder Pflanztaschen können mit einer Vielzahl von Pflanzen bestückt werden und schaffen eine lebendige, grüne Atmosphäre. Vertikale Gärten

Skulpturale Elemente Integrieren Sie skulpturale Elemente wie Steinfiguren, Metallskulpturen oder moderne Kunstwerke. Diese geben dem Senkgarten eine persönliche Note und setzen interessante Akzente.

Meditations- und Ruhezonen Schaffen Sie im Senkgarten eine Oase der Ruhe, die zum Entspannen und Meditieren einlädt. Hierbei können Sie bequeme Sitzmöbel und Kissen verwenden oder sogar einen kleinen Zen-Garten anlegen.

Überraschende Wege Legen Sie verschlungene Wege durch den Senkgarten an, die neugierig machen und zum Erkunden einladen. Verwenden Sie für die Wege Kies, Holzbohlen oder Natursteine.

Die perfekte Feuerstelle im Senkgarten

Eine Feuerstelle verleiht einem Senkgarten nicht nur Wärme, sondern auch eine gemütliche Atmosphäre. Die Integration einer Feuerstelle im Senkgarten ist eine hervorragende Möglichkeit, Gemütlichkeit und Geselligkeit im Garten zu fördern. Es gibt verschiedene Arten von Feuerstellen, die sich besonders für Senkgärten eignen:

Die züngelnden Flammen in Feuerschalen und - körben sorgen nicht nur für Wärme, sondern bieten auch etwas für die Augen. (Foto: dpa )

Feuerschale oder Feuerkorb: Eine mobile Feuerschale oder ein Feuerkorb sind eine flexible Option. Sie können je nach Bedarf umgestellt werden und schaffen eine gemütliche Atmosphäre. Platzieren Sie die Feuerschale oder den Feuerkorb in der Mitte des Senkgartens oder in der Nähe von Seitenbereichen.

Eine mobile Feuerschale oder ein Feuerkorb sind eine flexible Option. Sie können je nach Bedarf umgestellt werden und schaffen eine gemütliche Atmosphäre. Platzieren Sie die Feuerschale oder den Feuerkorb in der Mitte des Senkgartens oder in der Nähe von Seitenbereichen. Feuertisch: Ein Feuertisch ist eine faszinierende Kombination aus Möbelstück und Feuerstelle. Mit einem eingebauten Feuerbehälter in der Tischmitte (evtl. kombiniert mit einer Grillmöglichkeit) verbreitet er Wärme und erzeugt ein stimmungsvolles Flammenspiel.

Ein Feuertisch ist eine faszinierende Kombination aus Möbelstück und Feuerstelle. Mit einem eingebauten Feuerbehälter in der Tischmitte (evtl. kombiniert mit einer Grillmöglichkeit) verbreitet er Wärme und erzeugt ein stimmungsvolles Flammenspiel. Feuerstelle: Eine eingelassene Feuerstelle fügt sich elegant und nahtlos in den Senkgarten ein. Die Feuergrube kann mit Natursteinen oder Beton gestaltet werden und wird zum zentralen Treffpunkt für gesellige Abende im Freien.

Tipp Achten Sie bei der Wahl einer geeigneten Feuerstelle auch auf die Sicherheit. Es sollte ein gewisser Abstand zu Pflanzen, Mauern und Gebäuden eingehalten werden, um mögliche Brände zu vermeiden. Durch die Auswahl geeigneter Materialien kann die Feuerstelle harmonisch in den Senkgarten integriert werden. Ein wichtiger Punkt sind außerdem die Sitzgelegenheiten rund um das Feuer, wie bspw. Sitzmauern. Schließlich wollen Sie es gemeinsam mit Freunden genießen. Setzen Sie deshalb auf Sitzbänke, Loungemöbel oder integrieren Sie Sitznischen in Ihren Senkgarten. Wenn Sie gerne grillen, können Sie dies bei der Gestaltung der Feuerstelle direkt mit beachten.

Bepflanzung im Senkgarten

Die Bepflanzung eines Senkgartens bietet eine reizvolle Möglichkeit, den Hang auf vielfältige Weise zu gestalten. Durch die richtige Auswahl von Pflanzen können Sie diese als weiteres Sichtschutzelement nutzen.

Bei der Bepflanzung eines Senkgartens ist es wichtig, die spezifischen Standortansprüche der Pflanzen zu berücksichtigen. Faktoren wie Wuchsgröße, Platzbedarf und Konkurrenzverhalten der Pflanzen sollten sorgfältig dabei bedacht werden.

Arbeiten Sie sich am besten von oben nach unten: einheimische und trockenverträgliche Pflanzen können Sie in den oberen Etagen positionieren, exotische Pflanzen setzen Sie unterhalb ein. Dies gewährleistet eine harmonische und erfolgreiche Bepflanzung, die sowohl die ästhetische Wirkung als auch das gesunde Wachstum der Pflanzen fördert.

Ein Senkgarten mit mehreren Terrassenniveaus kann verschiedene Pflanzenarten beherbergen.

Für die Mauerfugen im oberen Bereich des Senkgartens bieten sich eine Vielzahl von Pflanzen an, darunter: Arten von Sedum oder Teppichphlox,

die charmante Hängepolster-Glockenblume (Campanula poscharskyana),

das Gewöhnliche Seifenkraut (Saponaria) sowie

der dekorative Woll-Ziest (Stachys byzantina). Seifenkraut (Foto: Uwe Gildhorn ) Die Zwischenräume zwischen den Mauersteinen können mit einer bunten Mischung aus Pflanzen belebt werden, darunter: Zierlauch (Allium),

vielseitige Wolfsmilch (Euphorbia polychroma),

verschiedene Gräser wie das Lampenputzer- und das Federgras,

facettenreiche Aster-Arten (Kissenastern) und

duftende Katzenminze. Zierlauch (Foto: Bernd Settnik ) In schattigen Bereichen des Senkgartens gedeihen robuste Pflanzen wie: Bergenien,

Primeln,

elegante Funkien,

das Großblättrige Kaukasusvergissmeinnicht (Brunnera macrophylla),

das charmante Purpurglöckchen,

die anmutige Japan-Segge (Carex morrowii),

der filigrane Frauenhaarfarn sowie

die zarte Lilien-Traube (Liriope muscari). Purpurglöckchen (Foto: Neyya | Getty Images Signature ) Direkt am Teich oder in dessen Nähe fühlen sich folgende Pflanzen wohl: Vergissmeinnicht (Myosotis)

vielfältige Iris-Arten

lebhafte Sumpfdotterblumen (Caltha palustris)

elegante Wollgräser (Eriophorum-Arten)

der aromatische Kalmus (Acorus calamus)

standhafte Binsengewächse Vergissmeinnicht (Foto: Uwe Gildhorn ) Kübelpflanzen Kübelpflanzen können strategisch eingesetzt werden, um bestimmte Bereiche zu betonen, Sichtachsen zu schaffen oder Blicke auf sich zu ziehen. Sie können den Übergang zwischen verschiedenen Gartenbereichen harmonisieren und optisch verbinden. Dabei ist es wichtig, die Ansprüche der ausgewählten Pflanzen an Licht, Wasser und Pflege zu berücksichtigen, damit diese auch langfristig den Senkgarten zieren. Kübelpflanzen (Foto: Canva )

Terrassen und Wege im Senkgarten

Der Senkgarten ist nicht nur ein Ort der Pflanzenvielfalt, er bietet auch Raum für die kreative Gestaltung von Terrassen und Wegen. Hier können Sie Ihre persönliche Note einbringen und den Garten funktional und schön gliedern.

Tipps zur Gestaltung von Terrassen im Senkgarten

Bei der Gestaltung von Terrassen in Senkgärten ist es wichtig, den natürlichen Geländeverlauf zu berücksichtigen. Schaffen Sie erhöhte Plattformen, die den Blick auf verschiedene Ebenen des Gartens freigeben. Integrieren Sie die Terrassen so, dass sie sich organisch in die Landschaft einfügen. Natürliche Materialien wie Holz oder Naturstein harmonieren gut mit der Umgebung. Terrassen können als gemütlicher Rückzugsort, Essplatz oder auch als Standort für Kübelpflanzen genutzt werden.

Tipps zur Gestaltung von Wegen im Senkgarten

Wege im Senkgarten dienen der praktischen Erschließung und tragen zusätzlich zur Gartengestaltung bei. Sie verbinden die verschiedenen Ebenen des Gartens und schaffen fließende Übergänge. Natürliche Wegeführungen entlang der Bepflanzung oder der Böschungskanten verstärken das harmonische Gesamtbild. Verwenden Sie Materialien, die sich gut in die Umgebung einfügen, wie Kies, Naturstein oder Holz.

Wasserelemente und Gartenbeleuchtung im Senkgarten

Wasserelemente und Beleuchtung sind zwei Gestaltungselemente, die den Senkgarten auf faszinierende Weise bereichern können. Sie verleihen dem Garten eine besondere Atmosphäre und schaffen optische und akustische Reize, die das Gesamterlebnis intensivieren.

Wasserelemente wie Teiche oder Brunnen können als zentrales Element im Senkgarten dienen. Ein Teich in der Mitte des Gartens kann wie ein ruhender Spiegel wirken, der die umgebende Vegetation und den Himmel reflektiert. Das Plätschern des Wassers schafft eine beruhigende und erfrischende Atmosphäre. Wasserpflanzen wie Seerosen oder Sumpfdotterblumen setzen zudem farbige Akzente und bieten Lebensraum für verschiedene Tierarten.

1 von 4

Mit der richtigen Beleuchtung im Senkgarten kann die Stimmung vom Tag in die Nacht übergehen. Empfehlenswert sind weiche, warmweiße Lichtquellen, die eine angenehme Atmosphäre schaffen und Pflanzen und Gestaltungselemente ins rechte Licht rücken. Spots oder Einbaustrahler können gezielt eingesetzt werden, um bestimmte Pflanzengruppen oder Wege zu akzentuieren. Solarleuchten sind eine nachhaltige Option und benötigen keine Verkabelung.

Welche Beleuchtung ist für einen Senkgarten empfehlenswert?

Die richtige Beleuchtung im Senkgarten kann sowohl die Schönheit der Pflanzen und Gestaltungselemente hervorheben, als auch eine einladende und stimmungsvolle Atmosphäre schaffen. Je nach Bereich und Zweck gibt es verschiedene Beleuchtungsoptionen, die sich für unterschiedliche Zwecke im Senkgarten eignen:

Wegebeleuchtung Entlang der Wege im Garten eignet sich besonders indirektes Licht durch spezielle Leuchten. Sie sorgen für eine sichere Begehbarkeit und betonen die Wegeführung. Dezente Lichtpunkte schaffen eine angenehme Orientierung, ohne den Gesamteindruck zu überlagern. Terrassen- und Sitzplatzbeleuchtung Für gemütliche Abende auf der Terrasse oder dem Sitzplatz eignen sich Lampions, Laternen oder Lichterketten. Sie schaffen eine warme, einladende Atmosphäre und laden zum Verweilen ein. Beliebt sind auch Pendelleuchten über dem Esstisch oder Solarleuchten entlang der Sitzmauer. Akzentbeleuchtung für Pflanzen Einbaustrahler oder Spots können gezielt zur Betonung von einzelnen Pflanzengruppen, Bäumen oder Pflanzenbeeten eingesetzt werden. Durch die richtige Positionierung der Leuchten lassen sich interessante Schattenspiele erzeugen, die den Garten in ein faszinierendes Licht tauchen. Beleuchtung der Wasserelemente Wasserelemente wie Teiche oder Springbrunnen können mit Unterwasser- oder schwimmenden Leuchten in Szene gesetzt werden. Das sanfte Licht, das unter der Wasseroberfläche erzeugt wird, verleiht dem Wasser eine magische Wirkung und schafft eine entspannende Atmosphäre.

Nutzungsmöglichkeiten des Senkgartens

Der Senkgarten bietet eine reiche Palette an Nutzungsmöglichkeiten, um ihn als erfrischenden Erholungs- und Entspannungsort zu gestalten. Hier sind einige inspirierende Ideen, wie Sie die Vielseitigkeit eines Senkgartens optimal ausnutzen können:

Ruheoase im Grünen: Schaffen Sie gemütliche Sitzplätze mit bequemen Gartenmöbeln, um die Ruhe und die Natur um sich herum zu genießen. Die geschützte Lage des Senkgartens bietet die perfekte Kulisse für Momente der Ruhe und Gelassenheit.

Schaffen Sie gemütliche Sitzplätze mit bequemen Gartenmöbeln, um die Ruhe und die Natur um sich herum zu genießen. Die geschützte Lage des Senkgartens bietet die perfekte Kulisse für Momente der Ruhe und Gelassenheit. Lese- und Chillzone: Schaffen Sie gemütliche Ecken mit Liegestühlen oder Hängematten, wo Sie ungestört lesen, Musik hören oder die Seele baumeln lassen können. Die natürliche Umgebung lädt zum Verweilen und Entspannen ein.

Schaffen Sie gemütliche Ecken mit Liegestühlen oder Hängematten, wo Sie ungestört lesen, Musik hören oder die Seele baumeln lassen können. Die natürliche Umgebung lädt zum Verweilen und Entspannen ein. Gesellige Treffpunkte: Verwandeln Sie Ihren Senkgarten in einen geselligen Treffpunkt. Ob zum Kaffeetrinken, Grillen oder gemütlichen Plaudern - hier finden Freunde und Familie einen einladenden Platz.

Verwandeln Sie Ihren Senkgarten in einen geselligen Treffpunkt. Ob zum Kaffeetrinken, Grillen oder gemütlichen Plaudern - hier finden Freunde und Familie einen einladenden Platz. Yoga und Meditation im Freien: Nutzen Sie die Ruhe des Senkgartens für Yoga und Meditation. Die sanfte Umgebung fördert das innere Gleichgewicht und Wohlbefinden.

Nutzen Sie die Ruhe des Senkgartens für Yoga und Meditation. Die sanfte Umgebung fördert das innere Gleichgewicht und Wohlbefinden. Kreative Ecke: Schaffen Sie einen Bereich für künstlerische Aktivitäten. Ob Malen, Zeichnen oder Basteln – der Garten inspiriert zu kreativen Schöpfungen inmitten der Natur.

Schaffen Sie einen Bereich für künstlerische Aktivitäten. Ob Malen, Zeichnen oder Basteln – der Garten inspiriert zu kreativen Schöpfungen inmitten der Natur. Naturerlebnis für Kinder: Gestalten Sie den Senkgarten kinderfreundlich mit einem Mini-Naturpfad, Tierspuren oder einem kleinen Insektenhotel. Kinder können so spielerisch die Natur erkunden.

Fazit: Natur und Moderne im Einklang

Der Senkgarten vereint Naturverbundenheit und modernes Design auf einzigartige Weise. Er bietet geschützte Räume, kreative Gestaltungsmöglichkeiten mit Terrassen, Wegen und Wasser, sowie eine vielfältige Pflanzenauswahl. Die Integration von Feuerstellen erweitert die Nutzungsoptionen, während der Garten als Rückzugsort, Begegnungsstätte oder kreative Oase dienen kann. Gestalten Sie Ihren eigenen, individuellen Senkgarten und verbinden Sie Naturschönheit mit zeitgemäßer Ästhetik.