Wer es ernst meint mit dem Grillen, der gibt sich schon lange nicht mehr mit einem einfachen Holzkohlegrill zufrieden. Für den ambitionierten Hobbykoch darf es ruhig etwas Besonderes sein. Das Grillen soll schließlich zu einem Erlebnis und das Grillgut zur Perfektion gebracht werden. In diesem Artikel erhalten Sie Tipps und Empfehlungen, worauf Sie beim Kauf eines Grills achten sollten, um den perfekten Grillgenuss zu erleben. Eine Unterscheidung kann beispielsweise in Gasgrills, Elektrogrills, Pelletgrills, Holzkohlegrills und Smokern gemacht werden. Jede dieser Grillarten bietet unterschiedliche Möglichkeiten und Techniken, um das Grillgut zuzubereiten. Vom klassischen Steak über Wok-Gerichte bis hin zu Desserts - beim Grillen sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt.

Tipps für den Grillkauf

Beim Kauf eines Grills gibt es einige wichtige Punkte zu beachten. Zunächst sollten Sie sich überlegen, welche Grillart am besten zu Ihren Bedürfnissen und Vorlieben passt. Die Welt der Grills ist vielfältig und bietet eine breite Palette von Optionen. Hier sind einige der gängigsten Kategorien:

Gasgrill Diese Grills bieten eine bequeme Möglichkeit zum Grillen mit präziser Temperaturregelung und sofortiger Einsatzbereitschaft. Jetzt Video ansehen

Elektrogrill Ideal für Innenräume oder Orte, an denen offenes Feuer nicht erlaubt ist. Sie sind einfach zu bedienen und erzeugen kaum Rauch.

Holzpelletgrill Diese Grills verwenden Holzpellets als Brennstoff und ermöglichen eine präzise Temperaturregelung. Perfekt für das Räuchern von Fleisch über längere Zeiträume.

Holzkohlegrill Der klassische Grill, der für sein unverwechselbares Grillaroma bekannt ist. Hier kommt es auf die Qualität der Holzkohle an.

Smoker Smoker sind besonders beliebt geworden und eignen sich hervorragend für das indirekte Grillen über heißem Rauch. Die Temperatur kann präzise gesteuert werden, was stundenlanges, langsames Garen ermöglicht. Jetzt Video ansehen

Neben diesen Hauptkategorien gibt es zahlreiche Unterkategorien und eine breite Palette von Zubehör, die das Grillen zu einem echten Abenteuer machen. Von Wok-Gerichten über Gemüse bis hin zu Desserts, die Möglichkeiten sind grenzenlos. Der Smoker erfreut sich ebenfalls immer größerer Beliebtheit und bietet die Möglichkeit, rauchige Aromen in das Grillgut zu integrieren, ohne ständig am Grill stehen zu müssen. Moderne Smoker können sogar über Bluetooth oder das Internet mit dem Smartphone verbunden werden, um die Temperatur und den Status des Grills zu überwachen.

Auch der klassische Holzkohlegrill hat seine Anhänger, insbesondere wenn es um Keramikgrills geht, die die Wärme hervorragend halten. Hier ist die Wahl der Holzkohle entscheidend, da Hartholzkohle einen höheren Brennwert hat und länger brennt.

Doch selbst der beste Grill kann nicht sein volles Potenzial entfalten, ohne das erforderliche Know-how. Die richtige Temperatur, Garzeiten und das Grillieren sind entscheidend. Es lohnt sich, bei den Profis zu lernen und sich inspirieren zu lassen, um über die traditionelle Bratwurst hinauszugehen. Melden Sie sich doch mal bei einem Grillkurs an!

Was ist beim Kauf noch wichtig?

Gasgrills sind aus Sicherheitsgründen ein prüfpflichtiges Produkt, das mit einem CE-Kennzeichen und einer vierstelligen Nummer versehen sein muss. An der Nummer lässt sich erkennen, welches Labor den Grill überprüft hat. Für den Reklamationsfall müssen auf der Verpackung der Importeur klar erkennbar und alle Warn- und Sicherheitshinweise in deutscher Sprache vorhanden sein.

Nachbarn in der Grillsaison - was ist erlaubt, was nicht?

Aus dem Nachbargarten steigt Grillgeruch in die Nase, im Nebenhaus läuft die Grillparty auf Hochtouren. Wer sich gestört fühlt, sollte zunächst das Gespräch suchen. Vor allem bei Holzkohlegrills kommt es fast unweigerlich zur starken Geruchs- und Qualm Entwicklung. Wenn Rauchschwaden und Lärm über die Gartengrenze ziehen ist Ärger vorprogrammiert. Nachbarn müssen dies nicht hinnehmen.

Rauch steigt von einem Grill auf. Foto: Rolf Vennenbernd/Archivbild (Foto: Rolf Vennenbernd/Archivbild )

Beim Grillen gilt jedoch grundsätzlich das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme. Fühlen sich etwa Nachbarn gestört, weil der Rauch eines Holzkohlegrills bis in ihre Wohn- oder Schlafräume zieht, kann ein Verstoß gegen das Immissionsschutzgesetz vorliegen. In diesem Fall kann ein Bußgeld ausgesprochen werden, bei Lärmbelästigung während der Ruhezeiten sind laut Bußgeldkatalog.de sogar Strafen bis zu 5.000 Euro möglich. Bei dichter Nachbarsgrenze sollten Sie am besten auf den Kohlegrill verzichten und sich für einen Elektrogrill entscheiden.

Fazit

Beim Grillkauf ist es wichtig, die eigenen Bedürfnisse und Vorlieben zu berücksichtigen. Je nach Grillart und -technik eröffnen sich unterschiedliche Möglichkeiten, um den perfekten Grillgenuss zu erleben. Achten Sie auf Qualität, Größe und Ausstattung des Grills, um langfristig Freude am Grillen zu habe und bedenken Sie auch Ihre Nachbarn. Mit den richtigen Tipps und Empfehlungen steht einem gelungenen Grillabend nichts mehr im Wege.