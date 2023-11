In diesem Artikel tauchen wir tief in die Welt des IPTV (Internet Protocol Television) ein. Wir erklären Ihnen nicht nur, was IPTV genau ist, sondern auch, welche Kosten damit verbunden sind, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen und welche Nutzungsmöglichkeiten das Internetfernsehen Ihnen bietet.

Was ist IPTV?

IPTV, oder Internet Protocol Television, ist eine Technologie, die es ermöglicht, Fernsehinhalte über das Internet zu übertragen. Dies unterscheidet sich grundlegend von der traditionellen Übertragungsmethode, bei der Signale über Satellit, Kabel oder terrestrische Antennen gesendet werden.

Ein wesentlicher Vorteil von IPTV ist die Möglichkeit, Live-Fernsehen, Video-on-Demand (VoD) und interaktive Dienste zu nutzen. Live-Fernsehen ermöglicht es den Nutzern, Echtzeitübertragungen anzusehen, während VoD den Zugriff auf eine breite Palette von Inhalten bietet, die jederzeit abgerufen werden können. Interaktive Dienste können personalisierte Funktionen wie Such- und Empfehlungsdienste, elektronische Programmführer (EPG) und weitere benutzerdefinierte Funktionen umfassen.

Fernsehzuschauer mit Kabel- oder IPTV können auf alle privaten und öffentlich-rechtlichen Sender zugreifen. (Foto: Caroline Seidel )

IPTV-Dienste sind in der Regel über verschiedene Geräte zugänglich, darunter Empfangsgeräte, wie IPTV-Receiver (Set-Top-Boxen), Smart-TVs, Computer, Tablets und Smartphones. Dies bietet den Nutzern Flexibilität und Komfort, da sie ihre bevorzugten Inhalte auf dem Gerät ihrer Wahl ansehen können.

Mit IPTV können Nutzer von einer personalisierten und interaktiven Fernseherfahrung profitieren, die über das hinausgeht, was mit traditionellen Übertragungsmethoden möglich ist.

Vergleich: IPTV vs. herkömmliches Fernsehen