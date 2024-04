Das neue Cannabis Gesetz erlaubt den privaten Eigenanbau von Cannabis für den Eigenkonsum von Erwachsenen, wobei drei Pflanzen erlaubt sind. Der unautorisierte Handel mit Cannabis, der Anbau über die erlaubte Anzahl hinaus und der Konsum in der Öffentlichkeit bleiben weiterhin verboten. Die Legalisierung des Eigenanbaus soll den Schwarzmarkt eindämmen und einen sicheren Zugang zu Cannabis ermöglichen. Cannabis als Zimmerpflanze ist anspruchsvoll- vergleichbar mit dem Anbau von Tomaten.

Hanf im Glück – Cannabis Legalisierung in Deutschland

Macht sich Deutschland sich auf den Weg, vom Land der Dichter und Denker zum Land der Gärtner und Kiffer zu werden? Christoph Rossner ist in der Debatte zur Legalisierung von Cannabis jedenfalls einer der Gärtner mit grünen Daumen.

Mit einer wachsenden Zahl von Befürwortern, sowohl in der Bevölkerung als auch in der Politik, steht das Thema Cannabis-Legalisierung nun mehr denn je im Rampenlicht der öffentlichen Diskussion. Zu Gast bei BAUEN & WOHNEN Christoph Rossner aus Kempten, der mit seiner Expertise für eine sachliche Auseinandersetzung mit dem Thema steht.

Ab dem 1. April 2024 dürfen Erwachsene offiziell ihre eigene kleine Grünanlage mit Hanf betreiben, solange sie sich auf eine „geringe Menge“ beschränken und nicht versuchen, Pablo Escobars Geist zu beschwören. Falls jemand plant, seine Wohnung in ein kleines Amsterdam zu verwandeln: Das wichtigste vorweg: Nur drei Pflanzen sind erlaubt.

Medizinischer Hanf bekommt in der Diskussion eine dabei die VIP-Behandlung mit strengen Auflagen. Während die erwachsene Nation sich auf diesen grünen Daumen vorbereitet, muss die Jugend aber weiterhin bei ihren Energy-Drinks bleiben.

Anbau als Chance

Ein interessanter Aspekt der Cannabis-Legalisierung ist die Möglichkeit für Privatpersonen und Unternehmen, Cannabis Pflanzen anzubauen. Zu Gast bei BAUEN & WOHNEN Christoph Rossner, Hanfsachverständiger und ein Pionier in diesem Bereich, hat gezeigt, wie durch gezielte Forschung und Entwicklung nachhaltige Anbaumethoden etabliert werden können. Rossner, der in einem ehemaligen Bundeswehrbunker Cannabis zu Forschungszwecken anbaut, betont stets die Bedeutung von Qualität und Sicherheit im Anbauprozess.

Aktuelle Entwicklungen – Cannabis-Legalisierung News

Mit dem zum 01. April 2024 in Kraft tretenden Cannabisgesetz in Deutschland werden signifikante Änderungen in Bezug auf den Cannabis-Konsum und -Anbau eingeführt.

Was ist erlaubt? Der Besitz und Konsum von Cannabis in geringen Mengen für den persönlichen Gebrauch sowie der Anbau von Cannabis Pflanzen. Dies gilt nur für Erwachsene. Dabei gilt: Cannabis aus dem privaten Eigenanbau dient dem Zweck des Eigenkonsums und darf nicht an Dritte weitergegeben werden. Wie viel Pflanzen darf ich anbauen? Das neue Gesetz erlaubt den privaten Eigenanbau von Cannabis für den Eigenkonsum: 3 Pflanzen sind erlaubt! Wie viel Gramm darf ich in trockenem Zustand besitzen? Jede erwachsene Person darf bis zu 25 Gramm Cannabis besitzen und mit sich führen. Was ist, wenn ich in einem Mehrfamilienhaus wohne? Wer beispielsweise in einem 6-Parteien-Haus wohnt, darf nicht automatisch 6x 3 Pflanzen anbauen. Hier muss eine Anbauvereinigung gegründet werden. Anbauvereinigungen sind eingetragene, nicht-wirtschaftliche Vereine oder eingetragene Genossenschaften, deren Zweck der gemeinschaftliche, nicht-gewerblichen Eigenanbau und die Weitergabe von Cannabis und Vermehrungsmaterial (Samen und Stecklinge von Cannabispflanzen) zum Eigenkonsum ist. Sie werden nach den Grundsätzen des Vereinsrechts geleitet. Was ist verboten? Der unautorisierte Handel mit Cannabis, der Anbau über die erlaubte Pflanzenanzahl hinaus, der Konsum in der Öffentlichkeit kann je nach lokalen Vorschriften eingeschränkt sein, und der Konsum oder Besitz von Cannabis durch Minderjährige bleibt illegal.

Was ist der Unterschied zwischen Nutzhanf und medizinischem Hanf?

Nutzhanf Wird bereits für industrielle Zwecke genutzt, darunter die Herstellung von Textilien, Seilen, Baustoffen wie Dämmungen aus Hanf, Bioplastik und mehr. Nutzhanf enthält sehr niedrige THC-Werte (weniger als 0,2 %), wodurch er keine psychoaktiven Wirkungen hat und für den Anbau keine besonderen rechtlichen Einschränkungen gelten. Medizinischer Hanf Dieser wird speziell für medizinische Zwecke gezüchtet und enthält höhere Konzentrationen an THC oder CBD. Medizinischer Hanf wird unter strengen Vorschriften angebaut und verarbeitet, um in der medizinischen Behandlung eingesetzt zu werden, z. B. zur Schmerzlinderung oder Therapieunterstützung bei bestimmten Krankheiten. Der Anbau und Vertrieb von medizinischem Hanf sind streng reguliert.

Entkriminalisierung – Cannabis Pflanze anbauen

Die Cannabispflanze, mit ihren vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten, steht im Zentrum der Legalisierungsdebatte. Dabei geht es nicht nur um die Freiheit des Einzelnen, sondern auch um wirtschaftliche Perspektiven und nicht zuletzt um die Frage der Entkriminalisierung. Durch die legale Möglichkeit des Eigenanbaus von Cannabis im Cannabisgesetz soll der Schwarzmarkt zurückgedrängt und für Konsumentinnen und Konsumenten ein sicherer Zugang zu Cannabis ermöglicht werden.

Wer konsumiert eigentlich Cannabis?

4,5 Millionen Erwachsene haben nach einer Erhebung im Jahr 2021 in den vergangenen 12 Monaten wenigstens einmal Cannabis konsumiert (10,7 Prozent der Männer sowie 6,8 Prozent der Frauen). Am häufigsten wurde Cannabis in der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen konsumiert.

Cannabispflanze anbauen – Gibts Gärtner-Tipps?

Auch wenn wir bei BAUEN & WOHNEN viele Gärtnertipps vom Experten bekommen, wollen wir keine Anleitung zum Anbau von Cannabis geben. Doch soviel kann gesagt sein: Hanf als Zimmerpflanze ist ab 01. April 2024 legal. Der Bedarf an Licht, Wasser und Dünger wird mit dem von Tomaten verglichen. Die Hanfpflanze wächst sehr schnell, benötigt in der Wachstumsphase viel Wasser, verträgt aber keine Staunässe. Die Pflanzen sind sehr lichthungrig und lieben es sonnig.

Fazit

Die Frage der Cannabis Legalisierung in Deutschland ist längst nicht mehr nur eine gesellschaftliche oder kulturelle. Sie betrifft vielmehr auch wirtschaftliche, rechtliche und gesundheitliche Aspekte. Die Legalisierung zum 01. April 2024 bewegt sich zwischen gesellschaftlicher Akzeptanz, politischer Diskussion und wissenschaftlicher Forschung.