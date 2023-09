Wir besuchen ein typisches amerikanisches Haus, mit Satteldach und einer malerischen Vorgartenidylle, Holzlammellenfassade und einer überdachten Veranda. Doch unsere exklusive Roomtour findet nicht in Malibu statt, wo einst der berühmte Schauspieler und Regisseur Til Schweiger mit seiner Familie lebte. Wir befinden uns in Oberstetten, beim renommierten Fertighaushersteller Schwörerhaus. Es entstand in enger Zusammenarbeit mit Til Schweiger ein Designerhaus, das seinen Lifestyle widerspiegelt – das Barefoot Home. Hier soll man tatsächlich barfuß durchs Haus gehen, ungezwungen und unbeschwert.

Begriffserklärung Was ist ein Satteldach? Das Satteldach, auch Giebeldach ist die klassische, am häufigsten anzutreffende Dachform in kalten und gemäßigten Zonen. Es besteht aus zwei entgegengesetzt geneigten Dachflächen, die an der höchsten, waagerechten Kante, dem Dachfirst, aufeinandertreffen. Die Konstruktion dieser Dachform wird als Sparren- oder Pfettendach ausgeführt, wodurch eine Vielzahl an unterschiedlichen Dachneigungen und Traufhöhen möglich ist.

Das Barefoot Home: East Coast Design trifft Skandinavien mit einem Touch Mallorca

East Coast Design ist ein einzigartiger Einfluss, der sich im Design des Barefoot Home manifestiert. Dieser Stil, der oft mit den charmanten Küstengebieten der Ostküste der Vereinigten Staaten in Verbindung gebracht wird, zeichnet sich durch seine entspannte Eleganz und seine Verbindung zur Natur aus. Die Verwendung von natürlichen Materialien, helle Farbpaletten, maritimen Elementen und Betonung von Gemütlichkeit sind typische Merkmale des East Coast Designs. Im Barefoot Home spiegeln sich diese Elemente wider, und sie verleihen dem Haus eine zeitlose und behagliche Atmosphäre. Die Verbindung von East Coast Design mit mediterranen Einflüssen und moderner Technologie macht das Barefoot Home zu einem Ort, der die Schönheit der verschiedenen Welten miteinander verbindet.

Til Schweiger Design

Das Barefoot ist offen und gastfreundlich von den Architekten konzipiert. Im großzügigen Eingangsbereich lassen sich Familienmitglieder und Freunde geräumig empfangen. Die Diele ist daher im typischen Til-Style überdurchschnittlich groß konzipiert.

Eine große Diele ist Til übrigens auch in all seinen privaten Immobilen wichtig. Weitere Til Style Merkmale handwerkliche Elemente wie beispielsweise die Holzfassade, die Stützen, die Pfetten, die Balkone und innen der ursprüngliche Handlauf, der natürliche Eichendielenboden, die Hand-Made-Fliesen. ( Auch das Balkongeländer, die Pfettenköpfe und Verandastützen, sind nach Tils Vorstellungen gestaltet worden).

Begriffserklärung Was sind Pfetten? Eine Pfette ist ein Balken beziehungsweise ein Lagerholz im Dachstuhl, der parallel zum Dachfirst verläuft und die vom First zur Traufe reichenden Sparren unterstützt. Der außen liegende Teil einer Dachpfette wird als Pfettenkopf bezeichnet. Pfettenköpfe müssen gut gegen Niederschläge geschützt sein.

Das besondere dabei ist, das das keine handwerklichen Prototypen sind, sondern von den Schwörer Ingenieuren so entwickelt wurden, dass sie in der Produktion seriell gefertigt werden können. Handwerkskunst trifft Ingenieurskunst. Auch die außergewöhnliche Holzfassade mit einem breiten Fassadenband und Verandastützen wurden im Team entwickelt. Das erfahrene Planungsteam von Schwörerhaus setzte Til Schweigers Ideen mit handwerklichem Know-how um, wobei die Planung mit CAD und die industrielle Fertigung eine zentrale Rolle spielte. Gut erkennen kann man das zum Beispiel an dem konstruktiven Holzschutz. So wird Wasser stets effizient von den Bauteilen abgeleitet.

Offener Wohn- und Essbereich und Küche mit Kochinsel

Wie sieht ein geselliger Abend mit Freunden und Familie für Til Schweiger aus?

Zusammen kochen, zusammen essen, ein Glas Wein trinken und uns unterhalten oder zusammen was spielen. Til Schweiger

Daher ist ein offenes Wohnkonzept ein wichtiges Thema in dem Architektenhaus.

Offenes Raumgefühl

Durch offene Durchblicke im Haus und Ausblicke in den Garten entsteht ein offenes Raumgefühl. Im Zentrum der Essbereich. Viele Details gehören zu den Lieblingsstücken von Til Schweiger.

Die offene Landhaus Küche mit Kochinsel passt farblich exakt zum restlichen Farbkonzept. Die Fronten der hochwertigen Schüller Küche sind im trendigen Greige gestaltet, einer gelungenen Mischung aus Grau und Beige. Dieses zeitlose Design in Grautönen zieht sich durch das gesamte Hauskonzept und harmoniert perfekt mit Accessoires aus Naturmaterialien, wie Servietten, Geschirrtücher oder Bettwäsche.

Hohe Decken zwischen 2,70 Meter und knapp 4 Metern im Giebel des Schlafzimmers tragen zu diesem Raumgefühl bei. Alle Zimmer im Obergeschoss verfügen über einen eigenen Zugang zu den Balkonen und sind dank großer Fensterflächen lichtdurchflutet.

Bodentiefe Fenster für tolle Ausblicke

Die großen, bodentiefen Fenster mit Sprossen lassen reichlich Tageslicht in die Zimmer im Obergeschoss und den offenen Wohnbereich im Erdgeschoss. Dieser wird durch eine Veranda in den Gartenbereich erweitert, und so entstehen großzügige Balkone.

Schwörerhaus erwies sich als der perfekte Baupartner für Til Schweiger aufgrund ihres nachhaltigen Produktionsprozesses, ihrer Kompetenz im Holzbau und der Verwendung wohngesunder Materialien und Holz aus heimischen Wäldern.

Ein Schwörerhaus zeichnet sich durch die weitgehende Vorproduktion im Werk, eigene Montageteams und einen eigenen Kundendienst aus. Dazu kommt eine innovative Haustechnik die komplett auf Wärmepumpentechnik und kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung setzt. Doch wie lange dauert es von der ersten Idee bis zur Serienproduktion neuer Elemente?

Tatsächlich machen wir den Prozess ganz häufig, weil jeder Kunde kommt mit individuellen Wünschen, die wir dann entwickeln. Hier war es jetzt besonders, weil hier hat man an einem Haus nicht drei Details gehabt, die man ändern musste, sondern dreihundert. Johannes Schwörer

Einbaumöbel werden ebenfalls in der Produktion gefertigt, allerdings passgenau in der Designschreinerei.

Stauraum Ideen für mehr Ordnung

In einem Haus, das für eine Familie geplant ist, sind Stauräume besonders wichtig, um das das Alltagschaos in Ordnung zu halten. Im Schlafzimmer des Obergeschosses könnte bei Bedarf anstelle eines Einbauschranks sogar eine Wand für eine Extra-Ankleide eingeplant werden. Auch Küchen- und Badmöbel können in der Designschreinerei gefertigt werden und sind mit Feuchteschutz erhältlich.

Hand-made Design Fliesen Durch eine elegante Treppe gelangen wir ins Obergeschoss. Neben den Schlafräumen befindet sich hier auch das Bad. Fliesen im Hand-made-Design sorgen für mediterranes Flair. Dieses Flair liebt Til auch an seiner 300 Jahre alten Finca auf Mallorca. Warum handgefertigte Fliesen?

Sie verleihen dem Bad eine einzigartige, persönliche Note. Im Kontrast dazu: die Walk-in-Dusche und integrierte Ablageflächen für Duschutensilien - sie verleihen dem Badezimmer eine moderne Exklusivität.

Retro Landhaus meets Smart Home

Trotz retro-stilistischer Elemente wie Lichtschaltern und dekorativen Holzlammellenfensterläden ist die technische Ausstattung im Barefoot Home alles andere als Retro.

Vieles wird ganz modern über ein Tablet oder Smartphone gesteuert. (Foto: BAUEN & WOHNEN ) Die elektrischen Jalousien lassen sich bequem über Tablet oder Smartphone steuern. Bei starkem Wind fahren sie sensorgesteuert zur Sicherheit nach oben.

Raumluft, Raumtemperatur und die Kühlfunktion über die Fußbodenheizung sind ebenfalls über Smart Home steuerbar und sorgen für eine angenehme Wohnatmosphäre.

Das Barefoot Home ist ein KfW-Effizienzhaus 40 mit Bodenplatte, einem eigenem Technikraum, einer Photovoltaikanlage mit 54 Quadratmetern Solarmodulen und einem 10 kWp Batteriespeicher, einer Wärmepumpe und einem integrierten Belüftungssystem. Zudem ist es QNG ready.

Was ist QNG ready?

Da QNG-ZertifikatFür das Barefoot Home, das in Zusammenarbeit mit Schwörerhaus und Til Schweiger entstanden ist, bedeutet die QnG Ready, dass es nicht nur eine hohe Wohnqualität bietet, sondern auch energieeffizient und umweltfreundlich ist.

Was ist das? Das QNG-Zertifikat Das QNG Ready-Zertifikat ist ein Gütesiegel für energieeffiziente und nachhaltige Gebäude, das von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) in Deutschland vergeben wird. Es kennzeichnet Bauvorhaben, die besonders hohe Standards in Bezug auf Energieeffizienz und Umweltfreundlichkeit erfüllen. Um dieses Zertifikat zu erhalten, muss ein Gebäude strenge Anforderungen erfüllen, die in Bezug auf Energieverbrauch, Ressourcenschonung und Umweltauswirkungen festgelegt sind.

Wenn Baufamilien die lukrative Förderung für sich in Anspruch nehmen wollen, erfolgt das durch Schwörer eigene Auditoren. Für das Barefoot Home ist der Pre-Check bereits erfolgt. Dieses Zertifikat ermöglicht den Eigentümern den Zugang zu verschiedenen staatlichen Förderprogrammen und finanziellen Anreizen, die den Bau und Betrieb eines umweltfreundlichen Hauses unterstützen.

Zertifizierte Wohngesundheit

Das Barefoot Home ist somit nicht nur ein wohngesunder Ort mit persönlicher Note von Til Schweiger, sondern auch ein Beispiel für verantwortungsvolles Bauen und nachhaltige Wohnkultur. Es vereint modernen Komfort mit Umweltbewusstsein und trägt dazu bei, die Zukunft unserer Umwelt positiv zu gestalten.

Gesünderes Bauen sollte kein Luxus sein, sondern allen Baufamilien zu einem guten Preis-Leistungsverhältnis zugutekommen! Johannes Schwörer

„Gesünderes Bauen sollte kein Luxus sein, sondern allen Baufamilien zu einem guten Preis-Leistungsverhältnis zugutekommen!“ so die Überzeugung von Geschäftsführer Johannes Schwörer. Demzufolge hat sich Schwörerhaus einem strengen Sicherungsprozess des Sentinel Haus Institut und dem TÜV Rheinland für die gesundheitliche Qualität im Innenraum von Schwörer-Häusern unterzogen.

Was ist Wohngesundheit?

Ein schadstoffgeprüftes Haus mit einer sehr guten Innenraumluft ist die Grundlage für ein gesundes Leben. Kopfschmerzen, Konzentrationsschwäche, Müdigkeit, Schwindel, Hautausschläge, Asthma – die Liste der Krankheitssymptome, die durch Schadstoffe im Haus verursacht werden können, ist lang.

Sie dünsten Böden aus oder stecken in Möbeln. Wichtig für ein wohngesundes Haus ist deshalb die richtige Baustoffauswahl damit möglichst wenig Schadstoffe ins Haus gelangen. Der Haushersteller unterzieht alle seine Bau- und Ausbaustoffe einer Prüfung der Inhaltsstoffe um Schadstoffe so weit möglich auszuschließen.

Gesundes Raumklima durch Frischluftheizung

Die Frischluftheizung mit kontrollierter Be- und Entlüftung trägt zudem zu einer guten Raumluft bei. Sie wird serienmäßig in jedes Schwörerhaus Fertighaus verbaut. In hoch wärmegedämmten Häusern muss regelmäßig gelüftet werden, um die Räume mit Frischluft zu versorgen und Schimmelbildung zu vermeiden. Wohnmediziner raten, die Raumluft alle zwei Stunden komplett auszutauschen und zu lüften. Damit ist viel Zeitaufwand verbunden und mit der ungefilterten Außenluft kommen vor allem in Stadtgebieten viel Staub, Lärm und Abgase ins Haus. Komfortabler und effizienter ist eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung; diese belüftet automatisch und kontinuierlich das ganze Haus.

Was kostet das Barefoot Home?

In seiner schlüsselfertigen Basisvariante mit einer Holzfassade und weiteren Barefoot Kriterien wie den Sprossenfenstern, der Farbwelt innen und außen, dem giebelhohen Ausbau der Ausstattung nach Bau- und Leistungsbeschreibung 1-2023 kostet es circa 598.804 Euro ab Oberkannte Bodenplatte.

Dieses außergewöhnliche Haus vereint Elemente eines amerikanischen Landhauses mit mediterranem Flair und spiegelt Til Schweigers persönliche Erinnerungen und Liebe zum Detail wider.

Das BAUEN & WOHNEN TEAM ist überzeugt vom gelungenen Gestaltungskonzept, das sich durch das gesamte Gebäude zieht.