Die steigende Nachfrage nach naturnahen Badeoasen im eigenen Garten ist unübersehbar. Immer mehr Menschen entdecken die Vorzüge von Schwimmteichen und Naturpools für sich. Wenn auch Sie mit dem Gedanken spielen, einen Schwimmteich anzulegen, ist die Frage nach den Kosten sicherlich von zentraler Bedeutung. In diesem Artikel möchten wir Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Kosten eines Schwimmteichprojekts geben und Ihnen helfen, die finanzielle Seite Ihres Traums von einem eigenen Biotop im Garten besser zu verstehen.

Unterschiede von Schwimmteichen und Naturpools

Schwimmteiche und Naturpools sind zwei Arten von natürlichen Wasseranlagen, die oft miteinander verwechselt werden. Sie haben gemeinsam, dass sie auf eine biologische Wasseraufbereitung setzen und ohne den Einsatz von Chlor und Chemikalien auskommen. Dennoch gibt es einige Unterschiede zwischen ihnen, insbesondere in Bezug auf die Art der Wasseraufbereitung.

Immer mehr Privatleute lassen sich einen Schwimmteich in ihren Garten bauen. Und es ist längst nicht nur eine wohlhabende Klientel, die sich den Wunsch nach einem eigenen Naturbadeteich erfüllt. (Foto: Manzke Landschaftsplanung )

Beim Schwimmteich erfolgt die Wasseraufbereitung in den meisten Fällen durch das Zusammenspiel von Wasserpflanzen in der Regenerationszone und der Planktonsedimentation.

Wie funktioniert ein Schwimmteich? Um einen Schwimmteich auf natürliche Weise sauber zu halten, ist es wichtig, dass etwa die Hälfte der Gesamtfläche mit Wasserpflanzen bepflanzt ist. Die Wasserpflanzen tragen zur Reinigung des Wassers bei, indem sie Nährstoffe aufnehmen und das Wasser filtern. Die Planktonsedimentation unterstützt ebenfalls die Entfernung von Schmutzpartikeln und Nährstoffen aus dem Wasser. Unter bestimmten baulichen Voraussetzungen sollte jedoch eine Durchströmung mit Hilfe einer Pumpe erfolgen. In diesen Fällen übernimmt die Pflanzenzone zwar eine wesentliche Reinigungsfunktion, wird jedoch zusätzlich von einer Pumpe unterstützt, welche das Wasser in die Wurzelzone pumpt und damit das verunreinigte Wasser schnell abführt. Das Wasser durchströmt dabei die Regenerationszone und fließt anschließend wieder in den Schwimmbereich.

Anblick eines Naturpools mit Blick auf das Wasser, ein Poolhaus und eine Gartenliege im Garten (Foto: BAUEN & WOHNEN )

Im Gegensatz dazu nutzt ein Naturpool einen biologischen Filter und eine Umwälzpumpe, um das Wasser zu reinigen.

Die Umwälzpumpe sorgt dafür, dass das gesamte Wasser durch den biologischen Filter geleitet wird. Dieser Filter trägt dazu bei, grobe und feinere Schmutzpartikeln aus dem Wasser zu entfernen. Mit Hilfe eines speziellen Substrates (Zeolith) können überschüssige Nährstoffe wie z.B. Phosphat gebunden werden.

Was ist Zeolith? Zeolith ist ein natürlich vorkommendes Mineral, das in vulkanischem Gestein entsteht. Es besteht aus mikroporösen Kristallen und hat eine hohe Oberfläche, die zur Adsorption von Molekülen genutzt wird. Zeolith wird oft in verschiedenen industriellen Anwendungen eingesetzt, wie Wasseraufbereitung, Tierfutterzusätzen und als Katalysator. Zeolith hat das Potenzial, Schwermetalle und Schadstoffe zu binden und Umweltschäden zu reduzieren.

Wenn das Substrat vollständig mit den überschüssigen Nährstoffen angereichert ist, muss es erneuert werden. Eine genaue Zeitangabe, wann das Substrat vollständig mit Phosphat angereichert ist, kann nicht gemacht werden, da dies von der Menge des Trinkwassereintrags oder dem Eintrag von Hautpartikeln der Badegäste beeinflusst wird.

Die Umwälzpumpe, die biologischen Filter und das Substrat spielen somit eine zentrale Rolle bei der Aufrechterhaltung der Wasserqualität im Naturpool.

Trübung durch Algen

In Schwimmteichen und Naturpools kann es zu einer Trübung des Wassers durch Algen kommen. Dies ist jedoch kein Konstruktionsfehler, sondern normal, da – unabhängig davon, um welchen Schwimmteich/Naturpool Typ 1-5 es sich handelt – Filter das Auftreten von Algen nicht verhindern können. Algen im Naturpool oder Schwimmteich können beim Baden störend sein. (Foto: Karin Kiesel )

Das liegt daran, dass Algen feiner als ein menschliches Haar sind und auch technische Filter dem nichts entgegenzusetzen haben. Hier hilft nur eine UVC-Klärung. Diese zerstört die Struktur der Algen, sodass sie sich zu größeren Aggregaten zusammenlagern und vom Filter ausgefiltert werden können.

Welche Schwimmteich-Typen gibt es?

Es gibt verschiedene Schwimmteich-Typen, die je nach Budget, verfügbarer Fläche und persönlichem Geschmack individuell gestaltet werden können. Die Forschungsgesellschaft Landschaftsbau und Landschaftsentwicklung e. V. (FLL) unterscheidet in ihrer Ausgabe 2017 fünf verschiedene Schwimmteich-Typen:

Typ 1 - Naturnaher Schwimmteich ohne Technik Bei dieser Variante kommt keinerlei technische Unterstützung zum Einsatz. Die Wasserreinigung erfolgt ausschließlich durch das Zusammenspiel von Pflanzen, Zooplankton, Mikroorganismen und Sedimentation. Hier steht die Natürlichkeit im Vordergrund. Typ 3 - Schwimmteich mit langsam durchströmten Substratfilter Hierbei handelt es sich um eine Kombination aus natürlichen Elementen und Technik. Filtertechnik, spezielles Substrat und Wasserpflanzen arbeiten zusammen, um das Wasser effektiv zu reinigen und die Wasserqualität zu erhalten. Typ 5 - Naturpool mit durchströmter technischer Einheit Hier wird auf Wasserpflanzen weitgehend verzichtet, und die Wasseraufbereitung erfolgt hauptsächlich durch technische Maßnahmen wie biologische Filter und Umwälzpumpen. Bei einem Naturpool kann eine 230V Pumpe installiert werden, da sich die Pumpe hier in einer separaten Filterkammer außerhalb des Badebereichs befindet. Typ 2 - Naturnaher Schwimmteich mit Oberflächenreinigung Diese Variante nutzt eine Umwälzpumpe und einen Skimmer, um die natürliche Wasseraufbereitung leicht zu unterstützen. Die Hauptreinigung erfolgt jedoch immer noch auf natürliche Weise durch biologische Prozesse und Pflanzen. Es ist zu beachten, dass für diesen Schwimmteich-Typ nur eine 12V-Pumpe verwendet werden darf. Der Einbau einer 230V-Pumpe ist hierbei nicht zulässig. Ausnahme: Die Pumpe wird in einem separaten Pumpenschacht außerhalb des Beckens installiert. Typ 4 - Naturpool mit schnell durchströmten Substratfilter In diesem Stadium geht der Schwimmteich allmählich in einen Naturpool über. Es sind immer noch Wasserpflanzen vorhanden, die zur Wasseraufbereitung beitragen, aber der Fokus liegt zunehmend auf einer naturnahen Gestaltung.

Schwimmteich anlegen: Woraus setzen sich die Kosten für einen Schwimmteich zusammen?

Die Kosten, um einen Schwimmteich anzulegen, setzen sich aus verschiedenen Komponenten zusammen, die wir im Folgenden näher beleuchten werden. Dabei ist zu beachten, dass die Gesamtkosten stark von individuellen Entscheidungen und Faktoren abhängen. Unter anderem spielen folgende Aspekte hierbei eine Rolle:

Größe und Form des Schwimmteichs: Je größer und komplexer der Biopool, desto mehr Material und Arbeit sind erforderlich. Außerdem muss die Regenerationszone dem Schwimmbereich entsprechend angepasst werden.

Je größer und komplexer der Biopool, desto mehr Material und Arbeit sind erforderlich. Außerdem muss die Regenerationszone dem Schwimmbereich entsprechend angepasst werden. Auswahl der Technologien: Die Entscheidung für bestimmte Technologien zur Wasseraufbereitung kann die Kosten beeinflussen. Natürliche Filter oder Biofilteranlagen können unterschiedliche Preise haben.

Die Entscheidung für bestimmte Technologien zur Wasseraufbereitung kann die Kosten beeinflussen. Natürliche Filter oder Biofilteranlagen können unterschiedliche Preise haben. Ausstattungsmerkmale: Extras wie Wasserspielzeug, Beleuchtung und Wasserfälle können die Kosten erhöhen.

Extras wie Wasserspielzeug, Beleuchtung und Wasserfälle können die Kosten erhöhen. Materialien: Die Wahl der Materialien für den Teichbau, den Randbereich und die Umgebungsgestaltung hat Einfluss auf die Kosten. Natürliche Steine oder hochwertige Hölzer können den Preis erhöhen.

Für Schwimmteiche oder Naturpools liegen die Herstellungskosten je nach Bauart und Material zwischen 70 und 100.000 EUR.

Welche weiteren Aspekte wie Größe, Form, Umgebungsgestaltung und individuelle Extras können die Kosten beeinflussen?

Neben den bereits genannten Faktoren können weitere Aspekte die Kosten beeinflussen. Dazu gehören:

Umgebungsgestaltung: Die Gestaltung der Umgebung des Biopools, etwa durch Terrassen, Pflanzen oder Sandstrände, kann die Kosten erhöhen.

Die Gestaltung der Umgebung des Biopools, etwa durch Terrassen, Pflanzen oder Sandstrände, kann die Kosten erhöhen. Individuelle Extras: Wenn Sie besondere Elemente einbauen möchten, wie z. B. eine Sprudelbank, einen Whirlpool oder eine raffinierte Beleuchtung, können diese Extras die Kosten in die Höhe treiben.

Wenn Sie besondere Elemente einbauen möchten, wie z. B. eine Sprudelbank, einen Whirlpool oder eine raffinierte Beleuchtung, können diese Extras die Kosten in die Höhe treiben. Baugenehmigung und Planung: Die Kosten für eine eventuell erforderliche Baugenehmigung sowie die Planung durch Fachleute müssen berücksichtigt werden.

Die Kosten für eine eventuell erforderliche Baugenehmigung sowie die Planung durch Fachleute müssen berücksichtigt werden. Wartung und Pflege: Die laufenden Kosten für die Pflege des Schwimmteichs sollten ebenfalls eingeplant werden.

1 von 5

Kostenvergleich: Schwimmteich vs. Swimmingpool

Bei der Entscheidung zwischen einem Schwimmteich und einem herkömmlichen Swimmingpool spielen die Kosten eine entscheidende Rolle. Hier ist ein Vergleich der finanziellen Aspekte beider Optionen:

Kostenkategorie Schwimmteich Herkömmlicher Pool Baukosten Variabel, abhängig von Größe, Ausstattung und Materialien Höher aufgrund der Notwendigkeit von Beton- oder Stahlkonstruktionen Wasseraufbereitung Natürliche Prozesse, geringere langfristige Kosten für Chemikalien Chemikalien erforderlich, laufende Kosten für Wasserpflege Energieverbrauch Geringer, aufgrund natürlicher Wasseraufbereitung Höher aufgrund von technischen Systemen zur Wasseraufbereitung und Beheizung Wasserverbrauch Geringer, weniger häufiges Auffüllen erforderlich Höher aufgrund von Verdunstung und Spülungen Pflegeaufwand In der Regel weniger aufwendig, Ökosystem reguliert sich selbst Regelmäßige Wartung und Reinigung notwendig Langfristige Einsparungen Energie, Wasser, Chemikalien, Wartung Höhere laufende Kosten für Energie, Wasser und Chemikalien Umweltauswirkungen Weniger chemische Belastung, naturnahes Ökosystem Chemikalienbelastung, traditionelle Konstruktion Langfristige Perspektive Nachhaltige Investition mit potenziellen Einsparungen Höhere Betriebskosten auf lange Sicht

Die Entscheidung zwischen einem Schwimmteich und einem Swimmingpool sollte nicht nur auf den unmittelbaren Kosten basieren, sondern auch auf den langfristigen finanziellen Auswirkungen sowie den ökologischen Aspekten. Ein Biopool kann sich als lohnende Investition erweisen, die sowohl Ihre Finanzen, als auch Ihre Umweltbilanz positiv beeinflusst. Bauherren sollten sich jedoch bewusst sein, dass in Schwimmteichen und Naturpools gelegentlich Kleintiere im Wasser schwimmen können.

Angebotseinholung und Kostentransparenz

Die Einholung von Angeboten ist ein entscheidender Schritt bei der Planung eines Schwimmteichs, um eine realistische Vorstellung von den Kosten zu erhalten. Professionelle Schwimmteich-Bauer können Ihnen eine transparente Kostenaufschlüsselung bieten und Ihnen dabei helfen, versteckte Kosten zu vermeiden. Hier sind einige hilfreiche Tipps:

Recherche und Auswahl: Suchen Sie nach etablierten und erfahrenen Schwimmteich-Bauern in Ihrer Region. Lesen Sie Bewertungen , betrachten Sie Referenzprojekte und wählen Sie mehrere Anbieter aus, die Sie kontaktieren möchten.

Suchen Sie nach etablierten und erfahrenen Schwimmteich-Bauern in Ihrer Region. Lesen Sie , betrachten Sie und wählen Sie mehrere Anbieter aus, die Sie kontaktieren möchten. Vor-Ort-Besichtigung: Vereinbaren Sie Termine für Vor-Ort-Besichtigungen, damit die Anbieter die Gegebenheiten einschätzen können. Dies ermöglicht eine genauere Kostenschätzung.

Vereinbaren Sie Termine für Vor-Ort-Besichtigungen, damit die Anbieter die Gegebenheiten einschätzen können. Dies ermöglicht eine genauere Kostenschätzung. Klare Vorstellungen: Definieren Sie Ihre Vorstellungen und Wünsche für den Schwimmteich. Je genauer Sie diese kommunizieren, desto präziser kann das Angebot erstellt werden.

Welche Fragen sollte man dem Anbieter stellen, um versteckte Kosten zu vermeiden und einen realistischen Kostenrahmen zu erhalten?

Folgende Fragen können Sie vor dem Bau eines Badeteichs stellen:

Leistungen im Angebot: Welche Leistungen sind im Angebot enthalten, wie zum Beispiel Planung, Erdarbeiten, Teichbau, Bepflanzung und technische Installationen?

Welche Leistungen sind im Angebot enthalten, wie zum Beispiel Planung, Erdarbeiten, Teichbau, Bepflanzung und technische Installationen? Zusatzkosten für Anpassungen: Gibt es mögliche Zusatzkosten, wenn spezielle Anpassungen an Form, Größe oder Ausstattung des Schwimmteichs gewünscht werden?

Gibt es mögliche Zusatzkosten, wenn spezielle Anpassungen an Form, Größe oder Ausstattung des Schwimmteichs gewünscht werden? Verwendete Materialien: Welche Materialien und Systeme werden für den Teich, die Umgebungsgestaltung und technische Komponenten verwendet? Hier sind alle Komponenten aufeinander abgestimmt und eventuelle Probleme können mit einem Hersteller geklärt werden. Es lohnt sich, hier mehr Geld in die Hand zu nehmen als für ein System von verschiedenen Herstellern.

Welche Materialien und Systeme werden für den Teich, die Umgebungsgestaltung und technische Komponenten verwendet? Hier sind alle Komponenten aufeinander abgestimmt und eventuelle Probleme können mit einem Hersteller geklärt werden. Es lohnt sich, hier mehr Geld in die Hand zu nehmen als für ein System von verschiedenen Herstellern. Inkludierte technische Elemente: Sind Filteranlagen, Pumpen und andere technische Elemente im Angebot enthalten? Wenn ja, welche Qualität, Energieeffizienz und Wartungskosten sind damit verbunden?

Sind Filteranlagen, Pumpen und andere technische Elemente im Angebot enthalten? Wenn ja, welche Qualität, Energieeffizienz und Wartungskosten sind damit verbunden? Garantien: Gibt es Garantien für die geleistete Arbeit und verwendete Materialien? Dies könnte helfen, langfristige Kosten abzuschätzen.

Gibt es Garantien für die geleistete Arbeit und verwendete Materialien? Dies könnte helfen, langfristige Kosten abzuschätzen. Vorbereitungsarbeiten: Wie muss die Baustelle vorbereitet werden und sind diese Vorbereitungsarbeiten im Angebot enthalten?

Wie muss die Baustelle vorbereitet werden und sind diese Vorbereitungsarbeiten im Angebot enthalten? Wartung und Pflege: Welche Kosten kommen für Wartung und Instandhaltung auf mich zu? Die Wartung wird in der Regel gesondert vereinbart. Dadurch sind die Angebote besser vergleichbar.

Welche Kosten kommen für Wartung und Instandhaltung auf mich zu? Die Wartung wird in der Regel gesondert vereinbart. Dadurch sind die Angebote besser vergleichbar. Referenzprojekte: Können Referenzprojekte zur Verfügung gestellt werden, um die Qualität und das Preis-Leistungs-Verhältnis besser einschätzen zu können?

Können Referenzprojekte zur Verfügung gestellt werden, um die Qualität und das Preis-Leistungs-Verhältnis besser einschätzen zu können? Budgetanpassung: Gibt es Möglichkeiten, das Projekt an mein Budget anzupassen?

Gibt es Möglichkeiten, das Projekt an mein Budget anzupassen? Schriftliches Angebot: Kann ein schriftliches Angebot bereitgestellt werden, das alle Details und Kostenpunkte umfasst?

Was kostet ein Schwimmteich?

Der Preis für einen Schwimmteich ist sehr flexibel, da er nach Ihren Wünschen geplant und gebaut wird. Es gibt verschiedene Faktoren, die die Kosten für einen Schwimmteich beeinflussen können. Zunächst ist die gewünschte Größe ein entscheidender Faktor für den Preis.

Hinweis Je größer der Teich ist, desto mehr Material, Arbeitszeit und technische Ausrüstung sind erforderlich.

Auch die Bauweise hat einen großen Einfluss auf den Preis. Man unterscheidet beispielsweise zwischen Naturteichen, Betonteichen und Folienteichen. Besondere Gestaltungsmerkmale wie Wasserfälle, Brücken, Inseln und andere Features können aufwendiger in der Planung sein und sind daher mit zusätzlichen Kosten verbunden.

Hochwertige biologische Filteranlagen und Extras wie Beleuchtung können weitere Kosten verursachen. Ein weiterer Faktor, der bei der Planung nicht vergessen werden darf, ist die Zugänglichkeit des Geländes für Baufahrzeuge. Ist diese erschwert oder die Größe der Baufahrzeuge eingeschränkt, dauert der Bau länger und wird teurer.

Beispielprojekt: Naturpool mit Schwimmzone

Der hier gezeigte Naturpool hat eine Schwimmbereich von 4 x 8 Metern umrandet von einem Regenerationsbereich und verfügt über einen Einstiegsbereich, einen Quellstein, Unterwasserbeleuchtung und 2 natürliche Filterzonen.

Kleineren Naturpool mit weniger Features wählen, damit der Startpreis nicht zu weit vom gezeigten Pool auseinander liegt. (Foto: Dominique Cirstea )

Die Kosten für einen Naturpool beginnen bei ca. 30.000 Euro. Im Durchschnitt liegen die Kosten zwischen 900 und 2500 Euro pro m². Je nach örtlichen Gegebenheiten, Zusatzausstattung und Sonderwünschen kann der Preis variieren.

Kosten sparen beim Bau eines Schwimmteiches

Wenn es um die Planung und Gestaltung eines Schwimmteiches geht, gibt es praktische Wege, wie der angehende Schwimmteichbesitzer Kosten sparen kann. Hier sind einige hilfreiche Tipps:

Optimierte Größe und Form: Eine durchdachte Planung der Größe und Form des Schwimmteiches kann sowohl die Baukosten als auch die langfristigen Instandhaltungskosten reduzieren. Eigenleistung einbringen: Wer handwerklich begabt ist, kann einige Aufgaben in Eigenregie übernehmen und so die Arbeitskosten senken. Dies sollte jedoch immer mit den Auftragnehmern abgestimmt werden, um unnötige oder zusätzliche Arbeiten zu vermeiden. Energieeffiziente Technologien: Die Auswahl energieeffizienter Pumpen und Filtersysteme trägt zur Reduzierung der Betriebskosten bei. Steuerliche Vorteile nutzen: In einigen Fällen könnten Ausgaben für umweltfreundliche Projekte steuerlich absetzbar sein. Daher ist es ratsam, sich bei einem Steuerberater zu informieren. Natürliche Umgebung nutzen: Die natürliche Umgebung geschickt einzubeziehen, anstatt aufwendige Landschaftsgestaltungen zu schaffen, kann die Kosten für Erdarbeiten und Bepflanzung minimieren. Nachhaltige Materialwahl: Hochwertige, langlebige Materialien mögen anfangs etwas teurer sein, können sich aber langfristig positiv auf die Instandhaltungskosten auswirken. Nutzung staatlicher Unterstützung: Es lohnt sich, nach staatlichen Förderprogrammen für nachhaltige Gartengestaltung oder Umweltschutz zu suchen, die möglicherweise einen Teil der Kosten abdecken können.

Ein geschicktes Kostenmanagement bei der Planung und Errichtung eines Schwimmteiches ermöglicht es, ein wunderbares Badeerlebnis zu schaffen, ohne das Budget zu sprengen.

Zusatzkosten und Langzeitpflege eines Schwimmteiches

Die Investition in einen Schwimmteich erstreckt sich nicht nur auf die Bauphase, sondern beinhaltet auch laufende Zusatzkosten und Unterhaltsaufwendungen. Hier sind wichtige Aspekte, die es zu berücksichtigen gilt:

Zusätzliche Kosten:

Wasserpflege Die Qualität des Wassers muss regelmäßig überwacht und bei Bedarf behandelt werden, um ein optimales Badeerlebnis zu gewährleisten. Wartung Damit technische Elemente wie Pumpen, Filteranlagen und Belüftungssysteme reibungslos funktionieren, sollten diese in regelmäßigen Abständen gewartet werden. Reinigung Blätter, Pollen und andere Partikel können den Teich verschmutzen. Eine regelmäßige Reinigung von Oberfläche und Boden ist erforderlich. Reparaturen Eventuelle Reparaturen an Ausrüstung, Teichstruktur oder Umgebungsgestaltung können Kosten verursachen.

Langzeitiger Unterhalt im Vergleich zu Pools

Schwimmteiche zeichnen sich durch eine naturnahe Selbstreinigung aus, die den Bedarf an chemischen Reinigungsmitteln verringert. Dies kann langfristig zu niedrigeren Unterhaltskosten im Vergleich zu herkömmlichen Pools führen. Zudem sind Schwimmteiche energieeffizienter, da sie weniger technische Ausrüstung benötigen. Die natürliche Filtration und der begrenzte Wasseraustausch tragen ebenfalls dazu bei, die Betriebskosten niedrig zu halten.

Es ist ratsam, die laufenden Kosten und den Aufwand für die Pflege eines Schwimmteiches realistisch einzuschätzen und in die langfristige Finanzplanung einzubeziehen. Dies ermöglicht eine anhaltende Freude an Ihrem naturnahen Badeerlebnis.

Fazit: Transparenz bei den Kosten für Ihren Schwimmteich

Die Kosten für einen Schwimmteich sind individuell und hängen von zahlreichen Faktoren ab. Ein Schwimmteich ist jedoch nicht nur eine Investition in Ihre persönliche Wellness, sondern auch in die Schönheit und Nachhaltigkeit Ihres Gartens. Bevor Sie sich für den Bau eines Schwimmteiches entscheiden, empfehlen wir Ihnen, sich von Fachleuten beraten zu lassen und Angebote von verschiedenen Anbietern einzuholen. So können Sie sicherstellen, dass Ihre individuellen Wünsche und Bedürfnisse optimal berücksichtigt werden und Sie langfristig Freude an Ihrem eigenen Naturparadies haben.

Planen Sie Ihren eigenen Schwimmteich und entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten, die Ihnen zur Verfügung stehen. Ein Schwimmteich ist mehr als nur ein Pool – er ist ein Stück Natur, das Ihnen Erholung und Entspannung direkt vor der Haustür bietet. Mit der GaLaBau-Fachbetriebssuche finden Sie schnell und einfach den passenden Betrieb für Ihren Pooltraum in Ihrer Nähe.