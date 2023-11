Außenanlage planen und gestalten: Beispiele und Ideen

Außenanlage eines Hauses

In dieser Außenanlage wurde ein harmonisches Zusammenspiel zwischen Ästhetik und Funktionalität erreicht. Ein zentraler, sorgfältig gepflegter Garten mit einer Vielfalt an Blumen und Stauden bildet das Herzstück. Ergänzt wird dieser durch eine großzügige Terrasse, die genügend Platz für Familienfeiern und Grillabende bietet. Ein kleiner Teich mit einer angrenzenden Sitzecke schafft eine beruhigende Atmosphäre, während ein durchdachtes Beleuchtungskonzept den Garten am Abend in ein stimmungsvolles Licht taucht. Ein Gemüse- und Kräutergarten liefert frische Zutaten für die Küche, während ein eleganter Rosenbogen den Eingang zum Garten schmückt.