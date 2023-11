Ravensburg ist eine historische Stadt in Baden-Württemberg, die für ihr gut erhaltenes mittelalterliches Stadtbild bekannt ist. Sie bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen städtischem Leben und Naturnähe, was sie zu einem attraktiven Wohnort macht. Die gute Infrastruktur, die Bildungseinrichtungen und die Nähe zum Bodensee schaffen eine hohe Lebensqualität.

Wohnsituation in Ravensburg

In Ravensburg ist die Wohnsituation im Jahr 2023 durch eine Reihe von Faktoren geprägt, die den unterschiedlichen Bedürfnissen der Bewohner gerecht werden. Besonders für Senioren bietet die Stadt angenehme Wohnverhältnisse, durch barrierefreie Wohnungen und Seniorenresidenzen, die speziell auf die Bedürfnisse älterer Menschen abgestimmt sind. Aber auch Single- und Kleinwohungen sind gefragt. Insgesamt erfreut sich Ravensburg einer großen Wohnungsnachfrage, die durch das Neubauprojekt „Zum Hüttenberg“ zum Teil bedient werden kann.

Wohnsituation in Torkenweiler

Im Stadtteil Torkenweiler von Ravensburg-Süd entsteht ein spannendes Neubauprojekt namens „Zum Hüttenberg“ mit Baubeginn 2024. Dieses Projekt repräsentiert eine nachhaltige Weiterentwicklung des ehemaligen Standortes des Traditionsunternehmens Probst Obstbau. In enger Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden, wie dem Bauamt und der Naturschutzbehörde, wurde eine umweltverträgliche und zukunftsorientierte Verbauung konzipiert, die den Stadtteil Torkenweiler bereichern soll.

In Ravensburg-Süd erwacht Torkenweiler durch das Neubauprojekt ‚Zum Hüttenberg‛ ab 2024 zu neuem Leben. Umweltverträglich und zukunftsorientiert gestaltet, bereichert es den Stadtteil. (Foto: Fussenegger Wohnbau GmbH )

Die geplante Wohnstruktur ist vielseitig und fügt sich harmonisch in das vorhandene Einfamilienhausumfeld ein. Im Zentrum des Projekts entsteht ein verkehrsberuhigter Innenhof, der einen familiären Außenraum für die Bewohner bietet. Das architektonische Konzept beinhaltet kleingliedrige Wohnhäuser mit Satteldächern, die nach den Vorgaben der Stadt Ravensburg entworfen wurden.

Vor- und Nachteile: Mieten und Kaufen

Das Wohnensemble „Zum Hüttenberg“, welche im Jahr 2024 gebaut wird, bietet verschiedenste Kaufwohnungen an. Allgemein ist die Entscheidung zwischen Mieten und Kaufen oft von persönlichen Umständen und finanziellen Überlegungen abhängig. Hier sind einige Vor- und Nachteile des Mietens und Kaufens von Wohnungen.

Kaufen in Torkenweiler: Vor- und Nachteile

Vorteile des Kaufens Wertsteigerung : Käufer können von einer möglichen Wertsteigerung ihrer Immobilie profitieren, besonders in einem neu entwickelten und gut geplanten Projekt wie „Zum Hüttenberg“. Gerade durch die hohe Inflation bietet ein Eigentum eine gesicherte, steigende Wertanlage.

: Käufer können von einer möglichen Wertsteigerung ihrer Immobilie profitieren, besonders in einem neu entwickelten und gut geplanten Projekt wie „Zum Hüttenberg“. Gerade durch die hohe Inflation bietet ein Eigentum eine gesicherte, steigende Wertanlage. Stabilität : Der Kauf einer Wohnung bietet Stabilität und die Möglichkeit, einen dauerhaften Wohnsitz zu schaffen, der besonders für Familien oder Pensionisten attraktiv ist.

: Der Kauf einer Wohnung bietet Stabilität und die Möglichkeit, einen dauerhaften Wohnsitz zu schaffen, der besonders für Familien oder Pensionisten attraktiv ist. Energieeffizienz: Die Wohnungen im Projekt „Zum Hüttenberg“ sind nach dem kfW 55 EE Standard geplant und werden mit Wärmepumpenheizung und Solarstromproduktion ausgestattet, was zu niedrigeren Energiekosten führt.

Nachteile des Kaufens Hohe Anfangsinvestition : Der Kauf einer Wohnung erfordert eine hohe Anfangsinvestition sowie möglicherweise zusätzliche Kosten für Notar, Makler und Grunderwerbsteuer.

: Der Kauf einer Wohnung erfordert eine hohe Anfangsinvestition sowie möglicherweise zusätzliche Kosten für Notar, Makler und Grunderwerbsteuer. Instandhaltungsverantwortung: Eigentümer sind für die Instandhaltung und Reparaturen ihrer Immobilie verantwortlich, was zusätzliche Kosten und Aufwand bedeutet.

Mieten in Torkenweiler: Vor- und Nachteile

Vorteile des Mietens Flexibilität : Mieter haben die Flexibilität, ihre Wohnsituation leicht zu ändern, was besonders für Singles, Studenten oder Personen mit temporären Arbeitsverträgen attraktiv sein kann.

: Mieter haben die Flexibilität, ihre Wohnsituation leicht zu ändern, was besonders für Singles, Studenten oder Personen mit temporären Arbeitsverträgen attraktiv sein kann. Keine Instandhaltungskosten: Als Mieter entfallen die Sorgen um Instandhaltung und Reparaturen, da diese in der Verantwortung des Vermieters liegen.

Nachteile des Mietens Kein Eigentum: Mieter bauen kein Eigenkapital auf und haben keine Immobilie, die im Wert steigen kann.

Mieter bauen kein Eigenkapital auf und haben keine Immobilie, die im Wert steigen kann. Weniger Individualisierungsmöglichkeiten: Mieter haben weniger Kontrolle über ihre Wohnsituation und müssen sich den Regeln und Bedingungen des Vermieters anpassen.

Immobilienpreise für Neu- und Gebrauchtimmobilien in Ravensburg

In Ravensburg zeigen die Immobilienpreise für Neu- und Gebrauchtimmobilien im Jahr 2022 je nach Lage deutliche Unterschiede. Für Objekte in einfacher Lage war mit einem Durchschnittspreis von 4.706 €/m² zu rechnen. In mittlerer Lage stieg der Preis auf 4.922 €/m² und in guter Lage auf 5.648 €/m².

Es ist jedoch zu beachten, dass diese Preise je nach den spezifischen Eigenschaften der Immobilie variieren können. Faktoren wie das Vorhandensein eines Gartens oder Balkons, das Stockwerk, in dem sich die Wohnung befindet oder die Verfügbarkeit eines Aufzugs im Gebäude können den Endpreis erheblich beeinflussen.

Beispielsweise können Wohnungen in höheren Stockwerken, insbesondere wenn kein Aufzug vorhanden ist, weniger kosten als Wohnungen in niedrigeren Stockwerken. Ebenso können Annehmlichkeiten wie ein Balkon oder ein Garten den Wert einer Immobilie steigern. Es ist daher ratsam, all diese Faktoren bei der Betrachtung der Immobilienpreise und beim Kauf einer neuen Immobilie zu berücksichtigen.

Besonderheiten des Immobilienmarkts in Torkenweiler

Der Immobilienmarkt in Torkenweiler ist durch das Neubauprojekt „Zum Hüttenberg“ gekennzeichnet, das eine breite Palette von Wohnungen bietet, von kleinen Single- oder Studentenwohnungen bis hin zu großen Familienwohnungen. Das Projekt legt einen besonderen Schwerpunkt auf Umweltverträglichkeit und zukunftsorientierte Verbauung. Torkenweiler bietet eine Balance zwischen städtischem Leben und ländlichem Wohnflair, was es zu einem attraktiven Standort für unterschiedliche Zielgruppen macht. Die gute Verkehrsanbindung an die Stadtmitte und die Nähe zum Bodensee erhöhen die Attraktivität des Immobilienmarktes in diesem Gebiet.

Das grüne Neubauprojekt ‚Zum Hüttenberg‛ bietet nachhaltige Wohnlösungen für Singles bis Familien. (Foto: Fussenegger Wohnbau GmbH )

Fazit: Lieber Mieten oder doch Kaufen in Ravensburg?

Die Entscheidung zwischen Mieten und Kaufen in Torkenweiler hängt von persönlichen Präferenzen und finanziellen Umständen ab. Das Neubauprojekt „Zum Hüttenberg“ bietet vielfältige Wohnoptionen, die sowohl Käufern als auch Mietern entgegenkommen. Die gute Verkehrsanbindung und die Balance zwischen städtischem und ländlichem Wohnflair machen Torkenweiler attraktiv für verschiedene Lebensstile. Für den Kauf sprechen außer einer langfristigen Stabilität auch die möglichen Profite durch Wertsteigerungen, während das Mieten mehr Flexibilität bietet. Eine gründliche Abwägung der persönlichen und finanziellen Faktoren ist entscheidend, um die passende Wahl zwischen dem Mieten und Kaufen einer Wohnung in Torkenweiler zu treffen.