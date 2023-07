Keramik, Naturstein, Elementstein oder Dekton - welche Küchenarbeitsplatte darf es in der neuen Traumküche sein? Neben der reinen Funktionalität und Pflegeleichtigkeit spielt auch das Design in der modernen Küche eine entscheidende Rolle. Sie prägt nicht nur das Erscheinungsbild, sondern beeinflusst auch maßgeblich die Arbeitsabläufe und Effizienz beim Kochen. Wir haben mit dem Küchenexperten Alexander Becker von Plana Ravensburg über die verschiedenen Materialien gesprochen.

Naturstein – Eleganz trifft beeindruckende Vielseitigkeit

Natursteinarbeitsplatten sind zweifellos die Klassiker und begeistern mit ihrer zeitlosen Eleganz. Die Palette an verfügbaren Natursteinen ist beeindruckend und umfasst Materialien wie:

Marmor

Granit

Schiefer

und mehr

Jeder Naturstein bringt seine eigene einzigartige Maserung, Farbe und Textur mit sich, was Natursteinarbeitsplatten zu echten Unikaten macht. „Natursteinarbeitsplatten sind eine zeitlose Wahl für Ihre Küche. Die faszinierende Vielfalt an Natursteinen ermöglicht es Ihnen, eine Arbeitsplatte zu wählen, die Ihre individuelle Persönlichkeit und Ihren Stil widerspiegelt", erklärt Alexander Becker vom Plana Küchenhaus in Ravensburg.

Küchenarbeitsplatten aus Naturstein gibt es verschiedenen Varianten. Von geledert bis hin zu gebürstet. (Foto: BAUEN & WOHNEN )

Dabei haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Oberflächen-Finishes: Die gelederte Oberfläche verleiht Ihrer Küche rustikalen Charme und eine natürliche Atmosphäre. Die satinierte Oberfläche hingegen punktet mit einer dezenten, leicht matten Optik und sorgt für eine elegante Note in Ihrer Küche. Wer auf glänzende Akzente steht, wird die polierte Oberfläche lieben, die nicht nur ästhetisch ansprechend ist, sondern auch äußerst pflegeleicht und hygienisch. Für einen charmanten Landhausstil bietet sich die geflammte und gebürstete Oberfläche an, die nicht nur Halt bietet, sondern auch ein gemütliches Ambiente schafft.

Elementstein – Grenzenlose Kreativität

Wenn Sie Ihrer Küche eine persönliche Note verleihen möchten, dann ist Elementstein die perfekte Wahl. „Mit Elementsteinarbeitsplatten können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen und eine einzigartige Küche gestalten, die Ihren persönlichen Stil perfekt widerspiegelt. Die Vielfalt an Farben, Mustern und Texturen ist beeindruckend und eröffnet Ihnen unzählige Möglichkeiten für Ihre Traumküche", so Küchenexperte Alexander Becker.

Bei Elementstein handelt es sich um künstlich hergestellte Arbeitsplatten, die in ihrer Optik und Textur echtem Naturstein ähneln. Die Herstellung erfolgt durch das Pressen und Brennen von Sand und Acryl, wodurch glatte und äußerst pflegeleichte Oberflächen entstehen. Der große Vorteil von Elementstein ist seine Robustheit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Belastungen und Kratzern.

Küchenarbeitsplatten aus Elementstein haben eine große Designauswahl. (Foto: BAUEN & WOHNEN )

Doch das Besondere an Elementstein ist die grenzenlose Kreativität, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Arbeitsplatte individuell zu gestalten. Von sanften Farbverläufen über markante Muster bis hin zu speziellen Texturen - Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Elementsteinarbeitsplatten sind ästhetisch ansprechend, langlebig und äußerst vielseitig, wodurch sie sich ideal für moderne Küchendesigns eignen.

Keramik – Die Königin der Härte und Pflegeleichtigkeit

Keramikarbeitsplatten zeichnen sich durch ihre außerordentliche Härte und Beständigkeit aus. Im Gegensatz zu anderen Materialien sind sie nahezu unempfindlich gegen Kratzer, Hitze und Flecken. Dank ihrer porenfreien Oberfläche sind Keramikarbeitsplatten besonders hygienisch und lassen sich mühelos reinigen. Essig, Öle und Würze haben hier keine Chance, Flecken zu hinterlassen. Moderne Drucktechniken ermöglichen außerdem individuelle Muster und Dekore auf Keramikarbeitsplatten, was Ihre Gestaltungsfreiheit erheblich erweitert.

Keramik als Küchenarbeitsplatte - hart in der Beschaffenheit, einfach in der Pflege. (Foto: BAUEN & WOHNEN )

Darüber hinaus erlaubt Keramik nahtlose Einbauoptionen für Spülbecken und Kochfelder, wodurch eine ästhetische und harmonische Küchenfläche entsteht. Alexander Becker über Keramik: „Keramikarbeitsplatten sind die optimale Wahl für alle, die eine robuste und pflegeleichte Küche wünschen. Die Möglichkeit, individuelle Designs zu drucken, gibt Ihnen die Freiheit, Ihre Küche nach Ihren Vorstellungen zu gestalten.“

Dekton – Die Kombination aus Robustheit und Design

Und zu guter Letzt dürfen wir die neueste Innovation im Bereich der Küchenarbeitsplatten nicht vergessen - Dekton. Dekton ist eine hochmoderne Materialinnovation, die durch das Pressen und Sintern von Rohstoffen wie Glas, Quarz und Porzellan hergestellt wird. Das Ergebnis ist eine außergewöhnlich robuste und hitzebeständige Arbeitsplatte, die den täglichen Herausforderungen in der Küche mühelos standhält.

Dekton ist eine hochmoderne Materialinnovation, die durch das Pressen und Sintern von Rohstoffen wie Glas, Quarz und Porzellan hergestellt wird (Foto: BAUEN & WOHNEN )

Obendrein bietet Dekton eine beeindruckende Vielfalt an Designs und Farben, die Ihre Küche in eine wahre Designoase verwandeln können. Die Kombination aus Robustheit und Ästhetik macht Dekton zu einer herausragenden Wahl für moderne Küchen. „Dekton ist zweifellos die Königin unter den Küchenarbeitsplatten. Mit seiner außerordentlichen Härte und den vielfältigen Designoptionen wird Ihre Küche zu einem wahren Meisterwerk", erklärt Küchenexperte Alexander Becker vom Plana Ravensburg.

Wahl der Arbeitsplatte hängt von eigenen Bedürfnissen ab

Die Wahl der richtigen Küchenarbeitsplatte hängt von Ihren individuellen Bedürfnissen, Ihrem Stil und Ihren Anforderungen an Funktionalität und Ästhetik ab. Naturstein bietet zeitlose Eleganz und Vielseitigkeit, Elementstein eröffnet grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten, Keramik begeistert mit Härte und Pflegeleichtigkeit, und Dekton vereint beeindruckende Robustheit mit herausragendem Design.

Lassen Sie sich von Experten beraten und treffen Sie eine wohlüberlegte Entscheidung, um Ihre Küche in ein harmonisches und stilvolles Kochparadies zu verwandeln. Egal, ob klassische Eleganz, individuelle Kreativität oder außergewöhnliche Robustheit - die Welt der Küchenarbeitsplatten hält die perfekte Lösung für Sie bereit.