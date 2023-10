Apfelbaum & Co. schneiden im Herbst - So geht's!

Ruhezeit der Pflanzen

Im Herbst treten die meisten Pflanzen in eine Ruhephase ein, in der sie weniger Nährstoffe benötigen. Der Schnitt verursacht daher weniger Stress für die Pflanzen. Das Herbstlaub fällt ab, was es leichter macht, kranke oder tote Äste zu erkennen und zu entfernen. Dies ist entscheidend für die Prävention von Krankheiten.