Von großformatigen Fliesen über naturgetreue Holzoptik bis hin zu kreativen Flair-Elementen für Ihr Bad und Wohnbereich. Fliesen sind heute mehr als nur ein funktionales Element. Tauchen Sie ein in die Welt der Fliesen und erfahren Sie auch von Experten, wie Sie Ihre Räume virtuell planen und schon vor dem Bau betreten können.

Aktuelle Fliesen Trends: Von Großformat bis Holzoptik

Sie sind auf der Suche nach neuen Ideen, um Ihre Wohnräume aufzufrischen? Fliesen sind die perfekte Möglichkeit, Ihrem Zuhause eine frische Note zu verleihen. Egal ob groß oder klein, matt oder glänzend, Fliesen bieten eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten, die Ihr Zuhause in eine Wohlfühloase verwandeln.

"Die Trends zeigen deutlich, dass großformatige Fliesen weiterhin sehr gefragt sind. Dabei setzen viele Kunden auf die Verbindung von ästhetischer Optik und praktischen Eigenschaften. Fliesen in Holzoptik erfreuen sich ebenfalls großer Beliebtheit, da sie die Natürlichkeit von Holz mit der Robustheit von Fliesen kombinieren", erklärt Fliesenexperte Thomas Reichel von Franz Gaissmaier in Tettnang.

Fliesen in Holz- oder Parkettoptik sind absolut im Trend. (Foto: BAUEN & WOHNEN )

Unterschiede beim Material: Wandfliesen und Bodenfliesen

Bevor wir in die Welt der Fliesen Trends eintauchen, werfen wir einen Blick auf die grundlegenden Unterschiede beim Material. Es gibt zwei Arten von Fliesen: Wandfliesen und Bodenfliesen. Wandfliesen bestehen aus weicherem Material und werden bei niedrigeren Temperaturen gebrannt, während Bodenfliesen härter gebrannt sind, was sie besonders widerstandsfähig macht. Zusätzlich gibt es die Unterscheidung zwischen nicht rektifizierten Kanten (gerundete Kanten) und rektifizierten Kanten (scharfe Kanten). Letztere ermöglichen laut Thomas Reichel das präzises Verlegen mit schmalen Fugen.

Der anhaltende Trend zu Großformaten

In den letzten Jahren zeigte sich ein klarer Trend zu immer größeren Fliesenformaten. Und dieser Trend hält auch in 2023 an! Großformatige Fliesen, wie beispielsweise 1,20 m x 1,20 m oder 60 cm x 1,20 m, erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit. Diese Fliesen verleihen Ihren Räumen ein modernes und großzügiges Ambiente. Doch auch kleine Formate für die Wandgestaltung erleben eine Gegenbewegung und bieten kreative Gestaltungsmöglichkeiten.

Fliesen in Holzoptik: Natürlich und vielseitig

Für alle, die die Gemütlichkeit von Holz lieben, aber die praktischen Eigenschaften von Fliesen schätzen, sind Fliesen in Holzoptik die ideale Wahl. Dank moderner Fertigungsmethoden sind diese Fliesen kaum von echtem Holz zu unterscheiden. Ob einheitliches Holzdekor oder lebendige Strukturen – die Möglichkeiten sind vielfältig. Experten betonen, dass Fliesen in Holzoptik nach wie vor zu den angesagtesten Trends gehören.

Fliesen mit teils knalligen Farben und Motiven sind als Wandfliesen sehr beliebt. Oft in Kombination meiner einer einfarbigen Bodenfliese. (Foto: BAUEN & WOHNEN )

Kreative Wandgestaltung mit Fliesen

Die Wandgestaltung spielt eine entscheidende Rolle für das Gesamtbild eines Raumes. Hierbei sind großformatige Wandfliesen mit auffälligen Dekorationen im Trend. Solche Fliesen werden oft repräsentativ eingesetzt, beispielsweise in Bädern oder hinter Waschtischen. Kombiniert mit neutralen Grundfliesen entstehen harmonische Kontraste. Florale Motive und kräftige Farben setzen dabei individuelle Akzente.

"Die Vielfalt der Fliesen ermöglicht es uns, wirklich individuelle Raumkonzepte zu gestalten. Großformatige Wandfliesen mit dekorativen Elementen sind eine großartige Möglichkeit, einen Raum zum Hingucker zu machen", erklärt Thomas Reichel von Franz Gaissmaier.

Fliesen in Natursteinoptik stammen heute meistens aus dem Drucker. So lassen sich mit dem 3D-Effekt alle möglichen Muster und Oberflächen herstellen. (Foto: BAUEN & WOHNEN )

Natürliche Eleganz mit Natursteinoptik

Für Liebhaber des traditionellen und ruhigen Stils bietet sich die Natursteinoptik an. Hier stehen Fliesen zur Verfügung, die die natürliche Schönheit von Stein nachbilden. Dank moderner Technologie sind Fliesen in Natursteinoptik von echten Steinen kaum zu unterscheiden. Neben klassischen Oberflächen sind auch hochglanzpolierte Varianten im Trend, die dem Raum eine besondere Tiefenwirkung verleihen.

Virtuelle Planung für realistische Ergebnisse

"Mit den neuesten Technologien können wir unseren Kunden ein realistisches Bild ihrer neuen Räume vermitteln und so eine maßgeschneiderte Gestaltung ermöglichen", schildert Thomas Reichel die Erfahrungen der Kunden mit der virtuellen Badplanung.

Durch die virtuelle Badplanung können Kunden ihre Räume schon erleben, bevor sie gebaut werden. BAUEN & WOHNEN (Foto: BAUEN & WOHNEN )

Dank moderner Technologie können Sie Ihre Räume bereits vor dem Bau virtuell betreten. Die Verwendung von VR-Brillen ermöglicht es Ihnen, den Raum in seiner tatsächlichen Dimension zu erleben. Eine professionelle Planung ist der Schlüssel zu einem gelungenen Ergebnis. Sie können nicht nur virtuell sehen, sondern auch die Haptik der Fliesen erleben, was für eine umfassende Entscheidungsfindung unerlässlich ist.

Fliesen Trends für ein stilvolles Zuhause

Egal, ob Sie auf der Suche nach großformatigen Fliesen, Fliesen in Holzoptik oder kreativen Wandgestaltungen sind, die Fliesen Trends 2023 bieten für jeden Geschmack die passende Lösung. Mit einer professionellen Planung und den neuesten Technologien können Sie Ihr neues Zuhause schon vor dem Bau virtuell erleben. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und gestalten Sie Ihre Räume mit den faszinierenden Möglichkeiten der Fliesenwelt!