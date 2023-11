Es knistert im Kamin, die Flammen tanzen wild umher und sorgen für absolute Gemütlichkeit im Wohnraum. Ein loderndes Kaminfeuer verleiht Ihrem Zuhause eine warme, einladende Atmosphäre. Aber was steckt genau dahinter? Ist es wirklich so einfach, wie Holz in den Kamin zu legen und anzuzünden? In diesem Artikel werden wir Ihnen alle Schritte zeigen, um ein Kaminfeuer wie ein Profi zu entfachen. Von der Auswahl des richtigen Holzes bis hin zum geschickten Anzünden - erfahren Sie, wie Sie die Wärme und den Charme eines Kaminfeuers in vollen Zügen genießen können.

Die Frage: Was sind die häufigsten Fehler, die Menschen beim Anzünden ihres Kamins machen? - beantworten wir im Voraus.

Ein häufiger Fehler laut unserer Expertin Karin Schulz ist, zu viel Holz auf einmal zu verwenden. Ein schnelles Feuer mit hohen Temperaturen ist der Schlüssel, um Schadstoffe zu verbrennen. Das gelingt am besten, wenn Sie die Holzstapelmethode verwenden.

Schritt 1: Die richtige Vorbereitung für das Feuer

Die Vorbereitung ist der Schlüssel zum Erfolg, wenn es darum geht, ein perfektes Kaminfeuer zu entzünden. Unsere Expertin Karin Schulz von Schulz Kachelöfen in Rastatt, die sich seit Jahren mit Kaminfeuern auskennt, betont: „Es gibt viele Schritte, die Sie beachten sollten, um sicherzustellen, dass Ihr Feuer lange und effizient brennt.“

Luftzufuhr nicht vergessen: Zunächst einmal ist es wichtig, sicherzustellen, dass Ihr Kamin über eine Luftklappe verfügt, um die Zufuhr von Frischluft zu ermöglichen.

Die richtige Holzanordnung: Hier kommt der erste überraschende Tipp unserer Expertin: Ein Holzfeuer brennt immer von oben nach unten. Legen Sie also das große Holz zuerst nach unten in den Feuerraum.

Kleinholz für schnelle Verbrennung: Die Expertin empfiehlt, Holzstücke mit etwa sechs Zentimetern Durchmesser zu verwenden. Das Kleinholz wird nach und nach auf das große Holz gelegt, um eine hohe Temperatur im Feuerraum zu erreichen.

Hier gehts ausführlichen Video zum Kamin anzünden.

Schritt 2: Die richtigen Hilfsmittel für den Unterschied

Ein weiterer entscheidender Faktor für ein erfolgreiches Kaminfeuer sind die Hilfsmittel, die Sie verwenden. Karin Schulz hat einen Geheimtipp, den Sie vielleicht noch nicht kennen: „Ich verwende Anzündhölzer, die mit Bienenwachs getränkt sind. Diese brennen nicht nur unglaublich lange, sondern sind auch eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Anzündhilfen.“

Schritt 3: Das Anzünden - die Magie beginnt

Jetzt sind Sie bereit, das Kaminfeuer zu entzünden. Unsere Expertin empfiehlt die Verwendung von Streichhölzern oder Feuerzeugen, je nach Vorliebe. Halten Sie die Flamme unterhalb des Holzanordnungsstapels und beobachten Sie, wie das Feuer schnell und langanhaltend entfacht wird.

Schritt 4: Die Pflege des Kaminfeuers

Sobald Ihr Kaminfeuer brennt, ist es wichtig, es zu pflegen, um die Gemütlichkeit aufrechtzuerhalten. Unsere Expertin rät: „Fügen Sie nach einer gewissen Zeit Holzscheite hinzu, sobald sich unten im Feuerraum nur noch Glut befindet oder frühestens, wenn nur noch kleine Flammen lodern.“

Öffnen Sie die Kaminscheibe vorsichtig, um frische Luft zuzulassen. Legen Sie das Holz behutsam auf die bereits brennenden Flammen, um unschöne Risse zu vermeiden.