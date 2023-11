Weihnachtsdeko 2023: Trends und Tipps

Die besinnliche Weihnachtszeit steht vor der Tür und es ist an der Zeit, das Zuhause festlich zu schmücken. In diesem Artikel möchten wir Ihnen den Scandiavian Serenity Look vorstellen, der eine ruhige und dennoch festliche Atmosphäre schafft. Mit einer sanften Farbpalette aus Champagner, Weiß und Gold sowie dekorativen Weihnachtskugeln und nachhaltigen Papierdekorationen können Sie eine besondere Stimmung in Ihrem Zuhause zaubern und sich auf die bevorstehenden Feiertage einstimmen.

Skandinavische Gelassenheit: Der Serenity Look

Der Skandinavien Serenity Look zeichnet sich durch seine sanften Farben und natürlichen Materialien aus. Die Farbpalette umfasst Champagner, Weiß, Taupe und Gold, die eine ruhige und harmonische Atmosphäre schaffen. Durch den Einsatz von Holz und Papier wird zudem eine natürliche Note erzeugt, die das skandinavische Flair perfekt widerspiegelt. Mit diesem Look können Sie eine entspannte und gemütliche Atmosphäre schaffen, die zum Verweilen und Genießen einlädt.

Der Scandiavian Serenity Look besticht durch seine sanfte Farbpalette in der Weihnachtsdekoration. (Foto: BAUEN & WOHNEN )

Dekorative Weihnachtskugeln aus Glas

Highlight am Tannenbaum sind dekorative Christbaumkugeln aus Glas. Im Trend: glitzernde und funkelnde Streifen oder Ornamente, die für das Besondere am Christbaum sorgen. Sie lassen sich gut mit Farbtönen wie Taupe kombinieren und verleihen dem Baum einen festlichen Glanz. Die edlen Glasornamente sind zeitlos und können Jahr für Jahr wiederverwendet werden, was sie zu einer nachhaltigen und stilvollen Wahl macht.

Zarte Farbtöne q Tolle Strukturen q Glitzernde Akzente q Gold mit Perlenakzenten q Marmorierte Glitzerkugeln q Wie in Glitter gezuckert q

Nachhaltige Papierdekorationen

Immer mehr Menschen legen Wert auf Nachhaltigkeit, auch bei der Weihnachtsdekoration. Im Serenity Look finden sich daher auch nachhaltige Papierdekorationen. Einige Hersteller bieten Weihnachtsbäume und Weihnachtsengel aus Papier an, die in verschiedenen Farben, darunter auch Champagner, Rot, Weiß, Gold und Silber, erhältlich sind. Diese Papierdekorationen sind nicht nur umweltfreundlich, sondern auch wandelbar und vielseitig einsetzbar. Ob als Tischdeko, Aufsteller oder größere frei stehende Raumdekoration - mit den nachhaltigen Papierdekorationen können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen und eine individuelle Weihnachtsdekoration gestalten.

Nachhaltigkeit als Trend

Nachhaltigkeit ist nicht nur im Alltag ein wichtiges Thema, sondern auch in der Weihnachtsdekoration. Hersteller setzen vermehrt auch beim Verpacken auf nachhaltige Materialien und vermeiden den Einsatz von Plastik. Papier wird als Alternative verwendet, da es umweltfreundlich. Mit dem Skandinavischen Look können Sie nicht nur eine stilvolle und gemütliche Atmosphäre schaffen, sondern auch einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.

Traditionelle Elemente

Auch traditionelle Elemente sind immer im Trend. Nussknacker sind jetzt allerdings nicht mehr nur rot, sondern auch in anderen Farben erhältlich.

Ob als Dekoration auf dem der Fensterbank, als Tischdekoration oder als Blickfang auf einer Kommode - die Nussknacker verleihen eine nostalgische Note und erinnern an die traditionelle Weihnachtszeit. Den Nussknacker gibt es in diesem Jahr auch in trendigem Schwarz, oder champagnerfarben. Geschäftsführer Michael Grossmann von Grossmann Friedrichshafen

So traditionell wie modern - der Nussknacker ist immer im Trend (Foto: BAUEN & WOHNEN )

Aber auch typische Formen wie Tannenzapfen dürfen in der Weihnachtsdekoration nicht fehlen. Sie gibt es mittlerweile in allen Farben, ob Creme, Silber oder Pastellfarben.

Klassisch und chic q Rot passt immer q Transparent und filigran q

Pastelltöne

Pastellfarbenen Nuancen sind farbliche Ausreißer, die eine besondere Aura erschaffen. Wer sich für diesen „Candy Look“ entscheidet, kann ihn sich auch kraftvoll für einen weißen Kunstbaum mit Puderschnee auf den Nadeln entscheiden. Und spätestens hier stellt sich die Frage – Plastiktanne oder doch echte nordische Tanne mit Originalduft? Bei den Kerzen geht der Trend ganz klar zur LED Flamme.

LED-Kerzen als Trend

LED Kerzen sehen aus wie echte Kerzen, selbst die Flammen gibt es mit flackerndem Effekt. Vorteil aber: sie verursachen keinen Brand. Denn in der Adventszeit und zum Jahreswechsel brennt es häufiger als in den anderen Monaten des Jahres.

Rund um Weihnachten und Silvester nehmen die Feuerschäden regelmäßig zwischen 40 und 50 Prozent zu. Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV)

LED Kerzen sind sicherer und langlebiger als herkömmliche Kerzen und sorgen dennoch für eine stimmungsvolle Beleuchtung. Mit den LED-Kerzen können Sie eine warme und gemütliche Atmosphäre schaffen, ohne sich um die Brandgefahr oder das Ausgehen der Kerzen kümmern zu müssen. Und teilweise sind sie sogar mit einem integrierten Timer ausgestattet.

Überall erstrahlen LED Lichter zur Weihnachtszeit in allen Formen und nachhaltig. (Foto: BAUEN & WOHNEN )

Mit dem Skandinavien Serenity Look in Champagner und Gold können Sie eine ruhige und dennoch festliche Atmosphäre in Ihrem Zuhause schaffen. Durch die Verwendung von sanften Farben, dekorativen Weihnachtskugeln und nachhaltigen Papierdekorationen wird Ihre Weihnachtsdekoration zu einem besonderen Highlight.

Lassen Sie sich von unseren Tipps und Ideen inspirieren und genießen Sie eine entspannte Vorweihnachtszeit, in der Sie sich in Ihrem festlich geschmückten Zuhause rundum wohlfühlen können.