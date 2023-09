Wie werden Digitalisierung und Künstliche Intelligenz (KI) die Arbeitswelt verändern und was heißt das für die Beschäftigten im Land? Professor Dr. Klaus Mühlhahn, Präsident der Zeppelin Universität (ZU) in Friedrichshafen, sieht enorme Chancen, erwartet aber auch „große Schmerzen“.

Um den Standort Deutschland stand es schon einmal besser. Es fehlt an Wettbewerbsfähigkeit, Veränderungswillen und Digitalisierung. Wird uns die Jugend — die sogenannte Gen Z — retten? Die sitzt ja gerade bei Ihnen in den Hörsälen.

Unter den jungen Menschen gibt es unheimlich viel Potenzial. Bei ihnen besteht der große Wille, sich einzubringen, sich zu engagieren. Aber die Gen Z ist auch ganz eindeutig eine Generation, die sehr wählerisch ist. Für sie muss eine berufliche Tätigkeit auch sinnhaft sein. Das heißt, der Job muss auch mit ihren Werten in Einklang stehen.

Welche Werte sind das?

Ein ganz großes Thema ist die Inklusion. Arbeitgeber dürfen keinesfalls diskriminierend auftreten — im Hinblick auf Hautfarbe, Religion oder Geschlecht. Es gibt in der Gen Z auch ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsbewusstsein — und auch ein ganz klares Bekenntnis zur Nachhaltigkeit in all ihren Formen.

Die Debatten, die nur die Work–Life–Balance in den Vordergrund rücken, werden dieser Generation nicht gerecht. Klaus Mühlhahn

Zudem ist der Wunsch sehr stark ausgeprägt, dass man mit der eigenen Tätigkeit zur Verbesserung dieser Dinge beitragen möchte. Die Gen Z will nicht mehr beruflichen Erfolg des reinen Erfolgs wegen oder wegen des wirtschaftlichen Erfolgs, sondern sie will etwas Positives bewirken — die Welt verbessern. Aber dafür ist diese Generation dann auch bereit, sehr vieles zu tun.

Es gibt ja vielfach einen kritischen Blick. Etwas zugespitzt formuliert, will die Gen Z direkt eine hohe Bezahlung, am liebsten eine Vier–Tage–Woche und sie wechselt ständig den Arbeitgeber. Ist da etwas dran?

Da ist vieles übertrieben. Die einzelnen Generationen werden immer auch etwas überspitzt dargestellt. Bei den Babyboomern oder der Generation X hat sich auch nicht immer alles nur um die Karriere gedreht. Klar ist aber auch: Der Gen Z sind Themen wie Work–Life–Balance, Sinnstiftung und ein gutes Leben zu führen ausgesprochen wichtig.

Dahinter steht auch der Wunsch, so zu leben, dass die Ressourcen unserer Erde geschont werden. Von daher will die Gen Z ausreichend Freizeit in der Region, in der man lebt, und nicht immer nur monatelang durcharbeiten, um dann für zwei Wochen ans andere Ende der Welt fliegen zu können. Das steckt dahinter. Die Debatten, die nur die Work–Life–Balance in den Vordergrund rücken, werden dieser Generation nicht gerecht.

Also Zeit ist ihnen wichtiger als Statussymbole?

Ganz genau. Und insofern kann man auch nicht sagen, diese Generation ist verwöhnt oder zu anspruchsvoll. Sie hat einfach eine andere Vorstellung davon, wie sie ihr Leben und die Arbeit organisieren will. Da setzen sie einfach andere Akzente. Ich bin aber davon überzeugt, dass auch diese Generation extrem leistungsbereit und auch leistungsfähig ist.

Was kann die Generation Z besonders gut?

Sie interessiert sich sehr für das Internet und die digitale Welt. Wir haben an unserer Universität viele Start–up–Gründungen, die mit Internet und Plattform-Ökonomie zu tun haben und die zum Teil auch sehr erfolgreich sind. Es gibt eine sehr große Bereitschaft, neue Technologien zu nutzen — bis hin zur Künstlichen Intelligenz. Viele Start–ups nutzen diese Technologien, verbinden diese dann aber mit Ideen der Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit.

Zum Beispiel?

Wir haben an der ZU ein Start–up, das es mittels einer digitalen Plattform ermöglicht, benutzte Kleidung und Gegenstände weiterzuverkaufen und so wiederzuverwenden. In dieser Generation steckt eine Menge Innovation. Diese soll aber möglichst auch der Gesellschaft nutzen und nicht nur einem selbst.

Deutschlandweit gesehen ist es um Start–ups ja nicht sonderlich gut bestellt. Fehlt in unserem Land der Mut, die Gründermentalität?

Das würde ich jetzt nicht sagen. Es gibt mehr Gründungen als man denkt — auch und gerade bei uns in der Bodensee–Region. Die Ideen sind da. Die Schwierigkeiten liegen häufig woanders. Die Start–ups brauchen Beratung, wie gute Ideen in nachhaltig funktionierende Geschäftsmodelle überführt werden können, sie brauchen Kapital und auch die richtige Organisation. Daran mangelt es viel häufiger als an den Ideen.

Die ZU gilt auch als eine Führungskräfteschmiede. Wie sind Vertreter der Gen Z, wenn sie eine Führungsrolle einnehmen?

Die jungen Menschen sind auch in ihrer Führungsposition sehr werteorientiert, und sie sind Teamplayer. Die Gen Z sucht eher flache Hierarchien und sehr flexible Organisationsformen, in denen man in Teams sehr intensiv und gut zusammenarbeiten kann. Die Gen Z hat ein ganz anderes Führungsverständnis: teamorientierter, werteorientierter, flexibler und viel weniger formalistisch. Von daher sind sie gute Führungskräfte.

Passt dies besonders gut in die neue Wirtschaftswelt?

Ja, es gibt ja schon länger Unternehmen wie Google und Apple, die ein neues Führungsverständnis etabliert haben und damit sehr erfolgreich sind. Sie sind schneller, agiler und kreativer — und so der „klassischen Firmenorganisation“ weit überlegen.

Die Arbeitswelt steht vor einem epochalen Umbruch. Was heißt das? Worauf wird es in Zukunft ganz besonders ankommen?

Der epochale Umbruch ist eindeutig technologiegetrieben, aber auch durch die Globalisierung. Praktisch kein Unternehmen kann es sich erlauben, sich rein regional oder auch nur national aufzustellen. Jeder Arbeitnehmer konkurriert und kooperiert heute mit anderen Arbeitnehmern, die über den gesamten Globus verteilt sind.

Das heißt aber nicht, dass dieser Umbruch nicht auch mit sehr großen Schmerzen verbunden sein wird. Klaus Mühlhahn

Es gibt Teams, die über die ganze Welt verstreut sind — eine enorme Herausforderung an die interkulturelle Kompetenz der Menschen. In großen Unternehmen ist Englisch längst die Hauptsprache, da gibt es keine rein deutschen Teams mehr.

Wie sieht der technologische Umbruch aus?

Das ist vor allem die KI, die ja enorme Fortschritte macht. Ganze Berufsbilder werden sich stark verändern, es werden auch Berufe verschwinden, neue werden hinzukommen. Das ist ein fundamentaler Umbruch.

Wird das eher Chance oder eher Risiko sein?

Jedes Risiko ist auch mit Chancen verbunden. Das war auch in der Vergangenheit so: Jeder Technologieschub hat alte Technologien verschwinden lassen. Neue Technologien haben aber auch immer wieder ganz neue Bedarfe geschaffen. Das werden wir auch jetzt so sehen.

Das heißt aber nicht, dass dieser Umbruch nicht auch mit sehr großen Schmerzen verbunden sein wird. Die Menschen, die ihre Arbeitsplätze verlieren, werden darin sicher keine Chance sehen — sie werden nicht so ohne weiteres in die neuen Jobs gehen können. Das wird eine große gesellschaftliche und politische Herausforderung werden, die man heute noch gar nicht erkannt hat. Das muss man durch Bildung und Ausbildung unterstützen. Aufklärung, Ausbildung und Veränderungsbereitschaft werden hier ganz wichtig sein.

Kommt KI vielleicht gerade richtig — in Zeiten des Fachkräfte– und Arbeitskräftemangels?

Leider wahrscheinlich nicht. Denn gerade die Berufe, in denen es heute schon einen Mangel gibt, können überwiegend nicht so einfach von KI ersetzt werden. Alles, was am Menschen stattfindet — von der Pflege über die medizinische Behandlung bis zu dem, was im Klassenzimmer passiert.

Wie blicken Ihre Studenten auf das Thema?

Die Studierenden sehen KI im Moment überwiegend positiv. Sie setzen die Technologie auch ein. Sie sehen die Chance, wertvolle Informationen zu generieren, zu sortieren und zu verarbeiten. Dabei wird die KI sehr hilfreich sein. Die Menschheit hat in den vergangenen fünf Jahren mehr Daten produziert als in der gesamten Menschheitsgeschichte davor. Das wird in ähnlicher Geschwindigkeit weitergehen. Das kann man ohne KI gar nicht mehr verstehen und bewältigen.

Was bedeutet das für die Uni?

Die ZU arbeitet gerade an einem Papier, wie KI verantwortungsvoll eingesetzt werden kann. Komplett untersagen können wir es ohnehin nicht. Wir müssen da auch selbst noch viel dazulernen. Die ZU ist zudem dabei, neue Lehrstühle zu besetzen, die sich damit befassen, KI und ihre Einsatzmöglichkeiten zu erforschen.

Was sind aus Ihrer Sicht die Megatrends der kommenden Jahrzehnte? Wie gut ist Deutschland darauf vorbereitet?

Die Megatrends sind die bereits erwähnte Digitalisierung und die absolute Notwendigkeit, den Klimawandel abzumildern, die Umweltzerstörung einzugrenzen. Das ist eine riesige Herausforderung. Dazu kommt der Trend der globalen Arbeitsteilung — also die Frage, woher beziehen wir welche Rohstoffe, wovon machen wir uns abhängig. In keinem dieser drei Bereiche ist Deutschland wirklich gut aufgestellt.

Das heißt?

Wir haben uns als ehemaliger Exportweltmeister viel zu lange und zu sehr auf die offenen Märkte verlassen, obwohl schon seit Jahren klar war, dass diese nicht für immer so offen bleiben werden. Was wird denn aus dem deutschen Wirtschaftsmodell, wenn andere Märkte sich mehr und mehr schließen? Darüber sind sich bisher viel zu wenige Gedanken gemacht worden. Dazu haben wir in der Digitalisierung einen riesigen Rückstand.

Und in der Nachhaltigkeit? Sind wir da nicht besser?

In der politischen Debatte sind wir relativ weit — aber technologisch liegen wir ebenfalls im Rückstand. Die Solarindustrie gibt es hier nicht mehr. Die Windradindustrie steht stark unter Druck. Große neue Erfindungen im Bereich Nachhaltigkeit gibt es derzeit nicht. Die Wasserstoff–Technologie, die ja in Deutschland erfunden worden ist, ist längst abgewandert. In keinem Bereich ist Deutschland wirklich gut auf die Zukunft vorbereitet.

Warum sind andere besser?

Nach der letzten großen Krise um die Jahrtausendwende gab es ja die Reformen der Agenda 2010. Durch diese zum Teil schmerzhaften Anpassungen gab es eine unglaubliche Boomphase — 15 sehr, sehr gute Jahre. In dieser Zeit hat man sich aber zu sehr auf dem Erfolg ausgeruht und sich auf die bestehenden Konzepte verlassen. Man sieht das ja in der deutschen Autoindustrie, die den Umstieg auf die Elektro–Mobilität komplett verschlafen hat.

Können Sie auch etwas Optimismus verbreiten?

Es gibt durchaus Grund zum Optimismus. Aus Krisen kommen auch immer wieder kreative neue Lösungen. Aber es wird erstmal ein umfangreicher und anstrengender Umbau notwendig sein. Wir sind immer noch ein wohlhabendes Land mit einer guten Wissensbasis, einer guten Wissenschaft und auch guter Bildung und Ausbildung. Aber jetzt muss etwas passieren. Der Wandel muss nun geschafft werden.