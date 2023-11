Seit Dezember 2013

Bezirksleiter der IG Metall BW

Der 57-jährige Roman Zitzelsberger ist seit Dezember 2013 Bezirksleiter der IG Metall Baden-Württemberg. Zuvor war er zehn Jahre Erster Bevollmächtigter der IG Metall in Gaggenau. Bereits im Alter von 22 Jahren begann der gebürtige Badener seine Laufbahn als Gewerkschaftssekretär bei der IG Metall. Den Kontakt zur IG Metall fand Zitzelsberger während seiner Ausbildung zum Maschinenschlosser im damaligen Daimler-Benz Werk in Gaggenau.

In seiner Zeit als Bezirksleiter hat Zitzelsberger die baden-württembergische sowie die bundesweite Tarifpolitik maßgeblich mitbestimmt. In den Tarifrunden 2015, 2018 und 2022 gelangen ihm als Verhandlungsführer in Baden-Württemberg die Pilotabschlüsse für die rund 3,9 Millionen Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie bundesweit. Darunter der wegweisende Tarifabschluss 2018, der den sogenannten T-ZUG eingeführt hat: die Möglichkeit für Beschäftigte, anstatt Geld zusätzliche freie Tage zu bekommen. Darüber hinaus konnte unter Zitzelsberger die Tarifbindung für mindestens 10.000 dual Studierende in Baden-Württemberg erreicht werden sowie in Zeiten einer hohen Inflation neben Entgelterhöhungen auch die Inflationsausgleichsprämie durchgesetzt werden, die viele andere Branchen übernommen haben.