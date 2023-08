Zinssorgen belasten Dax

Zins– und damit auch Konjunktursorgen haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt weiter fest im Griff. Der Leitindex Dax notierte am Donnerstagmittag 0,16 Prozent im Minus bei 15.764,38 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen büßte 0,69 Prozent auf 27.624,54 Punkte ein. Das Eurozonen–Leitbarometer EuroStoxx 50 verlor 0,44 Prozent.

Die Anteilsscheine von Adidas legten um ein Prozent zu. Laut einem Bericht des TV–Senders CNBC–TV18 ist der Schuhkonzern Bata in Gesprächen mit Adidas über eine Zusammenarbeit in Indien. Die Gespräche seien in einem fortgeschrittenen Stadium und der Rahmen der Kooperation zeichne sich ab, heißt es demnach unter Berufung auf informierte Personen. Aktien von Bata India stiegen in Mumbai um fast sechs Prozent.

Abseits der großen Indizes stiegen die Papiere von Aumann um knapp ein Prozent und profitierten damit von einem zuversichtlichen Kommentar der Privatbank Berenberg. Der Spezialmaschinenbauer mit Fokus auf Elektromobilität sei ein frühzyklisches Unternehmen und eine Wette auf das erwartete hohe Wachstum in diesem Bereich, schrieb Analystin Yasmin Steilen. Aumann dürfte in den kommenden Quartalen vom Versuch europäischer Autobauer profitieren, Marktanteile im Bereich E–Fahrzeuge zurückzugewinnen.