Nach dem Umbau ist vor dem Umbau: Der Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen stimmt seine Beschäftigten angesichts der Herausforderungen in der Branche auf einen fortwährenden Wandel der Unternehmensstrukturen ein. „Die Zukunft der ZF–Standorte hängt von der Wettbewerbsfähigkeit ab“, sagte Finanzchef Michael Frick am Mittwoch anlässlich der Präsentation der Halbjahreszahlen des Konzern.

In der Vergangenheit habe man mit den Arbeitnehmervertretern an vielen Standorten bereits sogenannte Zielbilder vereinbart. In denen ist festgehalten, mit welchen Produkten und Investitionen Beschäftigung mittel– und längerfristig gesichert werden kann. Doch wo das nicht möglich sei, so Frick, müsse man auch an „Kapazitätsanpassungen, Verlagerungen und schlimmstenfalls Schließungen denken“. Es komme darauf an, Gelder gezielt in Zukunftstechnologien zu lenken und ZF in ein schnell agierendes Technologieunternehmen mit flachen Hierarchien umzubauen.

Zielvereinbarung für Friedrichshafen „in der zweiten Jahreshälfte“

Bei der Antwort auf die Frage, was das für den Standort Friedrichshafen und die dort beschäftigten rund 10.000 Mitarbeiter bedeutet, blieb Frick vage. Man sei in Gesprächen mit den Arbeitnehmervertretern und wolle in der zweiten Jahreshälfte eine entsprechende Vereinbarung abschließen. „Das ist alles auf einem sehr konkreten Weg“, sagte der Manager. Zuletzt hatte ZF nach Angaben des Betriebsrats ein klares Bekenntnis zum Standort Friedrichshafen abgegeben.

In einem mit der Geschäftsleitung erarbeiteten Eckpunktepapier bleibe Friedrichshafen der Leitstandort für Nutzfahrzeugantriebe, egal welcher Art. Maßgabe sei jedoch die Wettbewerbsfähigkeit des Nutzfahrzeug–Bereichs, in dem in Friedrichshafen rund 5.500 Beschäftigte arbeiten. Noch in Arbeit sei ein Eckpunktepapier für die Konzernzentrale sowie die ZF–Bereiche Forschung, Entwicklung und autonome Transportsysteme in Friedrichshafen mit insgesamt rund 4.500 Beschäftigten, hieß es damals.

Angriff chinesischer Wettbewerber

All das ist aber nur ein Zwischenschritt. Denn die Zukunftssicherung, die Mitte 2020 im Tarifvertrag Transformation beschlossen wurde, gilt bis 2025, an machen Standorten bis 2026. Dann aber geht es mit der Transformation in Richtung Elektromobilität erst richtig los. Was das für die deutschen Standorte heißt? Offen. „Wir tragen ZF und den Interessen der Arbeitnehmer Rechnung“, versprach Frick am Mittwoch, skizzierte aber gleichzeitig ein Wettbewerbsumfeld, das an Schärfe noch einmal deutlich zunehmen dürfte.

Damit meint der ZF–Manager insbesondere neue Wettbewerber aus dem Reich der Mitte, die rasant Marktanteile gewinnen. Aktuell würden chinesiche Autobauer die europäischen Märkte noch mit Exporten erobern. Doch das werde nicht so bleiben. „Die werden in die Region kommen und Standorte aufbauen. Dem werden wir uns stellen müssen und schauen, was das für unsere Standorte heißt“, sagte Frick.

Dabei steht der Konzern verglichen mit anderen großen Zulieferern noch recht gut da. In den vergangenen Jahren hat sich ZF durch Zukäufe gestärkt, kann heute alle wesentlichen Technologien in den Bereichen Antrieb und Fahrwerk anbieten. Die Transformation in Richtung Elektromobilität muss das Stiftungsunternehmen, anders als mancher Wettbewerber, nicht fürchten. Allerdings lasten die Zukäufe bis heute schwer auf der ZF–Bilanz. Die Verschuldung des Konzerns ist im ersten Halbjahr gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum sogar leicht gestiegen — auf 11,5 Milliarden Euro. Ein Klotz, der im aktuellen Zinsumfeld und angesichts einer recht schmalen operativen Rendite von vier Prozent schwerer wird.

Zahlreiche Verkäufe und Neuordnungen im Geschäftsportfolio

„Strikte Kostendisziplin“ und die „Fokussierung auf Kerngeschäftsfelder“ seien deshalb das Gebot der Stunde, um auch weiterhin in ertragsstarke und zukunftsweisende Technologien investieren zu können, erklärte Frick. Dass es ZF damit ernst meint, zeigen die zahlreichen Verkäufe und Neuordnungen im Geschäftsportfolio des Konzerns in den vergangenen Monaten: Ende 2022 wurde die Luftfahrt–Sparte abgegeben.

Zuletzt trennte man sich von Anteilen am Ingenieurdienstleister Asap und am Beratungsunternehmen Tsetinis. Die beiden Divisionen für Pkw–Fahrwerktechnik und aktive Sicherheitstechnik werden zu einer neuen, schlagkräftigeren Einheit zusammengelegt. Der Bereich passive Sicherheitstechnik (Airbags) wird auf eigene Füße gestellt — man hofft auf den Einstieg externer Investoren.

Auch das Geschäft mit autonomen Shuttles wird ausgegliedert, um „strategische Handlungsoptionen zu gewinnen“, wie Frick betont. Dahinter steckt das Eingeständnis, dass die Sparte — trotz funktionierender Pilotstrecken wie in Rotterdam — sehr kapitalintensiv und weit weg von positiven Ergebnisbeiträgen ist. Die Kommunen seien bei Investitionen in die Technologie „sehr zögerlich“, gestand der ZF–Finanzchef ein. Zuletzt meldete das Unternehmen den Einstieg von Foxconn bei der Achsmontage– Sparte. Mit dem Erlös aus dem Anteilsverkauf will man Schulden abbauen.

Zweites Halbjahr soll besser werden

Damit sieht sich Finanzchef Frick auch auf „gutem Weg“ — trotz des zuletzt wieder leicht gestiegenen Schuldenbergs. Der Manager schob das auf „saisonale Effekte“. Das zweite Halbjahr, so seine Prognose, bringe eine deutliche Entlastung bei den Finanzmitteln. Auch im operativen Geschäft baut ZF auf die kommenden Monate und hält trotz schleppender Autokonjunktur an seinen Erlös– und Margenzielen für das Gesamtjahr fest. In Zahlen heißt das: 45 Milliarden Euro Umsatz und eine operative Rendite zwischen 4,7 und 5,2 Prozent. Letztere Kennzahl, so Frick, „vermutlich am oberen Ende“.