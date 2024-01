Paukenschlag am frühen Mittwochabend: Der Autozulieferer ZF hat angekündigt, dass das Stoßdämpferwerk des Konzerns im nordrhein-westfälischen Eitorf aller Voraussicht nach bis spätestens Ende 2027 geschlossen werden soll. Ein möglicher Investor für den knapp 700 Mitarbeiter zählenden Standort ist abgesprungen, wie ein ZF-Sprecher am Mittwoch auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ bestätigte.

Die Produktion in Eitorf lasse sich aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht wettbewerbsfähig umsetzen, teilte das Friedrichshafener Unternehmen mit. Die Belegschaft wurde demnach bereits am Dienstag darüber informiert. Es sei zwar noch kein „finaler Beschluss“ gefasst worden, aber im Raum stehe eine „schrittweise Reduzierung des Standorts und dessen Schließung bis spätestens Ende 2027“, sagte der ZF-Sprecher. Erst Mitte Dezember hatte ZF bekanntgegeben, das Werk in Schalke-Gelsenkirchen mit insgesamt 200 Mitarbeitern bis zum Jahresende 2024 zu schließen.

Verhandlungen zum Interessensausgleich laufen

Der ZF-Konzern, der sich in einer umfassenden Transformation vom Getriebebauer zum Technologiekonzern mit Fokus auf den E-Antrieb befindet, hatte bereits im September 2022 mitgeteilt, dass die Produktion in Eitorf sukzessive verlagert und das Werk stillgelegt werden solle. Zuletzt hatte es allerdings Gespräche mit einem potenziellen Investor für den Aufbau eines neuen Geschäfts am Standort ohne ZF-Beteiligung gegeben. Da aber eine Prüfung selbst unter optimistischen Annahmen keine wirtschaftlich tragfähige Perspektive für den Standort ergeben habe, habe der potenzielle Investor eine Absage erteilt, hieß es weiter.

Nun würden die bereits laufenden Verhandlungen zu einem Interessensausgleich und über einen Sozialplan fortgeführt, teilte das Unternehmen mit. „Trotz eines hohen Automatisierungsgrades und der Ansiedlung neuer Produkte schreibt der ZF-Standort Eitorf seit mehreren Jahren rote Zahlen“, erklärte der Sprecher. Auch künftig sei „keine positive Entwicklung zu erwarten“, da der Preisdruck durch Wettbewerber immer weiter steige. Konkurrenten fertigten bereits seit Längerem an Standorten mit günstigeren Kostenstrukturen.