In den vergangenen Wochen dominierte ZF in der Öffentlichkeit mit Meldungen über einen groß angelegten Stellenabbau in Deutschland. Vom Unternehmen selbst war dazu bislang wenig Konkretes zu hören. Im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ nimmt die neue Personalvorständin Lea Corzilius nun Stellung und trennt Fakt von Fiktion.

Frau Corzilius, 12.000 sagen die einen Betriebsräte, 18.000 sagen die anderen - wie viele Stellen werden tatsächlich bis Ende des Jahrzehnts wegfallen bei ZF?

Wir haben unterschiedliche Szenarien berechnet, je nachdem, wie viele neuen Projekte wir bei ZF in den nächsten Jahren gewinnen können. Die genannten 12.000 Stellen sind schlichtweg die Abgänge durch Renteneintritt und die Fluktuation bis zum Ende der Dekade - kein konkret geplanter Stellenabbau. Einer von fünf Mitarbeitern wird in Rente gehen. Bis 2030 werden wir definitiv nicht mehr auf dem gleichen Beschäftigungsniveau liegen, wie wir es heute tun.

Was sind die Hauptgründe dafür?

Das liegt unter anderem an der geringeren Wertschöpfung beim Bau von E-Antrieben gegenüber konventionellen Getrieben und an der notwendigen Produktivitätssteigerung, die die Kunden von uns erwarten. Vor allem der Aspekt der Wettbewerbsfähigkeit ist ganz entscheidend für uns, um auch in Zukunft erfolgreich sein zu können. Deshalb wird es unsere Aufgabe sein, bis Ende 2025 sechs Milliarden Euro an Kosten einzusparen.

„Mein Ziel ist, Arbeitsplätze zu sichern – wir dürfen aber nicht die Augen vor Themen wie Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit verschließen“, sagt ZF-Personalvoständin Lea Corzilius. (Foto: Nilkas Martin )

Wie sollen diese sechs Milliarden Euro reingeholt werden?

Wir realisieren die Summe über den Materialeinkauf - unser größter Ausgabenposten, über mehr Produktivität in der Produktion, über Forschungs- und Entwicklungsausgaben, über Verwaltungskosten und am Ende des Tages auch über Investitionskosten.

Sind also die im Raum stehenden 12.000 Stellen doch übertrieben?

Das ist ein Szenario. Es gibt auch andere Szenarien. Entscheidend ist, die Personalabgänge der kommenden Jahre intelligent zu managen - etwa durch interne Qualifikation anstatt durch externe Neubesetzungen. Das machen wir schon heute.

Klappt das halbwegs?

Ja, das klappt gut. Ich habe - am Rande bemerkt - auch ein ganz eigenes Interesse daran, dieses Unternehmen mit meinen Kollegen erfolgreich in die Zukunft zu führen. Beim Bäcker und Metzger - überall wo ich hingehe - treffe ich ZF-Mitarbeiter, und das ist für mich ein Ansporn, so zu arbeiten, dass sie und ich auch in Zukunft stolz darauf sein können, für dieses Unternehmen zu arbeiten. Wir sind nach wie vor überzeugt vom Standort Deutschland.

Ist der Standort nicht viel zu teuer?

Ja, wir haben die Energiekrise, ja, wir haben hohe Lohnkosten, aber wir haben auch Ideen und Erfindergeist. Kosten sind durchaus ein Aspekt am Standort Deutschland - vor allem, wenn man in allen Bereichen am teuersten ist. Wir dürfen uns aber auch nicht in einen fortwährenden Abwärtsstrudel begeben und uns unentwegt erzählen, wie schlecht die Welt und unser Standort ist.

Wir haben sehr gute Beispiele dafür, dass es möglich ist, Projekte für Deutschland zu gewinnen. Lea Corzilius

Wir haben sehr gute Beispiele dafür, dass es möglich ist, Projekte für Deutschland zu gewinnen. Ein Beispiel: die Entwicklung und Produktion des Nutzfahrzeuggetriebes Traxon - direkt hier vor der Haustür. Was wir in Deutschland brauchen, sind Flexibilität, Ideen und Einsatz. Mein Ziel ist, Arbeitsplätze zu sichern - wir dürfen aber nicht die Augen vor Themen wie Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit verschließen.

Wie ist die Stimmung in der Belegschaft? Geht die Angst um?

Natürlich schürt die aktuelle Situation Ängste. Wir erleben extreme Zeiten. Das kann man nicht so einfach vom Tisch wischen. Im sechsten Jahr der Krise liegt die Transformation hin zur Elektromobilität immer noch zum großen Teil vor uns.

Wir wollen verantwortungsvoll mit dem Wandel umgehen. Es gibt aber auch einzelne Standorte - etwa Eitorf und Gelsenkirchen -, die nachhaltig nicht wettbewerbsfähig sind. Lea Corzilius

Wir wollen verantwortungsvoll mit dem Wandel umgehen. Es gibt aber auch einzelne Standorte - etwa Eitorf und Gelsenkirchen -, die nachhaltig nicht wettbewerbsfähig sind. Da wollen wir ehrlich und transparent sein. Es gibt auch harte Entscheidungen, die wir treffen müssen.

Wie kann dieser schmerzhafte Wandel gelingen?

Da sehe ich bei ZF die Stärke der Sozialpartnerschaft. Wir wollen mit den Arbeitnehmervertretern definieren, wo es hingeht bis Ende der Dekade. Wir wollen die Weichen für einen möglichen Tarifvertrag „Transformation 2.0“ stellen, der dann auch klar definiert, wo wir uns bis dahin sehen.

Wie nehmen Sie Gesamtbetriebsrats-Chef Achim Dietrich wahr? Er hat zuletzt ja ganz schön gepoltert.

Herr Dietrich und seine Kollegen aus dem Gesamtbetriebsrat stehen mit Herzblut hinter dem Unternehmen. In der Sozialpartnerschaft gibt es auch Reibung - und die gehört dazu. Aber man kann einen sehr guten Dialog finden, das wollen und müssen wir auch tun.

Sind die Äußerungen des Betriebsrats nur Theaterdonner oder belastet das auch nachhaltig das interne Klima?

Das Jahr 2023 hat gezeigt, dass bei ZF Entscheidungen getroffen werden, dass wir Wahrheiten auf den Tisch bringen und auch konsequent sind. Das spiegelt sich sicher in solchen Aktionen wider. Und dass der Betriebsrat in solch einer Situation sagt, „auch wir haben eine Stimme“, ist sein gutes Recht.

Ob es nun das Richtige ist, mit einer Szenarien-Zahl an die Öffentlichkeit zu gehen, möchte ich an dieser Stelle nicht beurteilen. Über die Art und Weise kann man sicher diskutieren. Ich bin mir aber sicher, dass wir zu einem konstruktiven Dialog finden werden.

Achim Dietrich sagte jüngst im Interview mit unserer Zeitung: „Belegschaft und die Führungskräfte brauchen Ziele und Orientierung, wo die ZF in drei oder fünf Jahren stehen wird“. Wo wird denn ZF in fünf Jahren stehen?

Die gesamte Branche steht vor der Herausforderung der Transformation - ZF hat dabei noch die Besonderheit einer Schuldenlast von über zehn Milliarden Euro, von der wir uns befreien müssen. Wir wollen die Reise hin zum globalen Technologiekonzern konsequent fortsetzen - mit einem Portfolio, das deutlich klarer aufgestellt ist als bisher.

Dabei ist der Fokus auf Ertragsstärke ausgerichtet. Zukünftig werden wir noch gezielter in die einzigartige Aufstellung von ZF investieren, denn nur ZF ist stark bei Nutzfahrzeugen, Pkw, der Industrietechnik und im Aftermarket.

ZF ist bekanntlich ein Stiftungsunternehmen, das zum größten Teil der Stadt Friedrichshafen gehört. Wie wirkt sich diese Eigentümerstruktur auf Ihre Arbeit aus?

Eine Eigentümerstruktur, die praktisch auf ewig angelegt ist, erlaubt einem schon, gewisse unternehmerische Entscheidungen anders zu diskutieren als es in einem börsennotierten Unternehmen der Fall wäre. Wir können langfristiger denken und planen. Das ist ein großer Vorteil. Wir sind sehr zufrieden mit der Eigentümerstruktur.

Frau Corzilius, Sie haben im Dezember Zwillinge bekommen. Wie funktioniert der Alltag zwischen Top-Management und Familie?

Jeder sollte das Lebensmodell wählen können, das er möchte. Ja, vielleicht ist meines da ein wenig extremer. Eine Kollegin aus China hat mich jüngst angerufen und begeistert gesagt: Wer hat denn schon das Privileg, gleichzeitig eine Familie zu haben und solch einen Job?

Das ist doch großartig. So sehe ich es auch - auch wenn ich nachts um drei durchaus auch mal vergesse, wie großartig das ist. (lacht) Kinder zu haben, schärft sicher nochmals die Perspektive - gerade, wenn man an Dekarbonisierung und Nachhaltigkeit denkt oder an die Ausgestaltung der Arbeitswelt der Zukunft.