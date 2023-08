Über die Idee sind vor ein paar Jahren ein Vorstandsvorsitzender und ein Aufsichtsratschef des Stiftungsunternehmens gestolpert. Angesichts hoher Schulden schließt der Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen derzeit aber nicht mehr aus, mit Hilfe eines Börsengangs an frisches Geld zu kommen. Konkret geht es bei den Überlegungen um die Division Passive Sicherheitstechnik, die derzeit planmäßig aus dem Konzern herausgelöst wird.

Schon vor zehn Monaten hatte ZF die Verkaufspläne für die Sparte öffentlich gemacht, die intern Division R heißt, vor allem Sicherheitsgurte und Airbags fertigt, profitabel ist und im Jahr 2022 einen Umsatz von 4,5 Milliarden Euro erzielt hat. Allgemein hatte man mit dem Verkauf oder dem Einstieg eines einzelnen Investors gerechnet.

„Alle Optionen offen“

Bei der Vorstellung der Halbjahreszahlen allerdings sagte ZF–Finanzvorstand Michael Frick Anfang August zum möglichen Deal: „Wir halten uns dabei alle Optionen offen und streben bei einer möglichen Transaktion ein für den Kapitalmarkt günstiges Zeitfenster an.“ Ein Börsengang ist somit offenbar auch Teil der Überlegungen.

„Wir halten uns alle Optionen offen“: ZF-Finanzvorstand Michael Frick. (Foto: ZF )

Dass ZF den Gewinnbringer, der weltweit 35.000 Mitarbeiter hat, überhaupt loswerden will, hängt mit der Verschuldung des Konzerns zusammen. Für die Übernahme der Konzerne TRW (2015) und Wabco (2020), die aus dem einstigen Getriebespezialisten ZF einen kompletten Fahrzeug–Systemanbieter gemacht hat, brauchte der Zulieferer die Hilfe der Banken.

Fast 11,5 Milliarden Euro Schulden

Zum Halbjahr 2023 stand ZF mit fast 11,5 Milliarden Euro in der Kreide — angesichts gestiegener Zinsen und hoher Investitionskosten wegen der Elektro–Transformation und der Digitalisierung der Automobilindustrie eine Herausforderung.

Präsentationsfahrt: der externe Pre-Crash-Airbag von ZF. (Foto: ZF )

Offiziell teilt der Konzern mit, dass er sich „auf Investitionen in Unternehmensbereichen, die besonders von der Transformation im Automobilsektor betroffen sind“, konzentriere. „Diese sind notwendig, um den Konzern zukunftssicher aufzustellen.“ Um der Division organisches Wachstum zu ermöglichen und dafür notwendige Investitionen zu realisieren, „öffnet ZF den Bereich Passive Sicherheitstechnik für Investoren“, sagt ein Unternehmenssprecher. „Das Kerngeschäft von ZF wird dadurch nicht geschwächt.“

Wir stehen nicht unter Zeitdruck Ein ZF-Sprecher

Ein Verkauf oder Teilverkauf an einen Investor ist nach wie vor nicht ausgeschlossen, ebensowenig der Gang an die Börse. Man sei tatsächlich für alle Möglichkeiten offen, so der ZF–Sprecher. „Wichtig ist festzuhalten: Wir stehen nicht unter Zeitdruck und werden nur Schritte ergreifen, die sorgsam abgewägt und zum Vorteil des Konzerns sowie der Division Passive Sicherheitstechnik mit ihren Mitarbeitern und Standorten sind.“

Wie man hört, ist die Autoindustrie durchaus daran interessiert, dass es neben dem schwedisch–amerikanischen Konzern Autoliv auch künftig einen zweiten, großen Zulieferer für Airbags und Gurte gibt.

„Den Preis bestimmt der Markt“

Zum Kaufpreis wollte sich ZF nicht äußern: „Den Preis bestimmt der Markt.“ Beobachter gehen bei einem Komplettverkauf von einem Milliardenbetrag aus, der aber unterhalb des jüngsten Jahresumsatzes von 4,5 Milliarden Euro liegen dürfte. Auch in puncto Terminplan hält sich der Konzern bedeckt. „Genaue Zeitpunkte zu nennen, wäre derzeit noch spekulativ“, sagt der Sprecher.

Die Zentrale des ZF-Division Passive Sicherheit sitzt in Alfdorf (Rems-Murr-Kreis). (Foto: ZF )

Für die vier deutschen Standorte Alfdorf, Aschaffenburg, Aschau und Laage und ihre 3500 Beschäftigten haben sich ZF, Betriebsrat und IG Metall auf Eckpunkte für Überleitungsvereinbarungen geeinigt. „Damit sichern wir den Arbeitnehmern zu, dass auch nach einem Carve–Out die bestehenden Regelungen und Arbeitsbedingungen weitgehend unverändert bleiben. Zudem wurde ein Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen bis 2026 vereinbart“, sagt Carolin Hefner, Personalleiterin der Division Passive Sicherheitstechnik.

„Möglichst hohe Sicherheit“

Achim Dietrich, Vorsitzender des Gesamtbetriebsrat, erklärt, dass er die betroffenen Kolleginnen und Kollegen, die zu einem guten Teil mit der Übernahme von TRW im Jahr 2015 zu ZF kamen, am liebsten im Konzern halten würde. Für den Fall des Verkaufs oder des Börsengangs habe man aber dafür gesorgt, dass es für die Belegschaft auch in den dann folgenden zwei Jahren „möglichst hohe Sicherheit gibt“. Der vereinbarte Tarifvertrag hierzu werde potenzielle Interessenten, die mit der deutschen Mitbestimmung fremdelten, eher nicht zum Kauf bewegen.

Weit mehr als nur Fahrerairbags: Der externe Pre-Crash-Airbag von ZF zündet bereits vor einem unvermeidlichen Unfall. (Foto: ZF )

Bevor es soweit ist, muss die Division R komplett aus dem ZF–Konzern herausgelöst und als eigenständiges Unternehmen aufgestellt werden: eigene IT, eigene Buchhaltung, eigene Kommunikation, eigene Rechtsform. „Hier liegen wir im Zeitplan und werden die wichtigsten Schritte bis Ende des Jahres umgesetzt haben“, sagt der ZF–Sprecher.

Stiftung einst gegen Börsengang

Giorgio Behr und Stefan Sommer werden all das mit Interesse verfolgen. Der damalige Aufsichtsratschef und sein Vorstandsvorsitzender, die im Jahr 2017 im Streit ihre Posten verlassen haben, sind auch an der Idee gescheitert, mit Hilfe eines Börsengangs die Übernahme von Wabco zu finanzieren.

Der ZF–Haupteigentümer Zeppelin–Stiftung, der zur Stadt Friedrichshafen gehört, hatte sich damals erfolgreich gegen solche Pläne gestemmt. Die Zeiten haben sich offenbar geändert. Kommentieren wollte die Stiftung - wie bei Anfragen zum operativen Geschäft üblich - den Sinneswandel nicht.