Der Zeppelin–Konzern hat seine Strategischen Geschäftseinheiten Baumaschinen (SGE Baumaschinen) zum 7. Juli umstrukturiert. Mit den beiden SGEs Baumaschinen Deutschland/Österreich und Baumaschinen International fokussiere sich der Konzern auf individuelle Markt– und Kundenbedürfnisse, heißt es in der Mitteilung. Diese hätten sich zuletzt auch aufgrund des Krieges in der Ukraine und dem Rückzug des Konzerns aus Russland verändert.

Kunden der Märkte Deutschland und Österreich würden besonders hohe Anforderungen an Technik, flächendeckenden Service und Ersatzteillogistik stellen. „In der Kundengruppe der internationalen Märkte sind die Branchen Mining, Öl und Gas und die Anforderungen an Maschinengrößen, kundennahe Serviceeinrichtungen und technische Ausstattung ausschlaggebend“, sagte Geschäftsführer Fred Cordes. Durch die Umstrukturierung richte sich der Zeppelin–Konzern strategisch auf die unterschiedlichen Regionen aus.

Erfahrenes Personal an der Spitze

„Um weiterhin leistungsstarke Lösungen für unsere Kunden zu bieten, werden wir unsere Geschäftsaktivitäten von nun an in zwei — statt bisher drei — SGEs Baumaschinen bündeln“, sagt Peter Gerstmann, Vorsitzender der Geschäftsführung des Zeppelin–Konzerns. Die bislang bestehende SGE Zentraleuropa gehe in den beiden neuen SGEs auf.

In der SGE International sollen künftig alle verbleibenden Verpflichtungen um die Abwicklung der Aktivitäten in Russland sowie das Geschäft mit Bau– und Landmaschinen in Armenien, Dänemark, Polen, Schweden, der Slowakei, Tadschikistan, Tschechien, Turkmenistan, der Ukraine und Usbekistan zusammengefasst werden.

Mit Holger Schulz, zuletzt Geschäftsführer von Zeppelin Russland, und Stanislav Chládek, Geschäftsführer Zeppelin CZ, habe der Konzern zwei erfahrene Führungskräfte für die Positionen als Leiter der SGE Deutschland/Österreich und der SGE International gefunden. Strukturveränderung und den einhergehenden Veränderungen in den Verantwortlichkeiten hatte der Aufsichtsrat der Zeppelin GmbH in einer außerordentlichen Sitzung am 6. Juli zugestimmt.