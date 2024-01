Zahl der Pleiten erreicht Höchstwert

Im Dezember ist die Zahl der Unternehmensinsolvenzen stark angestiegen. Dies geht aus dem Insolvenztrend des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) hervor. Demnach gingen im Vormonat insgesamt 1078 Unternehmen insolvent. Das seien zehn Prozent mehr als im November 2023 und knapp ein Viertel mehr als im Dezember des Vorjahres. Insgesamt habe die Zahl der Firmenpleiten 24 Prozent über dem Dezember-Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019 gelegen und sei somit auch im Vor-Pandemie-Vergleich hoch. Laut IWH war es der höchste Wert für einen Dezember seit Beginn der Insolvenztrend-Datenerfassung im Jahr 2016.

Neben hohen Energie- und Rohstoffkosten sowie steigenden Personalausgaben ist der Grund für die zunehmend schwierige Lage der Unternehmen ein verändertes Zinsumfeld. Um die Inflation zu bekämpfen, haben Notenbanken weltweit die Leitzinsen angehoben, was Liquidität aus den Märkten nimmt. Die Banken gestalten ihre Kreditvergabe restriktiver, die Finanzierungskosten für Unternehmen steigen. Im Niedrigzinsumfeld der Vorjahre wurden die fundamentalen Produktivitätsprobleme vieler Firmen nicht sichtbar, weil sie sich selbst praktisch kostenlos mit Liquidität versorgen konnten. In einem Umfeld steigender Zinsen ist das nicht mehr möglich. Immer mehr dieser Unternehmen geraten deshalb in eine Schieflage, viele Arbeitsplätze sind dadurch akut gefährdet.

Nicht das Ende steigender Zahlen

„Die hohen Werte im Dezember markieren nicht das Ende steigender Insolvenzzahlen“, sagte Steffen Müller, Leiter der IWH-Abteilung Strukturwandel und Produktivität sowie der dort angesiedelten Insolvenzforschung. Allerdings läge das Insolvenzgeschehen auch bei moderat ansteigenden Pleitezahlen historisch immer noch in einem normalen Bereich. Es gibt noch keine offiziellen Daten zur Anzahl der Firmenpleiten für das Gesamtjahr 2023. Deshalb ist für den historischen Vergleich derzeit nur eine grobe Schätzung möglich. Die Wirtschaftsforscher aus Halle gehen von 11.597 Firmenpleiten aus, wie aus den Rohdaten des jüngsten Insolvenztrends hervorgeht. Diese Zahl beinhaltet aber nur Kapital- und Personengesellschaften. Diese machen in der Regel mehr als 90 Prozent der betroffenen Arbeitsplätze und 95 Prozent der Forderungen aus, weswegen sie volkswirtschaftlich am wichtigsten sind.

Die offizielle Zahl der sogenannten Regelinsolvenzen beinhaltet zudem gesamtwirtschaftlich weniger relevante Gruppen wie Kleinstunternehmen, privat haftende Gesellschafter oder Einzelunternehmer. Laut IWH macht die Zahl der Personen- und Kapitalgesellschaften weniger als die Hälfte der Regelinsolvenzen aus. Somit könnte man grob schätzen, dass die Zahl der Regelinsolvenzen für das Jahr 2023 bei über 23.000 liegen wird, vielleicht auch deutlich darüber.

25.000 Firmenpleiten pro Jahr wären eine Normalisierung

Diese Zahl kann man nun in einen historischen Vergleich setzen: Seit Mitte der 1990er-Jahre liegt die Zahl der Unternehmensinsolvenzen pro Jahr in Deutschland bei über 25.000, in den frühen 2000er-Jahren gingen jährlich sogar bis knapp 40.000 Firmen pleite. Erst mit Beginn der Niedrigzinspolitik der EZB begann diese Zahl zu sinken: 2014 lag sie erstmals wieder unter 25.000 - 2020 (15.841) und 2021 (13.993) waren bei Firmenpleiten die tiefsten Stände seit Einführung der Insolvenzordnung im Jahr 1999 erreicht.

Ursächlich dafür war im Wesentlichen die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht für Unternehmen. Sie war im März 2020 zur Abfederung der Folgen der Corona-Maßnahmen eingeführt worden und hatte bis Ende April 2021 Bestand. Eine Steigerung auf Zahlen um die 25.000 Firmenpleiten pro Jahr wäre also eher eine Normalisierung, die mit der Normalisierung des Zinsumfeldes einhergeht.