Worauf Verkäufer auf Ebay und Co. ab sofort achten müssen

Die alten Klamotten der Kinder, die doppelt gekauften Konzertkarten oder die nicht genutzte Stadtwohnung: Das Verkaufen, Anbieten und Vermieten von Konsumgütern, Tickets und Immobilien bei Plattformen wie Vinted, Kleinanzeigen und Airbnb erfreut sich großer Beliebtheit.

Durch das 2023 eingeführte Plattformen-Steuertransparenzgesetz müssen diese Anbieter bis Ende März unter gewissen Bedingungen Daten von Verkäufern an die Finanzämter melden. Wir erklären, wer in Zukunft mit Briefen vom Finanzamt rechnen muss.

Was genau ist das Plattformen-Steuertransparenzgesetz?

Das Plattformen-Steuertransparenzgesetz (kurz PStTG) verpflichtet Online-Marktplätze wie Ebay, Kleinanzeigen, Vinted, Airbnb oder auch Etsy, die Daten ihrer Anbieter künftig an die Finanzämter weiterzugeben. Das betrifft lediglich Nutzer, die mindestens 30 Artikel angeboten oder mehr als 2000 Euro erwirtschaftet haben. Diese werden dann mit ihren Daten wie Name, Geburtsdatum, Anschrift und Steuer-Identifikationsnummer an die Behörden weitergeleitet.

Sind alle Nutzer betroffen?

Zunächst sind alle Nutzer, die auf solchen Plattformen Verkäufe tätigen und eine der beiden Hürden (30 Transaktionen oder 2000 Euro) überschreiten, betroffen. Plattformen können dabei aber nur Daten zu Transaktionen sammeln, die über deren Bezahlfunktionen getätigt werden, wie ein Sprecher von Kleinanzeigen auf Anfrage mitteilt: „Wir erlangen in der Regel keine Kenntnis darüber, ob sich Anbieter und Interessent einig werden, es also tatsächlich zu einem Kauf/Verkauf kommt.“

Wer seine alte Espresso-Maschine also für 2500 Euro bar zwischen Tür und Angel verkauft und Kleinanzeigen dabei nur als Kommunikations-Plattform nutzt, wird erst gar nicht erfasst. Aber auch beim Verkauf über die Kleinanzeigen-Bezahlfunktion „Sicher bezahlen“ kann der Verkäufer durchatmen. Denn: „Bei privaten Verkäufen von Gegenständen des täglichen Gebrauchs besteht keine Steuerpflicht“, sagt Andrea Schmid-Förster, stellvertretende Landesvorsitzende des Bundes der Steuerzahler Baden-Württemberg, auf Anfrage.

Auf welche Verkäufer zielt das Gesetz dann ab?

„Das Gesetz ist ein Kontrollinstrument, um herauszufinden, wo Steuerhinterziehung stattfindet“, erklärt Florian Köbler, Bundesvorsitzender der Deutschen Steuer-Gewerkschaft, im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Solche Fälle bestehen dann, „wenn ein Gewerbebetrieb vorliegt, also am Markt selbstständig und nachhaltig gehandelt wird und eine Gewinnerzielungsabsicht vorliegt“, so Köbler. Dies sei bei privaten Verkäufen aber meist nicht der Fall, da gebrauchte Artikel im Normalfall für weniger verkauft werden als bei der Anschaffung.

Eine Ausnahme besteht beim sogenannten Spekulationsgeschäft. Wer beispielsweise Eintrittskarten innerhalb eines Jahres mit Gewinn weiterverkauft, ist steuerpflichtig, so Schmid-Förster, jedoch erst, wenn der Gewinn pro Jahr 600 Euro übersteigt. Dann müssen diese in der Anlage SO der Einkommenssteuererklärung angegeben werden, sagt Schmid-Förster.

Gibt es weitere Sonderfälle?

Wer als Privatperson eine Immobilie kurzfristig zur Miete anbietet, wie etwa eine Ferienwohnung auf Airbnb, ist grundsätzlich immer steuerpflichtig und muss diese Einnahmen in der Steuererklärung angeben, so Köbler.

Der Status Quo sei laut Köbler auf Airbnb bisher ein anderer. Hier könne das Gesetz helfen, Steuerhinterziehungen aktiv zu unterbinden. Köbler geht davon aus, dass Großteile der Anbieter die Steuerzahlungen hinnehmen werden, Ausweichbewegungen oder Schlupflöcher gebe es aber immer.

Wie geht das Finanzamt mit den Meldungen um?

Im Endeffekt entscheidet das jeweilige zuständige Finanzamt selbst darüber, wie es mit den Meldungen umgeht, so Köbler.

Beim Finanzamt Ravensburg habe es bisher keine Übermittlung der elektronischen Daten gegeben, sagt Amtsleiter Roland Eberhart: „Die Meldungen gehen dann zu den dafür zuständigen Mitarbeitern, die nach einem Leitfaden schauen, wie weiter damit verfahren wird.“

Bei Verstößen oder Auffälligkeiten frage das Finanzamt dann erst nach, bevor Briefe oder Besuche der Steuerbehörde drohen. Normale Privatverkäufer müssen laut Eberhart aber mit keinen spontanen Anrufen des Finanzamts rechnen.