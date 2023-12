Wolfgang Grupp: „Meine Kinder würden es mir niemals antun, das Unternehmen zu verkaufen!“

Trigema Chef Wolfgang Grupp hat noch nie einen Arbeitsplatz gestrichen, noch nie einen Kredit aufgenommen und produziert ausschließlich in Deutschland. Jetzt übergibt er an seine beiden Kinder, ganz zurückziehen will er sich jedoch nicht. Im Interview mit der „Schwäbischen Zeitung“ rechnet Grupp mit Benko und der Ampel ab und erklärt, wie er es geschafft hat, der Billigkonkurrenz aus Asien standzuhalten.

Herr Grupp, Sie sind 81 Jahre alt und haben Ihr Unternehmen 54 Jahre lang geführt. Freuen Sie sich auf den Ruhestand?

Das kann man so nicht sagen. An meinem Tagesablauf wird sich nicht viel ändern. Ich komme nach wie vor jeden Tag ins Büro. Man wird schneller müde, wenn man älter wird. Deshalb werde ich auch mal eine halbe Stunde später kommen oder früher gehen. Doch meinen großen Schreibtisch behalte ich, darauf hat meine Familie bestanden. Ändern wird sich ab dem 1. Januar, dass ich dann nicht mehr die Verantwortung trage, sondern mein Sohn und meine Tochter. Ich hafte dann nicht mehr.

Wenn Sie zurückblicken: Was haben Sie als besonders positiv in Erinnerung?

Eine Konstante in all den Jahrzehnten war die sehr gute Zusammenarbeit mit meinen Mitarbeitern. Das, was ich von Ihnen erfahre, ist die Grundlage für meine Entscheidungen. Die Entscheidungen musste natürlich letztlich ich treffen. Das ist die Aufgabe des Unternehmers.

Was hat Sie besonders geärgert?

Was mich geärgert hat und immer noch ärgert, ist die Haltung vieler Unternehmer in Deutschland. Sie übernehmen keine Verantwortung. Solange es gut läuft, kassiert man, wenn es schlecht läuft, schmeißt man den Bettel hin und macht Insolvenz. Es ist nicht in Ordnung, wenn ein Milliardär wie René Benko auf Kosten der Allgemeinheit in die Insolvenz geht und sein Vermögen behält. Dass Benko einen Zehn-Milliarden-Kredit bekommt, ist für mich nicht nachvollziehbar. Das hat mit einem Rechtsstaat nichts mehr zu tun.

Sie wollten als Unternehmer immer unabhängig sein. Gab es dafür einen Auslöser?

Abhängigkeit ist tödlich! Ich brauche meine Kunden, meine Lieferanten und meine Mitarbeiter, ich bin jedoch von keinem abhängig. Ich habe mich nie erpressen lassen. Das ist einer der Gründe, warum wir noch heute erfolgreich am Standort produzieren.

Sie sind für ihre klaren Worte bekannt und werden dafür geschätzt. Es gibt nicht wenige Menschen, die wünschen sich eine Persönlichkeit wie Sie in der Politik. Können Sie sich das vorstellen?

Was ich heute sage, war vor 30 Jahren noch ganz normal, heute ist es etwas Besonderes. Das zeigt, wie verrückt unsere Welt geworden ist. Nicht ich liege falsch, sondern unsere Gesellschaft hat sich verändert! Ich habe mich nie ins Licht der Öffentlichkeit gedrängt, war in keinem Verband und hatte auch nie ein Aufsichtsratsmandat. Wenn man mehrere Aufsichtsratsmandate hat, frage ich mich, wie man sich in all diesen Unternehmen so gut auskennen kann, um dann auch noch die richtigen Ratschläge zu geben und gleichzeitig sein eigenes Unternehmen verantwortungsvoll führen. Deshalb habe ich nie ein Aufsichtsratsmandat angenommen, bin aber voll verantwortlich und hafte für alles in meinem Unternehmen.

Jetzt sitzen aber bald ihre Kinder am Ruder und Sie haben den Rücken frei, sich zu engagieren. Was hält Sie davon ab?

Ich würde nur in die Politik gehen, wenn ich allein das Sagen hätte. Unsere parlamentarische Demokratie ist mir viel zu umständlich. Wenn der eine etwas sagt, dann sagt der andere das Gegenteil. So kann man keine guten Entscheidungen treffen. Sie sehen ja, was dabei herauskommt. Herr Lindner müsste die Koalition eigentlich aufkündigen. Dann würde es Neuwahlen geben und die CDU wäre stärkste Partei und könnte mit der FDP die Regierung bilden.

Kürzlich sagten Sie, Angela Merkel sei verantwortlich für diese Dreier-Koalition. Warum?

Natürlich ist sie das. Sie hat die CDU mit 47 Prozent übernommen und mit 22 Prozent hinterlassen. Wäre die CDU noch stärkste Partei gewesen, wäre es nicht zu diesem Schlamassel gekommen. Der Grund ist, dass sie als Kanzlerin nicht den Mut hatte, getroffene Entscheidungen an neue Erkenntnisse anzupassen. Zum Beispiel bei der Atomkraft. Weil sie den Ausstieg zementiert hat, müssen wir heute teuren Atomstrom aus Frankreich importieren. Dabei sind Atomkraftwerke heute viel sicherer als sie es damals waren. Ganz ähnlich lief es bei der Flüchtlingspolitik. Als Unternehmer muss ich meine Entscheidungen ständig neuen Erkenntnissen anpassen!

Sie prangern immer wieder an, die Unternehmer müssten mehr Verantwortung übernehmen. Haben die Unternehmer also nicht recht, wenn sie sich über zu hohe Steuern, zu viel Bürokratie und eine missglückte Energiewende beklagen?

Wenn ich als Unternehmer darauf warte, bis die Politik etwas bewegt, ist es zu spät. Der Standort ist wie er ist, und ich muss selbst das Beste daraus machen. Ich führe mein Unternehmen als Einzelkaufmann, hafte also mit meinem gesamten Privatvermögen. Das sollte bei der Einkommenssteuer berücksichtigt werden: wer als Inhaber persönlich haftet, sollte z.B. einen Steuerrabatt von 50% bekommen, dann gehen viele aus Steuergründen in die persönliche Haftung und dann sind die Entscheidungen überlegter und vor allem nicht der Gier und dem Größenwahn ausgeliefert!

Sie sind einer der bekanntesten Unternehmer Deutschlands. Dazu hat auch Ihr Markenzeichen, der Trigema-Affe, beigetragen. Bleibt dieser in Zukunft erhalten?

Da bin ich mir sicher! Wenn meine Kinder alles ändern würden, hätte ich vieles falsch gemacht. Das ist auch eine Frage der Erziehung. Ich habe meinen Kindern stets vorgelebt, was es heißt, ein ehrbarer Kaufmann zu sein. Sie würden es ihrem Vater niemals antun, das Unternehmen zu verkaufen!

Sie haben immer wieder erklärt, nur eines ihrer Kinder solle die Firma bekommen. Nun werden Sohn und Tochter gemeinsam Trigema übernehmen. Wie kam es zu diesem Sinneswandel?

Es war meine ursprüngliche Idee, dass eines von beiden Kindern die Firma bekommt und das andere den Besitz meiner Frau in der Steiermark. Die Schenkungssteuer wäre dann aber sehr hoch gewesen, deshalb mussten wir die Firma auf beide Kinder und meine Frau aufteilen. Normalerweise sollte eine solche Schenkung steuerfrei sein, wenn die Kinder das Unternehmen weiterführen und alle Arbeitsplätze garantieren. Die Gesellschaft sollte froh sein, wenn die nachfolgende Generation den Betrieb weiterführt.

Ihr Sohn wird persönlich haftender Gesellschaft, ihre Tochter Mitglied der Geschäftsführung. Also wird Wolfgang Junior doch der Chef sein?

Meine Kinder führen die Firma als Kommanditgesellschaft (KG) weiter. Das bedeutet, es gibt einen voll haftenden Gesellschafter. Das wird mein Sohn sein, das haben meine Kinder selbst so entschieden. Denn mein Sohn sieht seine Zukunft in Burladingen. Meine Tochter Bonita ist sich noch nicht so sicher, wo sie der Lebensweg hinführt.

Wird es schwierig werden für Ihre Kinder, aus Ihrem Schatten zu treten?

Sie stehen nicht in meinem Schatten. Wenn der Vorgänger in Ordnung war, ist es immer eine Herausforderung für die Nachfolger. Ich war beiden ein Vorbild. Sie haben gesehen, es kann nicht ganz falsch sein, was ich mache. In Burladingen gab es mal 26 Textilfabriken, aber nur Trigema ist übriggeblieben.

Wie haben Sie es geschafft, weiterhin in Deutschland zu produzieren, während andere abgewandert sind?

Ich habe den Wandel versucht rechtzeitig zu erkennen und ihn dann auch mitzumachen. Die Krise der Textilhersteller begann mit dem Niedergang ihrer Kunden. Dies waren die Kaufhaus- und Versandhauskönige, wie Karstadt, Kaufhof, Quelle, Neckermann. Danach habe ich die SB-Märkte und später die Discounter beliefert. In den späten 80er-Jahren war Aldi unser größter Kunde. Aldi war immer ein sehr fairer Geschäftspartner, aber am Schluss wollte er nicht mehr das Trigema-Einnähetikett, sondern unsere Produkte als Eigenmarke und dazu noch deutliche Preisabschläge. Dies konnte ich nicht verantworten und ich musste entscheiden, dass wir auf die zuletzt mit Aldi gemachten 36 Millionen DM Jahresumsatz verzichten. Das war dann der Auslöser, dass ich entschied, nunmehr auch die Handelsfunktion größtenteils in eigene Hände zu nehmen und unsere Testgeschäfte aufzubauen. Später kam dann der Online-Handel und wir haben sofort unseren Online-Shop eingerichtet. Heute verkaufen wir 40 Prozent unserer Produktion über unsere Testgeschäfte und 40 Prozent über Online.

Was kommt danach?

Wir produzieren schon immer von Januar bis Dezember mit Vollauslastung der Produktion, können aber die Kapazität nicht steigern, da es immer schwieriger wird, zusätzliche Mitarbeiter zu bekommen. Deshalb versuchen wir als nächsten Schritt, die Produktion soweit es geht zu automatisieren.

Wie konnten Sie dem Preisdruck durch die Billigkonkurrenz aus Asien standhalten?

Ich habe immer klar gesagt, was der Preis ist und bin bei diesem Preis geblieben. Wir geben keine Rabatte und machen keine Sonderverkäufe. Unsere Stärken sind Qualität und vor allem Flexibilität und Schnelligkeit. Als im letzten Winter ein Industriekunde kurzfristig 15.000 Fleecepullis noch als Weihnachtsgeschenk für seine Mitarbeiter brauchte, konnten wir innerhalb von zwei bis drei Wochen die Lieferung zusagen. Das sind die Vorteile, die man hat, wenn man autark ist und in Deutschland produziert. Unsere Produktion wird von Januar bis Dezember voll ausgelastet, wir produzieren auf Lager und können kurzfristig dem Kunden seine Wünsche erfüllen.

Sie verstecken Ihren Erfolg nicht. Ihr Vermögen wird auf hundert Millionen geschätzt, Sie bewohnen in Burladingen ein stattliches Anwesen und fliegen zu Terminen mit dem Helikopter. Das gefällt nicht jedem. Werden Sie deshalb attackiert?

Nein. Wenn man die Arbeitsplätze garantiert und vor allem die Verantwortung für seine Mitarbeiter übernimmt und noch nie einen Mitarbeiter betriebsbedingt gekündigt hat, noch nie Kurzarbeit gemacht hat und selbstverständlich Tariflöhne und mehr bezahlt, dann gibt es keinen Neid!

Viele Menschen sehen in Ihnen ein Vorbild. Hatten Sie selbst als junger Mensch ein Vorbild?

Mein großes Vorbild war der Gründer unseres Unternehmens, mein Großvater, Josef Mayer, der Vater meiner Mutter. Ich war schon als kleiner Junge sehr beeindruckt von seinem guten Verhältnis zu seinen Mitarbeitern. Auch nach seinem Tod, er starb leider 1956, mit 60 Jahren, sprachen die älteren Mitarbeiter nur positiv über meinen Großvater.

Mit welchem Gefühl übergeben Sie zum Jahreswechsel Ihren Kindern die Firma?

Selbstverständlich mit einem sehr guten Gefühl. Das Unternehmen hat 100 Prozent Eigenkapital und keine Kredite und in den vergangenen 54 Jahren, haben wir nicht einmal rote Zahlen geschrieben und verfügen über stille Reserven und eine moderne Produktion. Ich bin mir ganz sicher, meine Kinder werden das sehr gut weiterführen.