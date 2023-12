Wohnen

Wohnungsleerstand sinkt deutlich - Druck auf die Mieten

Blick auf ein Wohnhaus in Hamburg-Eidelstedt. In Deutschland stehen immer weniger Wohnungen leer. (Foto: Georg Wendt/dpa )

Empirica und CBRE haben in einer Analyse den Wohnungsleerstand in Deutschland untersucht. Das Ergebnis: der Bedarf an Wohnraum steigt und neue Wohnungen kommen zu langsam nach - das hat Folgen.

