Er ist ein erfolgreicher Unternehmer aus Karlsruhe, dem die Themen Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit schon sehr lange unter den Nägeln brennen. Nun ist Ralph Suikat dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) beigetreten.

Der Millionär will die entstehende Partei mit seiner Wirtschaftsexpertise unterstützen und so für ein „gerechteres Deutschland“ sorgen.

Herr Suikat, was führt Sie als Unternehmer aus dem Südwesten ausgerechnet in eine linke Bewegung? Lehnen Sie die freie Marktwirtschaft ab?

Mit der Einordnung in links und rechts fühle ich mich gar nicht wohl. Ich denke, wir bekommen unseren Verein ‐ und später dann auch die Partei ‐ nicht so einfach in eine Schublade gesteckt.

Wenn es Sie irritiert, dass sich ein Unternehmer für mehr soziale Gerechtigkeit einsetzt, dann kann ich nur sagen, dass ich sehr viele Unternehmer kenne, die ein großes soziales Herz haben.

Ich sehe da überhaupt keinen Widerspruch. Für einen ehrbaren Kaufmann gehört es dazu, dass er sich mit in die Gemeinschaft einbringt.

Das Bündnis Sahra Wagenknecht ist ja aus der Linkspartei hervorgegangen. Was unterscheidet Sie von der Linken?

Frau Wagenknecht und andere waren lange in der Linkspartei, das stimmt. Aber es gibt viele weitere Mitstreiter bei uns, die nicht aus dem Umfeld der Linkspartei kommen und einen ganz anderen Hintergrund mitbringen. Bei uns stehen keine Ideologien, sondern Lösungen im Vordergrund.

Wir brauchen ein breites Spektrum an Kompetenzen in der Partei und mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt, um die vielen Krisen, denen wir ausgesetzt sind, gemeinsam zu bewältigen.

Wo würden Sie sich selbst politisch verorten?

Das Thema, das mich schon immer sehr stark beschäftigt hat, ist die soziale Gerechtigkeit. Dabei spielen für mich neben den ökonomischen Themen auch ökologische Fragen eine große Rolle. Sozial gerecht geht es nur zu, wenn alle Menschen gut auf diesem Planeten leben können.

Welcher Partei stehen Sie nahe?

Ich war noch nie fest in einer Partei verortet. Ich kann aber sagen, dass ich zuvor Ampel-Wähler war. Bei zwei Parteien der Ampel habe ich mich beim Thema soziale Gerechtigkeit gut aufgehoben gefühlt.

Mein erstes Störgefühl mit der Ampel hatte ich, als sich die dritte Partei in der Koalition ganz klar gegen eine höhere Besteuerung vom Vermögenden ausgesprochen hat. Ich habe für mich schon eine klare Richtung, aber die hat bisher nicht mit einer bestimmten Parteilinie übereingestimmt.

Ihre Ausführungen klingen immer noch ziemlich nach Ampel. Was will das BSW anders machen als die Regierung?

Wir werden eine Politik frei von Ideologien betreiben. Darauf hoffen viele Menschen ‐ gerade Unternehmer. Ich habe bislang über 300 Zuschriften erhalten, die genau das einfordern.

Was heißt ideologiefrei? Haben Sie Beispiele?

Nehmen wir die Energiepolitik. Ich bin überhaupt kein Fan der Atomkraft. Aber eine Politik, die bei uns alles abschaltet, um dann aus Frankreich und anderen Ländern Atomstrom zu importieren, kann es doch nicht sein. Wir begeben uns da in enorme Abhängigkeiten und Atomenergie wird in weniger sicheren Kraftwerken produziert.

Das ist ideologische Politik ‐ auch, dass bei der FDP jegliche Steuererhöhungen ausgeschlossen sind. Ein weiteres Beispiel bildet das Heizungsgesetz: Es greift extrem in die Lebensverhältnisse der Menschen ein, es entwertet ihre Immobilien ‐ und spart in zehn Jahren in etwa so viel CO₂ ein, wie China in zwei Tagen emittiert. Das ist kein smarter Move. So etwas ist den Bürgern auch nicht zu vermitteln.

Frau Wagenknecht wird vorgeworfen, rechte Positionen zu vertreten ‐ etwa in der Migration. Wie sehen Sie das?

Bei dem Thema hat sie lediglich Positionen vertreten, die inzwischen Mainstream sind. Die Stimmung hat sich hier deutlich gedreht. Sie hatte eher eine gewisse Weitsicht, würde ich sagen. Bestimmte politische Kräfte haben versucht, Sahra Wagenknecht in eine rechte Ecke zu drängen.

Wir sind nicht rechts. Wir stehen klar hinter dem Asylrecht für politisch Verfolgte und auch der Integration der Menschen, die schon da sind.

Wir können aber nicht alle Wirtschaftsflüchtlinge der Welt hier aufnehmen. Ralph Suikat

Das schaffen wir nicht. Es gilt vielmehr, die Fluchtursachen zu bekämpfen ‐ zum Beispiel, indem wir den Handel mit Afrika fairer gestalten und helfen, dort funktionierende Wirtschaftskreisläufe aufzubauen.

Und uns für Frieden einsetzen. Das kommt in der aktuellen Diskussion viel zu kurz. Die Menschen sollen bei sich in der Heimat gut leben können.

Und die Putin-Nähe von Sahra Wagenknecht?

Zunächst: Wir finden es alle nicht gut, was da in der Ukraine passiert. Wir fänden es super, wenn die Ukrainer es schaffen würden, die russische Armee wieder aus ihrem Land rauszuwerfen. Und ich könnte auch die Aussage unterschreiben, dass die Ukraine den Krieg gewinnen muss. Nur müssen wir auch den Realitätscheck machen und sehen, wo wir nach anderthalb Jahren Krieg stehen.

Es sagen ja auch immer mehr Militärexperten, dass es kein Krieg ist, den die Ukraine auf dem Schlachtfeld gewinnen kann. Man kann durchaus auch den Sinn der Sanktionen gegen Russland hinterfragen, die ja ganz offensichtlich nicht funktionieren, ohne dass man gleich als Putin-Versteher bezeichnet werden sollte.

Wir versuchen nur, mit gesundem Menschenverstand auf eine recht aussichtslose Situation zu blicken und hierfür vernünftige Lösungsansätze zu entwickeln. Das hat mit einer Nähe zu Putin so gar nichts zu tun.

Warum sind Sie auf Frau Wagenknecht zugegangen?

Ich war enttäuscht von der Ampel ‐ von zu viel Ideologie, von den vielen roten Linien und der Klientelpolitik. Auch hatte ich das Gefühl, dass die deutsche Russlandpolitik in die falsche Richtung läuft.

Ich hätte mir eher gewünscht, dass wir als neutraler Vermittler zwischen beiden Parteien auftreten. Es ging mir vor allem aber um die Sozialpolitik, um die Frage der Gerechtigkeit.

Stichwort Bürgergeld: Ist das zu niedrig oder zu hoch? Es gibt ja bereits Unternehmer, die berichten, dass Mitarbeiter kündigen, weil sich Arbeit nicht mehr lohnt und diese lieber Bürgergeld beziehen wollen.

Es muss immer so sein, dass derjenige, der arbeitet, einen finanziellen Vorteil gegenüber dem haben muss, der auf der Couch sitzt. Ganz klar. Ich habe ein Menschenbild, dass niemand gerne freiwillig auf der Couch sitzt. Wenn es aber dann doch den einen oder anderen gibt, der lieber nicht arbeitet, darf es nicht sein, dass dieser am Ende besser alimentiert wird als der, der 40 bis 50 Stunden pro Woche schuftet.

Was ist mit der Kindergrundsicherung?

Die sollte höher ausfallen. Im Kindesalter stellen wir die Weichen, ob jemand richtig in der Gesellschaft ankommen kann. Wir müssen hier für bessere Startchancen von Kindern aus schwierigeren Verhältnissen sorgen. Die Zukunft der Kinder darf uns nicht so wenig wert sein, wie es derzeit der Fall ist.

Was würde das BSW in der Steuer- und Sozialpolitik ändern?

Um das genauer zu beantworten, ist es noch zu früh. Da bitte ich darum, unsere Parteigründung im Januar und das entsprechende Parteiprogramm abzuwarten. Man kann aber jetzt schon sagen, dass wir einen stärkeren Beitrag der Hochvermögenden für unseren Sozialstaat einfordern werden.

Es ist zum Beispiel schlicht ungerecht, dass ich auf meine Kapitaleinkünfte weniger Steuern zahlen muss als derjenige, der seinen Lebensunterhalt mit seiner Hände Arbeit erbringt. Das kann einfach nicht sein.

Wird der ohnehin gebeutelte Wirtschaftsstandort durch Steuererhöhungen nicht noch weiter geschwächt?

Nicht, wenn diese bedacht geplant werden. Wir würden mit entsprechend hohen Freibeträgen arbeiten, sodass kleine und mittelständische Unternehmen im Wesentlichen nicht betroffen wären. Es geht eher um die ganz großen Vermögen. Wir werden sicher kein Unternehmen in wirtschaftliche Nöte bringen.

Wir wollen den Standort Deutschland nicht gefährden ‐ ganz im Gegenteil. Wir wollen die Infrastruktur und die strukturellen Rahmenbedingungen verbessern. Wir brauchen bezahlbare Energie, mehr Digitalisierung und schlanke Prozesse in der Bürokratie. Gerade kleinere Unternehmen leider immer mehr unter immer mehr Regelungen. Wir müssen hier ganz dringend „abrüsten“.

Gibt es auch Positionen von Sahra Wagenknecht, bei denen Sie Bauchschmerzen haben?

(überlegt länger) Nein. Spontan fällt mir da nichts ein.

Wie viel Steuern würden Sie selbst gerne mehr bezahlen?

Wie schon gesagt, finde ich die niedrige Kapitalertragssteuer unfair. Auch wenn sehr große Vermögen vererbt werden, muss das höher besteuert werden. Und ja, auch ich selbst könnte eine höhere Steuerlast vertragen. Wem es dauerhaft gut geht, der kann auch seinen Beitrag leisten.

Bei der Bundesbank gibt es ja ein Konto, auf das man freiwillig mehr Steuern einzahlen kann. Tun Sie das?

(lacht) Nein, davon mache ich nicht Gebrauch. Es hilft dem deutschen Staat leider wenig, wenn nur ich mehr bezahle. Von daher brauchen wir für das Thema einen systemischen Ansatz.

Durch mein politisches Engagement für ein gerechteres Steuermodell habe ich sicher einen besseren Hebel, als wenn ich einfach nur etwas mehr Geld in das bestehende System hineinkippe.