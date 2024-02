Umweltverschmutzung

Winterkorn soll als Zeuge über Dieselaffäre berichten

Braunschweig / Lesedauer: 2 min

Der einstige VW-Chef Martin Winterkorn wird in Braunschweig vor Gericht erwartet. (Foto: Julian Stratenschulte/dpa )

Seit Jahren wird in Braunschweig über Schadenersatz in Milliardenhöhe wegen der VW-Dieselaffäre verhandelt. Nach dem Auftakt 2018 ließ das Interesse stark nach, was sich nun schlagartig wieder ändert.