Der Windkraftausbau in Baden-Württemberg und Bayern geht schleppend voran. Grund dafür sind vor allem hohe bürokratische Hürden und der Protest von Anwohnern. Dies spürt auch die Windkraftbranche mit mangelnden Aufträgen. Doch dies ist nur eins von vielen Problemen.

Auch steigende Rohstoffpreise für den Bau neuer Anlagen machen der Branche zu schaffen. So hat die Siemens Windkrafttochter „Gamesa“ diesen Sommer erhebliche Verluste gemeldet, im August rechnete das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2022/2023 mit einem Verlust von 4,3 Milliarden Euro.

"Ausbau von Windkraft geht nicht voran"

Reparaturmaßnahmen von alten Anlagen sowie der Aufbau für Offshore-Windanlagen in Kombination mit steigenden Rohstoffpreisen brachten das Unternehmen zum Straucheln. Doch ein Ende der Flaute auf dem Windkraftmarkt ist fürs Erste nicht in Sicht.

Auch die Windkrafttochter von ZF Friedrichshafen, ZF Wind Power, ist angesichts der Schwierigkeiten verhalten optimistisch. „Die Politik setzt zwar Ausbauziele, aber wenn es dann nicht vorangeht, wird es schwierig für uns als Branche“, sagt Felix Henseler CEO von ZF Wind Power.

Zwei Milliarden Umsatz bis 2030 für ZF Windkraftbranche

Mit 45 Prozent Marktanteil ohne den chinesischen Markt zählt ZF Wind Power zu den größten Getriebeherstellern für Windkraftanlagen.

Im Geschäftsjahr 2022 hat die Windkraft-Antriebstechnik von ZF Friedrichshafen einen Umsatz rund eine Milliarde Euro gemacht. Bis 2030 will der Konzern den Umsatz auf zwei Milliarden in dem Bereich zu steigern. Doch das Ziel ist erst mal in die Ferne gerückt.

„Ursprünglich sind wir davon ausgegangen, dass 2024 die Nachfrage steigen wird.“ Felix Henseler, CEO ZF Wind Power

Eines der größten Probleme auf dem europäischen Windmarkt liege vor allem in den Genehmigungsverfahren, so Henseler bei einem Pressegespräch. Auch die mangelnde Akzeptanz in der Bevölkerung gestalte den Ausbau der Windkraft schwierig. Dadurch sei die Auftragslage sehr gering.

Die aktuelle Situation in der Branche wird nach der Einschätzung Henselers noch anhalten. „Ursprünglich sind wir davon ausgegangen, dass 2024 die Nachfrage steigen wird.“ Tatsächlich rechnet der CEO von ZF Wind Power von einem leichten Anstieg, besonders auf dem US-amerikanischen Markt.

Aufschwung kommt erst 2025

In Europa sei die Lage zwiegespalten, in Deutschland sehe er aber aktuell eine Entwicklung in die richtige Richtung. „Einen Boom wird es allerdings nicht geben“, so Henseler.

Wenn die Aufträge 2024 bei den Kunden landen, würden sie erst 2025 bei ZF aufschlagen, da die Aufträge erst an die Bauträger vergeben werden müssen, bevor sie die Getriebe bestellen.

Allerdings wird die Lage auf dem Markt nicht einfacher, denn es drängt neue Konkurrenz auf den Markt. Der chinesische Markt wachse und chinesische Anbieter könnten sich auch auf dem europäischen Markt etablieren, so Henseler. „Aktuell fehlt es der chinesischen Konkurrenz noch an der Infrastruktur in Europa.“

Tatsächlich haben die Hersteller aus seiner Sicht aber einen Vorteil. Die chinesischen Turbinenhersteller arbeiten nach einem einheitlichen Standard, den es in Deutschland aktuell noch nicht gibt. „Die Standardisierung ist ein großes Thema in Europa, allerdings ist der europäische Markt zu kleinteilig“, sagt Henseler.

Keine einheitlichen Standards in Europa

In Europa müsse auf die lokalen Gegebenheiten wie unterschiedliche Windstärken geachtet werden, während in China das Gebiet ungefähr in einen Nord- und Südmarkt aufgeteilt werden könne.

In China werde zum Beispiel eine sieben Megawatt-Turbine vorgegeben. Eine solche Turbine könne in Europa zum Teil aufgrund ihrer Größe nicht über Straßen transportiert werden, so Henseler.

Um langfristig wachsen zu können, hat die ZF Wind Power an ihrem Standort im belgischen Lommel einen neuen Teststand gebaut.

Ab nächsten Sommer sollen dort die Getriebe sowie Powerstations, also Getriebe, Generator und Hauptlager an einem Stück für Windkraftanlagen, getestet werden.

Dabei können sämtliche Lasten, die auf die Getriebe wirken, gleichzeitig geprüft werden, vorher war das am Standort nur für die einzelnen Komponenten möglich, so Henseler. Die Investitionen in das neue Testzentrum belaufen sich auf 65 Millionen Euro.

Wachstumschancen in der Offshorebranche

„Wir wollen unsere Erfahrung aus 40 Jahren in der Branche nutzen“, so Henseler. 2007 ist ZF in den Windmarkt eingestiegen. Im Jahr 2011 hat das Unternehmen dann die Hansen Transmission erworben, die seit 1979 auf dem Windmarkt aktiv sind und als Pionier auf dem Gebiet gelten.

Mit der Übernahme ist die Herstellung der Windkraftgetriebe in das belgische Lommel verlegt worden, dem heutigen Hauptstandort von ZF Wind Power.

Für die nahe Zukunft der Windkraftbranche sieht Henseler in der Produktion für Offshore-Anlagen. „In diesem Bereich wird derzeit mehr aufgeholt und es kann daher mehr Wachstum erzielt werden.“

Langfristig werden will das Unternehmen jedoch sowohl für Onshore, also Landwindkraftanlagen, als auch Offshore, Windkraftanlagen auf dem Meer, ihre Getriebe vertreiben.