Wie tickt der menschenfremde Menschheitsretter

Elon Musk tat mit seinem Biografen, was alle in seinem Orbit erfahren mussten. Er beeindruckt sie mit seinem Genie, verzaubert sie mit seinen Visionen, irritiert sie mit seinen Ausbrüchen, unterhält sie mit seinen Eskapaden und lässt sie darüber rätseln, was den Kern dieses Menschen ausmacht, dessen Macht mit jedem seiner 52 Lebensjahre zu wachsen scheint. Ein Bündel an Widersprüchen, die in dem Wunsch des libertären Freiheitsidealisten nach Kontrolle kulminieren.

Walter Isaacson bekam das am eigenen Leib zu spüren, als er am Wochenende vor dem Erscheinen seines mit Spannung erwarteten Buchs „Elon Musk“ einen Kotau vor dem Mann machte, der ihm zwei Jahre lang beispiellosen Einblick in seinen Lebensalltag gewährt, Familie, Weggefährten und Mitarbeiter zugänglich gemacht und darauf verzichtet hatte, das Manuskript vorab zu lesen.

Musk kontrolliert sein Umfeld

Auslöser war eine vorab publizierte Passage des Buchs, in dem der Biograf suggeriert, dass Musk die Verbindung der ukrainischen Streitkräfte zu seinem Starlink–Netzwerk kappen ließ, um einen Überraschungsangriff auf den Stützpunkt der russische Flotte auf der besetzten Krim zu verhindern. Als das ukrainische Militär die Starlink–Ausfälle realisierte, seien bei Musk verzweifelte Bitten eingegangen, die Verbindung wiederherzustellen. Ohne Erfolg.

Die brisante Episode löste massive öffentliche Kritik aus. Musk fühlte sich bemüßigt, persönlich klarzustellen, dass er Starlink nicht, wie sein Biograf geschildert hatte, abschalten ließ. Das Netz sei über der Krim niemals aktiv gewesen. Der Autor gab klein bei. Der PR–Gau vor der Publikation illustriert, wie Musk versucht, sein Umfeld zu kontrollieren.

Es sind die Details, von denen Musk besessen ist

Erhellend dazu sind andere Beispiele, die Isaacson während der beiden Jahre an der Seite Musks beobachtet hat. Allen voran die Übernahme des Kurznachrichtendienstes Twitter vergangenen Oktober für 44 Milliarden Dollar. Er schildert, wie die „Musketiers“ genannten Loyalisten des exzentrischen Milliardärs interne Kritiker ausfindig machten, die dann gehen mussten.

In der Darstellung Isaacsons sind es nicht bloß die großen Visionen von der multi–planetaren Zukunft der Menschheit (Starlink), die bis dahin ihr irdisches Dasein mit Elektrofahrzeugen und Energie aus der Sonne (Tesla), Transportröhren (The Boring Company) und künstlicher Intelligenz (X.AI und Neuralink) erträglich machen, die den Serien–Unternehmer zum reichsten Mann der Welt aufsteigen ließen. Es sind die Details, von denen Musk besessen ist.

Trauma des gestörten Verhältnisses zum Vater

Isaacson attestiert Musk große Talente als Physiker und Ingenieur. Dessen Erfolgsformel macht der Biograf aber bei etwas anderem aus. „Manchmal sind große Innovatoren risikofreudige jungenhafte Männer, die sich gegen die Reinlichkeitserziehung sperren“, bilanziert Isaacson im letzten Absatz. „Sie können rücksichtslos, peinlich und zuweilen sogar toxisch sein. Gelegentlich sind sie auch verrückt. Verrückt genug zu glauben, sie könnten die Welt verändern.“

Tatsächlich ist das mehr eine Beschreibung als eine Erklärung der komplexen Persönlichkeit Musks, die ohne das Trauma des gestörten Verhältnisses zu seinem Vater und dem Außenseitertum als Kind in Südafrika nicht zu verstehen ist. Dazu steuert Isaacson nicht viel Neues bei, was über die erste Musk–Biografie von Ashlee Vance hinausginge.

Es fällt ihm schwer, „soziale Hinweise zu verstehen“

Dabei ist der Missbrauch durch seinen Vater Errol, dessen Rassismus und Hang zu Verschwörungserzählungen, aber auch das Ingenieurstalent ein Thema, das Musk sein Leben lang begleitete. Sosehr er sich von seinem Vater abzugrenzen versuchte, holte ihn das toxische Verhältnis immer wieder ein. Wenn sie einmal wieder nicht weiter mit ihm wusste, pflegte Musks erste Frau Justine zu sagen: „Du wirst immer mehr wie Dein Vater.“

An der Oberfläche bleibt auch, welche Rolle der Asperger–Autismus im Leben Musks spielt. Der Milliardär spricht selbst darüber, wie schwer es ihm fällt, „soziale Hinweise zu verstehen“. Die Musikerin Grimes, mit der Musk verheiratet war und drei Kinder hat, erzählt Isaacson, wie Asperger eine Person „zu einem sehr schwierigen Menschen“ macht. „Wenn jemand Depressionen oder Angstzustände hat, haben wir dafür Verständnis. Aber bei Leuten mit Asperger heißt es einfach, das ist ein Arschloch.“ Das ist nicht der Eindruck, den der Autor in seinem kurzweiligen Buch vermittelt, das mehr Geschichten aneinanderreiht als dem Kern des Menschen Musk näherkommt.