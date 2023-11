Wie Sparer die Zinspause nutzen können

Wie lange haben Sparer darauf gewartet! Nach Jahren des Darbens hat der Kapitalmarkt endlich wieder ein Niveau erreicht, auf dem Tages- und Festgeld reale Renditen abwerfen. Seit 2008 hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzins von damals 4,25 Prozent auf null heruntergefahren, bevor die Währungshüter im Juli 2022 einen Kurswechsel vollzogen. Zehnmal in Folge wurden seitdem die Zinsen erhöht ‐ zuletzt am 14. September. Doch jetzt ist erst einmal eine Pause angesagt, in der der Leitzins, der als wichtigstes Instrument der Notenbanken zur Steuerung von Geldmenge und Inflation gilt, bei 4,5 Prozent verharrt. Und weil sich die Entwicklung der Sparzinsen ebenso wie bei den Kreditzinsen sehr stark an den Leitzinsen orientiert, sind diese auch für Sparer und Privatanleger von Interesse.

Realzins bei Festgeld wieder positiv

Grundsätzlich ist es so, dass das, was für Kreditnehmer steigende Kosten bedeutet, bei Sparern für höhere Erträge sorgt. So haben die Erhöhungen der Leitzinsen mit einer gewissen Zeitverzögerung zur Folge, dass verzinste Geldanlagen wieder bessere Erträge einspielen. Aktuell gibt es laut der Onlineplattform Verivox für Festgeldanlagen mit einjähriger Laufzeit in der Spitze 4,5 Prozent. Bei Tagesgeld beträgt das beste Aktionsangebot 4,02 Prozent. „Da die Inflationsrate im Oktober auf 3,8 Prozent zurückgegangen ist, können sich Sparer zum ersten Mal seit der Zinswende mit einer sicheren Festgeldanlage Erträge oberhalb der Teuerung sichern“, sagt Oliver Maier, Geschäftsführer der Plattform Verivox Finanzvergleich. Schließlich ist damit der Kapitalzuwachs durch Zinsen höher als der gleichzeitige Wertverlust durch die laufende Teuerung. Formal drückt der Realzins aus, wie sich der tatsächliche Wert einer Geldanlage unter Berücksichtigung der Inflationsrate entwickelt. Beim Nominalzins bleibt die Inflation unberücksichtigt. Laut Maier profitieren eine Vielzahl an Tagesgeldanlegern kaum von steigenden Zinsen. Vor allem viele Regionalbanken bieten noch immer lediglich Null- oder Niedrigzinsen. Doch wer Angebote vergleicht und sein Geld bei einer der Topbanken anlegt, kann längst wieder Tagesgeldzinsen von vier Prozent und mehr einstreichen, sagt er. Allerdings entpuppen sich Konditionen von 4,5 Prozent beim Festgeld und von um die vier Prozent für Tagesgeld häufig als Lockvogelangebote, die nur für Neukunden gelten und darüber hinaus befristet sind. Am Ende des Aktionszeitraums sinkt der Zinssatz dann erheblich.

Inverse Zinsstruktur: Nicht zu lange binden

Für Anleger ist es daher aktuell eine Überlegung wert, ob für einen Teil des Guthabens auf einem Tagesgeld- oder Sparkonto die Umschichtung auf ein Festgeldkonto infrage kommt. Bei dieser Anlageform werden Laufzeit und Zinssatz von Anfang an festgeschrieben. Maier empfiehlt hier Laufzeiten von bis zu zwölf Monaten, weil sich bei längerer Bindung kaum höhere Zinsen erzielen lassen. Das liegt daran, dass die Banken aktuell für kürzere Festgelder höhere Zinsen bezahlen als für Langläufer. Man spricht in diesem Fall von einer inversen Zinskurve, die mit fortschreitender Laufzeit nach unten tendiert. Das Phänomen zeigt, dass Kapitalmarktexperten langfristig mit sinkenden Zinsen rechnen ‐ was eher dafür spricht, ein Engagement in Festgeld noch vor dem erwarteten Höchststand beim Leitzins einzugehen. Sonst könnte es sein, dass man den Zinsgipfel bei den Festgeldkonditionen verpasst. Wie lange die Zinspause der EZB nun dauern mag, hängt mit von der weiteren Entwicklung der Wirtschaft ab. Die Währungshüter sind hier in einer Zwickmühle: Schließlich verteuern höhere Zinsen auch die Kredite für Unternehmen ‐ und können dazu beitragen, im schlimmsten Fall die Konjunktur abzuwürgen. Andererseits hat die Notenbank aber ihr Inflationsziel von zwei Prozent noch längst nicht erreicht, wofür weitere Zinserhöhungen in der Pipeline stecken dürften. Bekanntlich bedarf es nach Ansicht der EZB einer Teuerung von knapp zwei Prozent, um die Preise stabil zu halten. Eine Zinssenkung durch die Notenbank kommt daher erst dann in Betracht, wenn die Inflation diese Zielmarke erreicht hat. Man darf also gespannt sein, was der EZB-Rat am 14. Dezember beschließt, wenn das Gremium zu seinem nächsten Termin mit Zinsentscheidungen zusammentritt.